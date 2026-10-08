Luis de Llano lanza comunicado previo al estreno de la serie ‘Timbiriche'; advierte de acciones legales

Tras el comunicado por parte de los integrantes de la agrupación Timbiriche previo al estreno de la serie inspirada en su trayectoria, el productor Luis de Llano compartió su postura pública y legal sobre el uso de su imagen en el proyecto. ¿Inició acciones legales?

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¿Qué dijo la agrupación original previo al estreno de Timbiriche, la serie?

Después de que en TVNotas te contamos sobre la posibilidad de que Sasha Sokol emprendiera una demanda por posible revictimización en Timbiriche, la serie; la agrupación original compartió un comunicado en el que se detalló que desconocen el contenido debido a que no fueron consultados para contar la historia

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad. Hasta el día de hoy no hemos sido invitados a verla, por lo que no conocemos su contenido”. Timbiriche

A pesar de que se acepta la ‘libertad creativa’, el documento expresa su inquietud porque algunos asuntos pueden confundirse con la ficción y causar confusión, debido a que no es una historia narrada por su voz y no participaron en ningún aspecto.

“Reconocemos la libertad creativa, pero existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado… La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros”. Timbiriche

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Comunicado de Timbiriche / Redes sociales

¿Cuál fue la postura de Luis de Llano tras el comunicado de Timbiriche antes del estreno de la serie?

A más de un mes de que Luis de Llano fue liberado de prisión tras incumplir sentencia en el caso de Sasha Sokol, el productor reapareció en redes con un comunicado en el que dejó clara su postura previo al estreno de Timbiriche, la serie. En el documento se detalla que:

“Se ha procedido por las vías notariales y judiciales correspondientes a notificar a la empresa, plataforma y productora, la oposición formal al uso lucrativo e inconsentido de la imagen y derechos del suscrito en cualquier obra de ficción o documental, deslindándonos de cualquier narrativa emitida de forma unilateral por dichas empresas”. Luis de Llano

En el documento también se señala que ya se han presentado frente a las autoridades correspondientes los documentos relacionados con el cumplimiento de las resoluciones judiciales del proceso que mantiene con Sasha Sokol. Asimismo, deja claro que será la “única declaración oficial que se emitirá por parte del suscrito y de su representación jurídica respecto al estado del expediente y a los relatos del pasado ventilados en el juicio”.

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Luis de Llano rompe el silencio previo al estreno de la serie de Timbiriche. / Mezcalent

¿Cuándo y dónde ver Timbiriche, la serie?

Timbiriche, la serie, es un proyecto producido por ViX y dirigido por Humberto Hinojosa, quien también dirigió la serie de Luis Miguel. Dentro del elenco destacan nombres como:

Macarena García

Sebastián Poza

Luis de la Rosa

Michelle Pellicer

Edu Maruri

Andrea Chaparro

Sol Wainter

Jesusa Ochoa

Iker Solano

Clara Dalmao

Osvaldo Benavides

Alberto Guerra.

La serie se estrenará en televisión abierta la noche del 8 de octubre en punto de las 11:00 a través del Canal de las Estrellas , mientras que en ViX se podrá disfrutar a partir del 9 de octubre, donde se estrenará un nuevo capítulo cada semana.

En los adelantos se puede observar que contará la historia del nacimiento del grupo, sus primeros éxitos y los desafíos que enfrentaron algunos de sus miembros; sin embargo, tras la postura de la agrupación original, formada en 1981, y del productor Luis de Llano, la pregunta es: ¿Habrá consecuencias legales?

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