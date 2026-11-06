¡Preocupa la salud de la mamá de Mariana Garza! Diego Schoening lanza urgente llamado, ¡suplican ayuda!

La preocupación se hizo presente entre los seguidores de Mariana Garza, quien recientemente mostró su respaldo a Sasha Sokol tras la demanda contra Luis de Llano, con el mensaje: “Por y para ti”. Ahora, la actriz y cantante vuelve a llamar la atención por una situación familiar, luego de que Diego Schoening, su amigo y excompañero de Timbiriche, pidiera donadores de sangre para su mamá, Ana Silvia Garza Alardín.

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Redes sociales

¿Por qué Diego Schoening pidió donadores de sangre para la mamá de Mariana Garza?

Diego Schoening sorprendió a sus seguidores al utilizar sus redes sociales para realizar una petición muy especial relacionada con la familia de Mariana Garza. El cantante explicó que Ana Silvia Garza Alardín, madre de Mariana Garza, necesita donadores de sangre y pidió el apoyo de quienes puedan acudir al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en la Ciudad de México.

A través de una publicación cargada de cariño, Schoening dejó ver la estrecha relación que mantiene con la exintegrante de Timbiriche.

“Hoy quiero pedirles un favor muy especial, de todo corazón. Ana Silvia Garza, mamá de mi hermana del alma @garza_alardin_mariana, necesita de nuestra ayuda”. Diego Schoening

El cantante también aprovechó para recordar que compartir la información puede ser de gran ayuda para que más personas conozcan la solicitud. “Sé que muchas veces queremos ayudar y no sabemos cómo, pero hoy tenemos la oportunidad de hacer algo verdaderamente maravilloso por alguien a quien queremos muchísimo”.

La publicación rápidamente comenzó a circular entre seguidores de Timbiriche y figuras del espectáculo, quienes se sumaron al llamado para apoyar a la familia Garza Alardín.

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¿Qué se sabe de la salud de Ana Silvia Garza, mamá de Mariana Garza?

Hasta el momento, ni Mariana Garza ni su familia han revelado detalles específicos sobre el padecimiento o el motivo por el que Ana Silvia Garza requiere apoyo mediante donaciones de sangre. Lo único que se ha dado a conocer públicamente es la solicitud realizada por Diego Schoening para encontrar personas dispuestas a donar.

En el mensaje se informó que las donaciones se reciben en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), ubicado en la Ciudad de México: “Si estás en la Ciudad de México y puedes donar sangre, te agradecería con toda mi alma que nos ayudaras. Y si no puedes donar, compartir esta publicación también significa muchísimo para nosotros”.

El intérprete finalizó el mensaje dedicando palabras de apoyo a Mariana Garza y a su madre en este complicado momento. “Bonita, mi hermana, no estás sola. Te queremos muchísimo y estamos contigo y con tu mamá, de corazón”.

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¿Quién es Mariana Garza, la famosa exintegrante de Timbiriche?

Mariana Garza es una de las figuras más reconocidas del entretenimiento mexicano. La actriz, cantante, conductora y empresaria nació el 19 de octubre de 1970 en Monterrey, Nuevo León.

Su nombre alcanzó gran popularidad gracias a su participación como integrante original de Timbiriche, agrupación en la que permaneció durante buena parte de la década de los ochenta.

Tras abandonar el grupo, Mariana Garza desarrolló una exitosa carrera en la televisión, participando en producciones como Alcanzar una estrella, Flor y canela, Atrévete a soñar y Vencer la ausencia. Además de su trabajo frente a las cámaras, se consolidó dentro del teatro mexicano, donde ha participado como actriz y empresaria.

¿Quién es Ana Silvia Garza, mamá de Mariana Garza?

Ana Silvia Garza Alardín también forma parte de una familia profundamente ligada al mundo artístico y cultural de México. Es madre de Mariana Garza e hija de la reconocida poeta mexicana Carmen Alardín, una de las escritoras más importantes de la literatura nacional.

A lo largo de los años, Mariana ha compartido diversos aspectos de la estrecha relación que mantiene con su madre, a quien considera una figura fundamental en su vida personal y profesional.

Incluso, la actriz ha contado públicamente una historia familiar poco conocida: debido a que Ana Silvia era muy joven cuando nació, Mariana fue registrada legalmente por sus abuelos, situación que más tarde la familia explicó abiertamente.