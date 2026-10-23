Encienden las alarmas por Manuel “Flaco” Ibáñez: piden sangre urgente y crece la preocupación, FOTO

La salud de Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez vuelve a encender las alarmas. Este 23 de octubre trascendió una petición urgente de donadores de sangre para el querido actor de Vecinos, quien, según los reportes, se encuentra hospitalizado en la Ciudad de México. El llamado provocó preocupación, especialmente por los problemas médicos que ha enfrentado en los últimos años.

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Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez fue hospitalizado de emergencia / Mezcalent/Redes sociales

¿Qué le pasó a Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez y por qué solicitan donadores de sangre?

Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez generó preocupación luego de que el periodista de espectáculos Hugo Maldonado difundiera en X una solicitud de donadores de sangre para el actor mexicano, de 79 años.

De acuerdo con la publicación, el comediante estaría internado en el Hospital ABC, campus Santa Fe, en la Ciudad de México, y se requiere sangre tipo O negativo (O-). El mensaje compartido en redes sociales incluye un llamado a la solidaridad: “Hoy necesitamos de su apoyo y generosidad. Donar sangre es un acto de amor que puede salvar vidas. ¡Ayúdanos a ayudar! Si no puedes donar, por favor comparte”.

La petición comenzó a circular entre seguidores del actor, quienes se mantienen atentos a cualquier información sobre su estado de salud.

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¿Cuál es el estado de salud de Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez, actor de Vecinos, tras su hospitalización?

La salud de Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez ha despertado inquietud, pues las publicaciones que solicitan donadores señalan que estaría atravesando un momento delicado.

Sin embargo, hasta ahora no se ha informado públicamente cuál sería el diagnóstico del actor, qué ocasionó su hospitalización ni si se encuentra bajo algún tratamiento específico.

Tampoco se ha dado a conocer un parte médico que permita establecer su evolución. Por ello, la solicitud de sangre no debe interpretarse, por sí sola, como una confirmación de que su vida esté en peligro.

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Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez / IG: @flaco.in

¿Qué enfermedades ha padecido Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez antes de su nueva hospitalización?

Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez ya había enfrentado un problema de salud importante en junio de 2026, cuando fue sometido a una cirugía tras detectársele un aneurisma en la aorta, la principal arteria del cuerpo.

El actor de Vecinos explicó que el padecimiento fue descubierto durante unos estudios médicos y lo relacionó con sus décadas de tabaquismo. Afortunadamente, en aquella ocasión informó que la operación había salido bien.

En abril de 2025 también preocupó por su pérdida de masa muscular, que atribuyó a un tratamiento para controlar sus niveles de azúcar. En Venga la alegría confesó: “Ahorita tuve la desgracia de que se subió la azúcar, pero entonces me dieron unas pastillas y me comieron toda la masa muscular. Ahorita voy al gimnasio de viejitos (...) Tronó toda la masa muscular y ya no puedo pasar por un espejo de cuerpo completo porque me da una pena que olvídate. Mira los hombritos, le están saliendo alitas, es horrible”.

Aunque estos antecedentes han generado inquietud, no existe información médica confirmada que los relacione con la hospitalización reportada este 23 de octubre.

¿Cuál es el estado de salud de Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez? / Mezcalent

¿Dónde donar sangre O negativo para Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez en el Hospital ABC de Santa Fe?

La solicitud de donadores para Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez señala que se necesita sangre tipo O negativo y ubica al actor en el Hospital ABC de Santa Fe, en la Ciudad de México.

El hospital cuenta con un banco de sangre en el campus Santa Fe, ubicado en avenida Carlos Graef Fernández 154, Cuajimalpa. Su horario habitual para donación es de lunes a domingo, de 8:00 a 18:00 horas.

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 55 1103 1600, extensiones 1830, 1821 y 1430, para confirmar si la solicitud continúa vigente, conocer los requisitos y recibir indicaciones antes de acudir.

¿Cómo está Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez de salud? Su hija rompe el silencio tras su hospitalización

La hospitalización de Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez causó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, su hija Daniela Ibañez apareció en redes sociales para aclarar la situación y tranquilizar a quienes temían por la salud del actor.

A través de sus historias, confirmó que su padre está hospitalizado, pero explicó que la solicitud de donadores de sangre O negativo es para reponer la sangre utilizada, no porque se haya reportado una emergencia médica.

“Mi papá está bien. Si lo ven por otra noticia o por otros lados, no se angustien, mi papá está bien, gracias a Dios, pero sí necesitamos ese favor”. Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez

La hija del comediante agradeció el apoyo y pidió ayuda para conseguir donadores que puedan acudir al Hospital ABC de Santa Fe. También adelantó que compartiría los requisitos necesarios para donar sangre.

