¿Qué le pasó al Flaco Ibañez? Su hija aclara su estado de salud y la razón de la solicitud de donadores para el actor

En las últimas horas la salud del actor Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez generó preocupación luego de que se diera a conocer que necesitaba donadores de sangre. Sin embargo, su hija Danie aclaró a TVNotas que el actor se encuentra bien y que la reposición de sangre está relacionada con el procedimiento médico al que fue sometido después de que se le reventara una úlcera.

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Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez pidió donadores tras ser hospitalizado. / Mezcalent/Redes sociales

¿Qué dijo la hija de Flaco Ibañez sobre la salud del actor?

En medio de la inquietud que surgió por la solicitud de donadores, Danie pidió al público de su papá no alarmarse por la situación. Mientas tanto, la hija del actor quien se encuentra en Madrid, España de viaje está al pendiente de la situación médica de su papá a pesar de la distancia.

La preocupación creció el pasado 23 de octubre, cuando figuras del espectáculo comenzaron a difundir una petición de donadores de sangre para el actor de ‘Vecinos’. De acuerdo con el llamado, se requería sangre tipo O negativo (O-) y se señalaba que el histrión estaba internado en el Hospital ABC, campus Santa Fe, en la Ciudad de México.

La solicitud invitaba a la gente a sumarse y compartir la información para conseguir donadores. No obstante, la necesidad de sangre generó dudas sobre la gravedad del estado de salud del comediante.

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Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez solicitó donadores de sangre. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez?

De acuerdo con lo que su hija compartió con TVNotas, el actor tuvo que someterse a un procedimiento médico después de que se le reventara una úlcera. Por esta razón, necesita reponer la sangre, aunque Danie insistió en que su papá se encuentra bien.

Su mensaje busca tranquilizar a quienes se preocuparon por la noticia y aclarar que la solicitud de donadores no significa, por sí misma, que el actor esté en estado crítico.

Recordemos que hace unas horas, Daniela Ibáñez también compartió un mensaje en redes sociales para agradecer el apoyo y pedir ayuda para conseguir donadores:

“Mi papá está bien. Si lo ven por otra noticia o por otros lados, no se angustien, mi papá está bien, gracias a Dios, pero sí necesitamos ese favor”. Daniela Ibañez

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Los problemas de salud que ha enfrentado Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez

Esta no es la primera vez que la salud de Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez genera inquietud. En junio de 2026, el actor fue sometido a una cirugía tras detectársele un aneurisma en la aorta, la principal arteria del cuerpo. En aquella ocasión, explicó que el padecimiento fue descubierto durante unos estudios médicos y relacionó el problema con sus años de tabaquismo.

Previamente, en abril de 2025, el comediante también habló sobre la pérdida de masa muscular que experimentó después de recibir un tratamiento para controlar sus niveles de azúcar. Hace unas semanas, el actor reflexionó ante los medios acerca de la salud a propósito de su participación en ‘Más vale sola’ y el reciente deceso de su amigo Otto Sirgo.

En aquella ocasión, ‘el Flaco’ Ibáñez destacó que lo más importante no es el trabajo sino la salud y compartió: “Yo me cuido mucho porque ya ahorita comprar un seguro de gastos médicos a mi edad ya te quieren mandar rápido a Gayosso, pero me acabo de hacer un chequeo general”.

Destacó que el médico elogió su fuerza muscular a pesar de que no hace ejercicio, “creo que el actor estaba borracho”, bromeó.

Igualmente compartió que en los últimos cinco meses dejó de trabajar por decisión propia para estar en su casa de campo con su familia, pero descartó un retiro definitivo: “No (lo he pensado) porque no sé hacer nada, entonces poner un negocio ya tuve la experiencia y me fue como en feria. Además tengo una exclusividad en Televisa y trabaje o no trabaje recibo mis 20 pesotes. ¡No, no es cierto!”, dijo con su reconocido sentido del humor.

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