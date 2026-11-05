Sasha Sokol reacciona a la disculpa de Luis de Llano, ¿confirma que es real?: “Un nuevo incumplimiento”

Durante la noche del 4 de noviembre, se viralizó un video en el que se ve a Luis de Llano ofrecerle una disculpa pública a Sasha Sokol. Esto, como parte de la sentencia tras perder la demanda por daño moral que interpuso la cantante hace algunos años.

Más allá de las dudas que muchos tienen sobre la veracidad del material, el público estaba en espera de la reacción de la exintegrante de Timbiriche. Justamente, ella compartió un mensaje sobre esto hace algunas horas. Te contamos lo que se dijo.

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Sasha Sokol demandó a Luis de Llano por daño moral / Mezcalent

El video de la disculpa de Luis de Llano a Sasha Sokol tras perder la demanda por daño moral

El pasado 2 de noviembre, se creó un canal de YouTube llamado ‘Cumplimiento Luis de Llano’. A través de este medio, se compartió un video de Luis de Llano pidiendo perdón a Sasha Sokol. El productor habría reconocido que las declaraciones que dio en 2022 sobre la relación que sostuvo con la cantante cuando ella era menor de edad fueron “erróneas e inexactas”.

“Hago pública mi encarecida solicitud de perdón público a usted, Sasha Sokol. Reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas y a la asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los 80”. Presuntamente Luis de Llano

También se comprometería a ya no volver a hablar de Sasha en el futuro mediante ningún medio de comunicación: “Asumo totalmente la responsabilidad civil derivada de mi sentencia, y me comprometo formalmente a no volver a realizar mención alguna sobre su persona en ningún medio de comunicación o red social”, se le escucha decir.

Muchos han sospechado de la veracidad del material. Se ha llegado a teorizar que el clip pudo haber sido hecho con IA (inteligencia artificial). La razón principal es que el creador de Timbiriche no compartió el material mediante sus redes sociales habituales y hasta el momento tampoco ha hablado del tema directamente.

Recordemos que, durante mucho tiempo, De Llano se negó a cumplir la sentencia impuesta por un juez y su defensa intentó todo tipo de recursos para evitarla, sin éxito. Incluso, hace algunos meses fue detenido por desacato. Estuvo poco más de un día en la cárcel.

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Luis de Llano se habría disculpado con Sasha Sokol / Redes sociales

La reacción de Sasha Sokol ante el video de disculpa de Luis de Llano

A través de sus diversas cuentas de redes sociales, Sasha Sokol habló sobre el video de disculpa de Luis de Llano tras perder la demanda por daño moral. Aunque no pudo directamente en tela de juicio la veracidad del clip, sí dijo estar inconforme.

Puntualizó que esa “no fue la disculpa que ordenó el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año”. Y es que señaló que el productor no habría reconocido plenamente que no podía consentir una relación romántica a los 14 años cuando él tenía 39.

Sasha Sokol “La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó”.

Indicó que Luis incurrió en un “nuevo incumplimiento” con este video. Finalizó diciendo que comenzará un nuevo proceso legal en su contra, pero ahora por la vía penal.

“Llevo casi cinco años litigando este asunto por la vía civil. A partir de ahora, Zinser y Asociados será también mi equipo de abogados en materia penal. Luis de Ya No”, concluyó.

¿Cuál fue la sentencia de Luis de Llano tras perder la demanda de Sasha Sokol por daño moral?

Como se sabe, el caso legal de Sasha Sokol contra Luis de Llano comenzó en 2022, después de que el productor hablara en entrevista sobre la relación que sostuvieron durante la década de los 80, cuando ella tenía 14 y él 39.

Y es que, en sus propias palabras, definió lo ocurrido como un “romance” que le rompió el corazón cuando terminó. Incluso sostuvo que los padres de ella ya sabían sobre todo esto.

En respuesta, la cantante lanzó un comunicado expresando que De Llano usó “su posición de poder” para manipularla y así convencerla de tener un noviazgo cuando ella no podía consentir. También destacó que sus papás no eran conscientes de esto y que, en cuanto se enteraron, la alejaron de él de manera inmediata.

En aquel entonces, ella decidió iniciar un proceso legal por daño moral contra Luis. Un juez lo declaró culpable. Las autoridades dictaminaron que él debía ofrecer una disculpa pública, pagar una indemnización y no volver a hablar de Sasha.

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