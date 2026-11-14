Luis de Llano le responde a Sasha Sokol, ¿se disculpó con ella por polémica disculpa?

Desafortunadamente el caso de Luis de Llano y Sasha Sokol vuelve a dar de qué hablar, pues después de que la cantante reaccionara a las disculpas del productor, los dimes y diretes no han parado.

Ahora, trasciende una nueva respuesta de Luis de Llano, misma que ya suma un nuevo capítulo en esta batalla judicial, ¿qué dijo el productor? Aquí te damos todos los detalles.

Sasha Sokol demandó a Luis de Llano en 2023 por daño moral / Redes sociales

Lee más: Luis de Llano lanza comunicado previo al estreno de la serie ‘Timbiriche'; advierte de acciones legales

¿Qué pasó entre Luis de Llano y Sasha Sokol?

El conflicto entre Luis de Llano y Sasha Sokol explotó en marzo de 2022, cuando la cantante alzó la voz y expuso detalles sobre la relación inapropiada que tuvo con el productor cuando ella apenas era una adolescente.

La controversia escaló todavía más cuando Luis de Llano se pronunció al respecto durante una entrevista con Yordi Rosado, en la que habló sobre la relación inapropiada que tuvo con la joven Sasha, quien de inmediato decidió emprender acciones legales por daño moral.

Sasha Sokol se pronuncia tras el fallo de la corte y celebra su victoria contra Luis de Llano. / Redes sociales

Lee más: Sasha Sokol responde a quienes culpan a sus padres por su relación con Luis de Llano: “Ellos no sabían”

¿Cómo respondió Sasha Sokol a la disculpa de Luis de Llano?

El pasado 5 de noviembre se abrió un nuevo capítulo en esta disputa, pues Luis de Llano publicó un video en el que ofrecía una disculpa pública a la cantante, reconociendo su responsabilidad civil por daños moral.

En el discurso De Llano además aseguró que se comprometía a no mencionar nuevamente a su víctima en medios de comunicación o redes sociales, y enfatizó su respeto hacia su vida privada, dignidad e integridad.

A pesar de lo dicho en el video de varios minutos, Sasha Sokol lanzó una contundente respuesta asegurando que la disculpa que se había publicado no correspondía a lo que se le había solicitado al productor, pues según las autoridades, sí o sí debía mencionar que cuando ella tenía 14 años no tenía la capacidad de consentir una relación con un adulto de 39 años, y que Luis actuó desde una posición de poder. Finalmente, también se debía mencionar que los papás de la interprete jamás fueron cómplices.

Luis de Llano no cumple sentencia impuesta en el caso de Sasha Sokol / Redes sociales

Lee más: Sasha Sokol responde a quienes culpan a sus padres por su relación con Luis de Llano: “Ellos no sabían”

Luis de Llano arremete contra Sasha Sokol, ¿y rechaza ofrecer una nueva disculpa?

Varios días después de la respuesta de Sasha Sokol, Luis de Llano volvió a pronunciarse sobre la controversia mediante un video difundido este viernes 13 de noviembre de 2026.

En el mismo el productor aseguró que la disculpa pública que compartió en días anteriores si estaba alineada a lo que le solicitó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como si no fuera suficiente, Luis de Llano dijo que no mencionó nada acerca de la edad de la niña pues desde su punto de vista sería un intento de autoincriminación y una confesión coaccionada.

Desafortunadamente para Sasha Sokol el conflicto legal contra Luis de Llano parece no tener final, ¿qué necesita la cantante para que se haga justicia? Quizás pronto lo sepamos.