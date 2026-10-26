Horacio Beamonte en estado grave; vuelve a ser hospitalizado y su madre ora por la salud del actor| FOTO

El actor Horacio Beamonte, conocido por su participación en la serie La rosa de Guadalupe, lleva meses batallando contra el cáncer, y lejos de someterse a un tratamiento común, decidió dejar de lado todo para tener una muerte digna. Ahora, es su madre la que pide oraciones por el intérprete, pues estaría grave de salud. ¿Qué se sabe al momento?

Horacio Beamonte estaría grave de salud / Foto: Redes sociales

¿Qué tipo de cáncer es el que padece el actor de telenovelas Horacio Beamonte?

En abril de 2025, Horacio Beamonte fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. Al conocer su situación, los médicos le advirtieron que, si descartaba la quimioterapia, su expectativa de vida sería de entre cuatro y ocho meses.

Al principio, el actor enfrentó la enfermedad con optimismo y, al alejarse de ciertos tratamientos, logró mantener cierta estabilidad en su salud. No obstante, su estado se habría agravado hace algunos meses, lo que lo llevó a suspender algunos procedimientos médicos:

He decidido no continuar el tratamiento de quimioterapia ni el trasplante medular para que, en su lugar, pueda continuar mi vida recibiendo asistencia de cuidados paliativos en la clínica del dolor en el INCMNSZ (Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán) durante y hasta el final del proceso. Horacio Beamonte

Ante su delicado estado de salud, Horacio Beamonte dio a conocer que eligió la ortotanasia, una opción que, a su juicio, representa una “muerte digna”.

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El actor Horacio Beamonte ha participado en La rosa de Guadalupe / Redes sociales

Madre de Horacio Beamonte asegura que el actor se encuentra grave de salud

En una publicación difundida este lunes, la actriz y madre de Horacio Beamonte, Lucero Campos, explicó que su hijo lleva 15 días hospitalizado en condición muy grave, y que esa es la razón por la que no ha aparecido en redes sociales:

Soy Lucero Campos, mamá de Horacio. Amigos, seguidores, familia, compañeros de trabajo, mi amado hijo ha estado hospitalizado en condición muy grave desde hace 15 días. Lucero Campos, desde la cuenta de su hijo

En el mismo mensaje, Campos afirma que son momentos muy complicados para la familia y para el actor, pidiendo y orando por la salud del intérprete mexicano:

Vivimos momentos sumamente críticos, pero confiamos plena y totalmente en nuestro amado Señor Jesucristo, todo se hará conforme a su santa voluntad. El cariño y bendiciones para ustedes de mi hijo por siempre. Dios les bendiga. Lucero Campos, madre de Horacio Beamonte

Mientras tanto, amigos, colegas y seguidores de Horacio se mantienen a la espera de nuevas noticias del actor, deseando que su salud pueda estabilizarse durante las próximas horas.

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Esta es la razón por la que el actor Horacio Beamonte solicitó la ortotanasia

Luego de que al actor Horacio Beamonte le detectaran cáncer, comenzó rápidamente con los tratamientos, pero, al ser dolorosos y poco funcionales para él, decidió dejarlos de manera repentina.

Frente a esto, Beamonte optó por dejar de lado todos procedimientos indicados por médicos:

Para mí la verdadera muerte digna es la ortotanasia, permitir esa muerte natural, aliviando los dolores, manteniendo al paciente lo más cómodo posible, rodeado de su familia. Horacio Beamonte

Horacio aseguró en una reciente plática en De primera mano que el dolor era excesivo, que había momentos en que cada parte de su cuerpo tenía dolor debido a los tratamientos:

Los dolores físicos llegaron a ser tan tremendos que yo sí decía ‘Señor, ya llévame porque no soporto’. Dolores de corazón, dolores de pulmones, dolores en los genitales porque me tenían que poner una sonda urinaria. Horacio Beamonte

Cabe recordar que la ortotanasia, procedimiento solicitado por Horacio Beamonte, significa que se permita que una enfermedad terminal siga de manera natural, evitando medidas que tengan como fin prolongar artificialmente la vida, pero priorizando los cuidados paliativos.

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