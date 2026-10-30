¿Florinda Meza demandará al ‘Piojo’ Alvarado por disfrazarse de ‘la Chilindrina’?: “Tendrás que responder”

Hace algunos días, el futbolista Roberto ‘Piojo’ Alvarado compartió un video luciendo su disfraz de ‘la Chilindrina’, uno de los personajes de la serie ‘El Chavo del Ocho’. Si bien obtuvo reacciones positivas por parte de sus fans, ha comenzado a circular el rumor de que, supuestamente, Florinda Meza planearía tomar acciones legales en su contra. Te contamos lo que se sabe.

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Piojo Alvarado se disfrazó de la Chilindrina / Redes sociales

La supuesta demanda de Florinda Meza contra ‘Piojo’ Alvarado

Recientemente, se comenzó a viralizar una publicación atribuida a Florinda Meza en la que, supuestamente, ella expresaría su descontento por el disfraz de ‘la Chilindrina’ que usó ‘Piojo’ Alvarado en un video para redes sociales.

En dicho texto, la actriz presuntamente manifestaría que la vestimenta de ese personaje le “pertenece legalmente” a su fallecido esposo, Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, por lo que habría consecuencias legales, incluyendo una multa.

“Lamento informarte que ese vestuario pertenece legalmente a mi difunto esposo Chespirito. Tendrás que responder ante la ley por utilizar atuendos de su programa sin autorización o pagar las multas correspondientes”, se lee en el texto.

Cabe destacar que, al revisar las redes sociales oficiales de la famosa, no se encontró evidencia del presunto post. Todo indicaría que sería falso y solo con el objetivo de perjudicar a la actriz. Pese a esto, muchos tomaron el asunto como real y se burlaron de ella.

Los detractores sostienen que es “ridículo” proceder legalmente por un disfraz, recordando que personas usan la vestimenta de algún personaje de las series de ‘Chespirito’, ya sea por algún festejo o simplemente como una herramienta de trabajo.

Hasta el momento, Meza no se ha pronunciado directamente ante esta situación. En tanto que aquellos que señalan que la publicación es “falsa” han pedido un alto a los comentarios de odio contra ella.

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🚨👀 ¡FLORINDA MEZA REACCIONA A LA CARACTERIZACIÓN DEL PIOJO ALVARADO COMO LA CHILINDRINA! 😱 ¡NO MAMES! 😂⚽ El Piojo Alvarado apareció caracterizado como La Chilindrina y el momento terminó llegando hasta Florinda Meza, quien presuntamente habría dado su opinión sobre lo sucedido. La situación volvió a poner en conversación a uno de los personajes más recordados de la televisión mexicana. ¡Una caracterización futbolera que terminó cruzando la cancha con el universo de Chespirito! 🤣📺 #FlorindaMeza #PiojoAlvarado #LaChilindrina — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) October 30, 2026

¿A quién le pertenecen los derechos de los proyectos creados por Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’?

Como se sabe, Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ fue el creador de varias series exitosas como ‘El Chavo del Ocho’ y ‘El Chapulín Colorado’ con personajes icónicos como ‘la Chilindrina’, ‘el Profesor Jirafales’ y ‘doña Florinda’.

Según reportes, tras la muerte de ‘Chespirito’, los derechos de estas creaciones cayeron en manos de su familia, en especial de su primogénito Roberto Gómez Fernández, quien actualmente dirige ‘Grupo Chespirito’.

Por otro lado, Florinda Meza, viuda de Gómez Bolaños, mantiene los derechos de los personajes que ella misma creó como ‘la Chimoltrufia’. También existen algunas excepciones. Tanto Carlos Villagrán como María Antonieta de las Nieves ganaron la batalla para obtener los derechos sobre sus personajes, es decir, ‘Kiko’ y ‘la Chilindrina’.

Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ creó muchas series como ‘El Chavo del Ocho’ y ‘El Chapulín Colorado’ / Redes sociales

¿La tumba de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, esposo de Florinda Meza, está en el abandono?

Recientemente, la lente de TVNotas visitó las tumbas de algunos famosos icónicos, incluyendo la de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’. Los restos del comediante y escritor descansan en el Panteón Francés de la Piedad, en la Ciudad de México.

Según nos contó una fuente anónima, su último lugar de descanso estaría en el abandono: “Desde el día en que sus restos fueron depositados en el cementerio, su familia no lo ha visitado, pues solo tiene 2 arreglos florales artificiales y un muñequito de “El Chavo del 8”.

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