Demandan a Carlos Speitzer en la ANDA tras denunciar presuntas irregularidades; Aleyda Gallardo revela detalles

El Comité de Fiscalización y Vigilancia de la ANDA, al que pertenece Carlos Speitzer, fue demandado por el Comité de Honor y Justicia del organismo, debido a las declaraciones que el actor dio en abril de 2025, en las cuales denunciaba presuntas irregularidades en la gestión de Jesús Ochoa. Esto de acuerdo con lo que contó Aleyda Gallardo, exfuncionaria de la institución, quien detalló que la demanda sería, supuestamente, por flagrancia, usurpación de funciones y haber puesto en riesgo al sindicato.

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Chucho Ochoa golpeó a Carlos Speitzer / Liliana Carpio / Redes sociales

¿Por qué demandaron a Carlos Speitzer y al Comité de Fiscalización y Vigilancia de la ANDA?

Ahora, Carlos Speitzer ya no quiere hablar, pero Aleyda Gallardo reveló: “Carlos tuvo varios problemas. Aparte de que lo quisieron sacar de la ANDA, le pusieron una demanda. Yo estaba como secretaria del Tesoro, Contraloría y Finanzas, y él era, y sigue siendo, parte del Comité de Fiscalización y Vigilancia (segundo vocal para el periodo 2024-2028), que se encarga de vigilar las finanzas y la buena administración. Por otro lado, hay un órgano interior (Comité de Honor y Justicia), encargado de los temas legales. Son como nuestro juez”.

Gallardo relata: “Hubo un incidente. Le dijeron a Speitzer que, por haber hablado a TVNotas, estaba en flagrancia y puso en riesgo al sindicato, por comentar cosas confidenciales e íntimas”.

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Aleyda Gallardo y Carlos Speitzer

¿Intentaron destituir a Carlos Speitzer de la ANDA antes de demandarlo?

Aleyda explicó:“Se pueden dar avisos de privacidad, hay ciertos reglamentos o lineamientos. Sin embargo, yo creo que cuando estás en un cargo como el Comité de Fiscalización, justamente es tu trabajo. Ellos lo han hecho muy bien, han estado al pendiente de que las finanzas se ordenen, se guarden, que no se robe. Eso a la gente le incomoda. Aunque legalmente sí lo podían hacer, es un pretexto para quitarse esa piedrita del zapato. Es muy curioso, llegamos a los cargos diciendo: ‘No quiero lo que hacían los otros’, pero, cuando lo hacemos nosotros, pareciera normal. Se hace el préstamo indistinto y toman dinero para cosas que no”.

Comentó que el Comité de Honor y Justicia (2024-2028; formado por Leticia Pedrajo, Ángeles Marín y Javier Escobar) primero quiso destituir a Speitzer, y al no conseguirlo, lo demandó. “Este comité dictamina cierta cosa y esto se vota con el gremio, para decidir si se lleva a cabo la sentencia (sacarte, dejarte sin derechos, etcétera), pero el gremio votó que no. ¿Por qué? Porque Carlos Speitzer, Joandyka (Mariel) y Alfredo Alfonso han hecho un espléndido trabajo”.

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Aquí vemos a Aleyda (abajo, derecha) y a Marco (arriba, derecha) con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la ANDA del periodo 2022-2026: Alejandro Cuétara, Oscar Bonfiglio, Elizabeth Aguilar, Laura Ayala, Gloria Obregón, Moisés Iván Mora y Alondra Hidalgo.

¿Por qué la justicia falló a favor de Carlos Speitzer tras la demanda en la ANDA?

La exfuncionaria de la ANDA agregó: “Entonces, pusieron una instancia legal diciendo que hubo usurpación de funciones, e hicieron cosas que no corresponden al Comité de Fiscalización y Vigilancia, que se extralimitaron dentro de su cargo. Lo pusieron a nivel legal, pero ya el juez dictaminó que no, que el estatuto es muy claro y justamente están haciendo correctamente su trabajo”. Cabe señalar que la demanda fue contra todos los integrantes del Comité de Fiscalización y Vigilancia. Aleyda considera que, si el juez no hubiera fallado a favor, seguramente habrían tratado de destituir a Carlos.

La actriz nos dijo que también quisieron destituirla de su cargo, que concluyó en marzo de 2026, por señalar supuestas irregularidades: “En la gestión de Marco Treviño no estuve de acuerdo en un montón de manejos económicos y administrativos. Entonces, el Comité de Honor y Justicia también me denunció y, de la misma manera, el gremio votó a mi favor, después de que se comprobara mi inocencia. Ese comité no es omnipotente, también tiene un vigía”.

Carlos Speitzer / Liliana Carpio / Redes sociales

¿Omar Fierro guarda silencio? Aleyda Gallardo acusa intimidación y falta de transparencia en la ANDA

A la actriz también le llama la atención que Omar Fierro, actual secretario general de la ANDA, no ha comentado nada al respecto. “Si él es indiferente, es un grado de violencia o ser cómplice, porque es algo que no le está conviniendo, que haya transparencia y claridad”.

Señaló que en el aire quedan interrogantes. “Si todo es transparente, ¿cuál sería el problema de hablar? Hay violencia. Entiendo que Carlos diga: '¡Estoy harto!’. Hace un buen trabajo y ahora tiene amenazas, demandas. Finalmente, hay intimidación. Yo la viví. Tenemos también una denuncia por acoso laboral de parte de ellos”.

Aleyda, quien se asume inocente, señala que su demanda no está resuelta. A su vez, hizo una denuncia en Fiscalización y Vigilancia para que revisaran el caso. “El secretario general no ha dado la asamblea, porque dice: ‘Es que nos quieren sacar’. Y yo digo: '¿Quieren sacar a quién?’. Que dictaminen. Yo puse una demanda por acoso laboral contra Marco Treviño. Está en curso. Hay que poner límites”.

Finalmente, advierte que el asunto de la ANDA es muy delicado y señaló: “Es muy delicado lo que hace Omar (Fierro). Me parece muy delicado que llega a la ANDA sin saber absolutamente nada. De buenas intenciones está hecho el camino del infierno”.

Omar Fierro fue elegido secretario general para el periodo 2026 - 2030 / Redes sociales

¿Quién es Aleyda Gallardo, la actriz que denunció presuntas irregularidades en la ANDA?

Nació en la CDMX, el 30 de abril de 1979.

Se ha desempeñado como actriz de televisión, cine y teatro, también como directora en producciones de Televisa y TV Azteca.

Ha trabajado en series y telenovelas como: La rosa de Guadalupe, La Guzmán, Mujeres asesinas, Amarte es mi pecado, Alborada, Yo no creo en los hombres y Las malcriadas .

y . En cine, ha hecho películas como: La vida loca, Todos hemos pecado, Un mexicano más, Borrar la memoria, La noche del pirata, Atroz y Marioneta .

y . Fue secretaria del Tesoro, Contraloría y Finanzas de 2022 a marzo de 2026.

En marzo de 2026, contendió por el cargo de la Secretaría General de la Asociación Nacional de Actores, como parte de la planilla Ámbar.

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