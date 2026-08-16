¿Ramón Valdés dejó ‘El Chavo del 8’ por Florinda Meza? Destapan el motivo real de su salida del programa

Si bien es considerada como un clásico de la televisión mexicana, ‘El Chavo del 8’ no estuvo exenta de polémicas, principalmente fuera del set: desde enemistades entre los actores hasta una infidelidad fueron factores que muchos consideran que afectaron el éxito de la serie.

Uno de los misterios más grandes ha sido la salida de Ramón Valdés, quien interpretaba a ‘Don Ramón’. El histrión dejó el proyecto a finales de los años 70, justo cuando el show estaba en el pináculo de la gloria. Te contamos qué es lo que se sabe.

No te pierdas: Muere Carmen Ochoa, productora de “El chavo del 8" y “El chapulín colorado"; así la despidió Edgar Vivar

‘El Chavo del 8' es considerado un clásico de la televisión / Mezcalent

¿Cuáles fueron las polémicas más sonadas en el set del ‘Chavo del 8’?

‘El Chavo del 8’ comenzó sus transmisiones en 1973. Fue creado y protagonizado por Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’. Este fue su elenco principal:

Ramón Valdés como Don Ramón

María Antonieta de las Nieves como Chilindrina.

Carlos Villagrán como Quico

Angelines Fernández como la Bruja del 71

Rubén Aguirre como el Profesor Jirafales

Edgar Vivar como Sr. Barriga/Ñoño

La historia narra la vida de un niño apodado ‘El Chavo del 8’ que vive en una vecindad. Cuenta sus aventuras como un niño huérfano que intenta salir adelante. Fue uno de los mayores éxitos de ‘Chespirito’.

Entre sus polémicas más sonadas estuvo la infidelidad de Roberto. El escritor engañó a su esposa y madre de sus hijos, Graciela, con Florinda, quien se convertiría en su última pareja. Cabe destacar que, en ese momento, Meza estaba comprometida con uno de los colaboradores de la serie.

Por otra parte, Carlos consideraba injusto el trato que se le daba dentro del show, por lo que decidió renunciar e iniciar su carrera en solitario. Al poco tiempo, también renunciaría Valdés, algo que sorprendió a muchos en aquel entonces. Aunque después regresó, solo lo hizo de manera temporal.

Te recomendamos: Luto: importante actor de ‘El Chavo del 8' murió en las últimas horas

Ramón Valdés dejó ‘El Chavo del 8' en los años 70 / Mezcalent

La razón por la que Ramón Valdés dejó ‘El Chavo del 8’

En su momento, Carmen Valdés, hija de Ramón Valdés, contó la verdadera razón por la que su padre dejó ‘El Chavo del 8’. Según dijo, el ambiente laboral se tensó luego de que Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ comenzara una relación con Florinda Meza.

Dijo que la también productora comenzó a involucrarse cada vez más en el aspecto creativo. Por ello, Ramón decidió abandonar el programa, pues ya no se sentía cómodo. Tras su renuncia, Roberto lo buscó para convencerlo de volver.

Aceptó por un breve periodo de tiempo. Al ver que las condiciones de trabajo seguían siendo las mismas, optó por irse definitivamente.

Con el tiempo, otros actores como Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves también decidieron dejar el proyecto. El programa llegó a su fin poco después de esto.

Ramón Valdés dejó ‘El Chavo del 8' por Florinda Meza / Mezcalent

¿Quién fue Ramón Valdés, actor del ‘Chavo del 8’?

Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo, conocido artísticamente como Ramón Valdés, fue un actor y comediante mexicano.

Es el hermano menor de Germán Valdés ‘Tin Tan’

Nació el 2 de septiembre de 1924.

Su debut fue en 1949, con la cinta ‘Calabacitas tiernas’.

Trabajó en algunas producciones del Cine de Oro mexicano.

A finales de los años 60, conoció a ‘Chespirito’, con quien colaboró en varios programas,

Tuvo 7 hijos.

Murió el 9 de agosto de 1988, a los 63 años. La causa fue un paro cardiorespiratorio derivado del cáncer medular y del cáncer de próstata que padecía.

Mira: ¿'La Chilindrina’ le habría robado el personaje a Florinda Meza en El chavo del 8? Esto revelan