Vocalista de ‘La arrolladora’ se le declara a Mariazel en televisión y ella reacciona, ¿provoca divorcio?

Hace unos meses, un rumor vinculó sentimentalmente a Mariazel con Moisés Peñaloza, exhabitante de ‘La casa de los famosos México’.

La conductora ha robado corazones entre el público e incluso entre algunas personalidades del medio artístico. Precisamente, el joven vocalista de ‘La arrolladora banda el limón’, Max Cervantes, reveló recientemente sentirse cautivado por ella.

¿Lo curioso? Se lo dijo de frente y sin rodeos a Mariazel, en un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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Mariazel / Redes sociales

¿Quién es Max Cervantes, el cantante de ‘La Arrolladora’ que le confesó su amor a Mariazel?

Max Cervantes es un joven originario de Jalisco que forma parte de ‘La arrolladora banda el limón’ desde 2025, como uno de sus vocalistas más jóvenes.

Su camino en la música comenzó desde temprana edad. A los ocho años participó junto a su padre, Alejandro, en el programa ‘Me pongo de pie’, donde obtuvieron el segundo lugar. Posteriormente, formó parte de ‘La voz kids’, dentro del equipo del cantante Carlos Rivera.

También tuvo experiencia en el teatro musical al participar ‘El rey león’.

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Max Cervantes, vocalista de La arrolladora / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que Max Cervantes le declaró su amor a Mariazel?

Todo ocurrió durante el encuentro que tuvieron en el programa ‘Cuéntamelo ya’, donde Mariazel y los integrantes de ‘La arrolladora’ estuvieron como invitados.

En un video compartido en las redes sociales de la conductora, se observa a Max Cervantes emocionado por conocerla. Sin dudarlo, le expresó su admiración y le confesó que ella es una de sus crushes. Incluso, reveló que veía ‘Me caigo de risa’ únicamente por ella.

“Quiero decirle que es un gusto conocerla, es usted una de mis crush. Yo sólo veía Me caigo de risa solo por la persona tan hermosa que es usted y tan divertida. Es un gusto conocerla.” Max Cervantes

El joven cantante no ocultó su emoción y hasta se arrodilló para besarle la mano. Posteriormente, le dedicó y canto acapella la canción ‘Niña de mi corazón’.

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¿La declaración de Max Cervantes provocó problemas en el matrimonio de Mariazel y Adrián Rubio?

En entrevista con los medios de comunicación, después de una función de ‘La rumba’, obra de teatro en la que participa, Mariazel fue cuestionada sobre cómo vivió el momento con el joven cantante.

La conductora confesó que se sintió halagada y enternecida por el gesto de Max Cervantes, aunque también reconoció que se “chiveó"por el ambiente y el lugar en el que ocurrió la declaración. Asimismo, destacó el valor del cantante por expresar sus sentimientos de frente y dedicarle una canción, y aclaró que no se sintió incómoda, pues él fue muy respetuoso.

“Me chiveé porque fue delante de mucha gente y había cámaras. Pero Max fue un encanto, fue muy amable, muy respetuoso y yo traté de ser igual con él. Hasta me enterneció porque tiene 19 años, son halagos completamente. No cualquiera tiene el valor de pararse enfrente y decir cosas bonitas y cantarle.” Mariazel

Respecto a su esposo, Mariazel aseguró que eso no le incomodó ni afectó su matrimonio. Por el contrario, también reconoció el valor de Max e incluso su pareja se tomó la situación con humor, pues hizo comentarios en tono de broma en la publicación del video.

“Me incomodaría si hubiera sido irrespetuoso, pero fue un encanto. Mi esposo lo vio y le hizo gracia y hasta bromeó en el video, pero son cosas bonitas.” Mariazel

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