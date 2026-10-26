Manuel ‘Flaco’ Ibáñez reaparece en los foros tras hospitalización; destapa su verdadero estado de salud, VIDEO

Días después de que Manuel ‘Flaco’ Ibáñez encendió las alarmas al pedir donadores de sangre urgentes, el actor regresó a los foros de grabación y se sinceró sobre el problema de salud que enfrentó y lo llevó a ser hospitalizado de emergencia. ¿Deberá poner una pausa en su trabajo? ¡Te contamos los detalles!

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Manuel ‘Flaco’ Ibáñez rompe el silencio sobre la úlcera que lo llevó al hospital. / Mezcalent/Redes sociales

¿Por qué Manuel ‘Flaco’ Ibáñez alarmó a sus seguidores al pedir donaciones de sangre?

Durante la tarde del 23 de octubre, el actor Manuel Ibáñez preocupó a sus seguidores luego de que el periodista Hugo Maldonado diera a conocer en X una solicitud de donadores de sangre para el actor de ‘Vecinos’. De acuerdo con la información difundida, el ‘Flaco’ se encontraba internado en un hospital de Ciudad de México.

“Hoy necesitamos de su apoyo y generosidad. Donar sangre es un acto de amor que puede salvar vidas. ¡Ayúdanos a ayudar! Si no puedes donar, por favor comparte”, se leía en la información difundida por diversas cuentas de espectáculos y artistas.

Ante la preocupación que se generó, la hija del actor compartió un video en el que explicó que su papá se encontraba fuera de riesgo, pero la clínica en que fue internado requería donadores de sangre. “No se angustien, mi papá está bien, gracias a Dios, pero sí necesitamos ese favor”.

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Manuel ‘Flaco’ Ibáñez rompe el silencio sobre la úlcera que lo llevó al hospital. / IG: @flaco.in

¿Qué dijo Manuel ‘Falco’ Ibáñez tras ser hospitalizado de emergencia y pedir donadores de sangre?

Días después de que en TVNotas te compartimos detalles sobre la salud de Manuel Ibáñez proporcionados por su hija, Danie. El actor y comediante regresó a los foros de grabación y reveló lo que realmente ocurrió antes de que se difundiera la solicitud de donadores de sangre.

“Yo también me asusté. Fíjate que fue una úlcera. Estuve tomando un producto para el estómago por la gastritis, pero es popó negra. Entonces a mí se me reventó una úlcera y no me daba cuenta, decía que era el productor”. Manuel ‘Flaco’ Ibáñez

Según contó el intérprete de ‘Jorjais’, fue hospitalizado luego de caerse en el baño de su casa;. “De volada mi mujer se puso las pilas y ya. La bronca es que soy un sangre rara, la O-. Yo nada más creí que era conseguirla, pero no, hacen un proceso gruesísimo; a lo mejor tienen sangre O- pero no es compatible con la tuya”.

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¿Manuel ‘Flaco’ Ibáñez pondrá en pausa la actuación tras haber estado hospitalizado?

De acuerdo con Manuel ‘Flaco’ Ibáñez, quien ha enfrentado problemas de salud en más de una ocasión, al llegar al hospital le hicieron una ‘endoscopia’ y actualmente ya se encuentra fuera de peligro, pero deberá seguir un estricto plan de alimentación.

“Una endoscopia, la cuaterizan y ya estuvo. No puedo comer irritantes y cuidarme en la comida, pero ya estamos al tiro”. Manuel ‘Flaco’ Ibáñez

Actualmente, Manuel ‘Flaco’ Ibáñez ya se encuentra de regreso en los foros y no es necesario que se retire de la actuación; al contrario, agradece poder seguir trabajando en dos proyectos y que la situación no haya pasado a mayores.

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