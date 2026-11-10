Abelito revela el tremendo trauma que le dejó su polémica fiesta: ¿Tiene miedo de salir?: “Cambió un poquito”

A más de un mes de que la mamá de Abelito emprendiera acciones legales contra Naim Darrechi por tocamientos indebidos ocurridos en la fiesta del exhabitante de La casa de los famosos México, el influencer fue captado en los pasillos de Televisa, donde se sinceró sobre el estado actual de su madre. ¿La demanda sigue en curso? ¡Te contamos los detalles!

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Mamá de Abelito emprendió acciones legales vs. Naim Darrechi

¿Por qué la señora Cristina emprendió acciones legales tras la fiesta de Abelito?

Fue a finales de septiembre cuando la fiesta de Abelito dio de qué hablar debido a que comenzaron a circular videos en los que aparece Naim Darrechi junto a otros influencers bailando con la señora Cristina Romero, madre del creador de contenido. A raíz de lo ocurrido, la indignación entre varios de los presentes en el evento se hizo evidente.

Por su parte, Abelito manifestó su molestia a través de un video difundido en Instagram, donde resaltó el respeto que siempre ha existido entre su mamá y sus amigos, el cual no existió por parte de los exparticipantes de La mansión VIP . Ante lo sucedido, la madre del influencer anunció que emprendería acciones legales por tocamientos indebidos.

“Las personas que señalo en relación con estos hechos son tres jóvenes del medio artístico de iniciales N.A.D de nacionalidad española, A.F.R de nacionalidad argentina y L.E.G.G de nacionalidad mexicana. Será la autoridad competente quien investigue lo ocurrido y determine las responsabilidades que correspondan conforme a la ley”, se informó a través de un comunicado.

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Mamá de Abelito lanza comunicado acusando a Naim Darrechi de haberla tocado sin su consentimiento / Redes sociales

¿Cómo está la mamá de Abelito tras los hechos ocurridos en la fiesta del influencer?

Desde que la mamá de Abelito hizo público que emprendería acciones legales contra los influencers, no se había sabido más del tema hasta un reciente encuentro del creador de contenido con la prensa. De acuerdo con el exhabitante de La casa de los famosos México, aunque su madre siempre ha sido una mujer muy independiente, actualmente ya no viaja con la misma confianza a la Ciudad de México.

“Ahí vamos; dentro de lo que cabe, ella está en su lugar seguro, que es el pueblo. Últimamente ha visitado un poco menos la city. Quiera o no, hay cositas que cambian, es muy triste. Es una mujer independiente a la que le gusta salir, le gusta conocer... Creo que eso cambió un poquito, pienso que eso cambió en ella”. Abelito

Por otra parte, respecto al proceso legal, Abelito confirmó que la denuncia sigue su curso y está completamente en manos de las autoridades: “Todo está en manos de lo que es y nada más hay que esperar a ver qué es lo que pasa”, concluyó.

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¿Abelito evita que le pregunten a su mamá sobre lo ocurrido en su fiesta de cumpleaños?

Las recientes declaraciones de Abelito sobre lo ocurrido con Naim Darrechi, a quien le advirtió que iría “hasta donde tope”, fueron abordadas en el programa Hoy, donde el periodista Sebastián Reséndiz compartió que el influencer siempre ha buscado proteger a su mamá de las preguntas incómodas de los medios.

De acuerdo con el colaborador del matutino, recientemente la señora Cristina se presentó en un evento en Monterrey, por lo que Abelito hizo una solicitud directa a los reporteros: “Abelito llamó por teléfono a la prensa para pedirle que no le preguntaran a su mamá sobre este tema, que no la cuestionaran y la dejaran en paz. Lo cual es comprensible”, contó el periodista.

Hasta ahora, Abelito no ha dado mayores detalles del proceso legal ni se ha pronunciado sobre la revelación hecha por Sebastián Reséndiz. ¿Busca mantener a su mamá completamente alejada de la controversia?

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