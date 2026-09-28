Edwin Luna y Kimberly Flores nunca estuvieron separados, aseguran; ¡los captan juntos en un concierto! VIDEO

Hace algunas semanas, Edwin Luna y su esposa, Kimberly Flores, anunciaron una “pausa” en su matrimonio. A través de un comunicado, simplemente explicaron que necesitaban replantearse ciertas cosas y dejaron claro que esto no equivalía a un divorcio inminente.

Pese a esto, las especulaciones no se hicieron esperar. La más sonada es que, presuntamente, ella le fue infiel. Ahora, el tema vuelve a ser el centro de atención después de que se los viera juntos en un evento. De igual forma, se filtró que, presuntamente, la separación habría sido mentira. Incluso se mencionó la razón por la que no podrían divorciarse aunque quisieran. Te contamos los detalles.

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Edwin Luna y Kimberly Flores se casaron hace 9 años / Mezcalent

¿Qué dijeron Edwin Luna y Kimberly Flores sobre su separación?

Fue el pasado 14 de septiembre que Edwin Luna y Kimberly Flores hicieron público que se separarían temporalmente, tras 9 años de matrimonio. No dijeron mucho sobre el motivo y solo pidieron privacidad para su familia.

“Tampoco podemos decir hoy que esta sea una separación definitiva. Queremos darnos la oportunidad de volver a mirarnos como al principio, como dos personas que se quieren, que están intentando entenderse y descubrir, con calma y sin presiones, si pueden volver a elegirse”, expresó Luna.

Posteriormente, ambos dieron declaraciones a la prensa sobre el tema. Por su parte, el cantante negó que una tercera persona estuviera involucrada en la ruptura. Insistió en que todo se debe a una crisis de pareja.

Edwin Luna “Te voy a ser honesto, nuestra relación no es tan tradicional como se imaginan. Tenemos muchos acuerdos ella y yo, pero aun así, de pronto hay cosas que se nos olvidan y se rompe un acuerdillo, que es cuando dice, ‘espérate, en eso no habíamos quedado’. Pero tenemos mucha comunicación. Si no tuviéramos acuerdos, todos los conflictos de los que ustedes se han enterado, ya no estaríamos juntos”.

En tanto que Flores solo se ha limitado a decir que, dentro de lo que cabe, las cosas están bien y espera que las cosas mejoren en un futuro. También desmintió los rumores de infidelidad: “Estamos muy bien. Todo es cordial, súper armonía por los niños. (...) No le tengo nada que decir, yo no tengo nada que decir”, indicó.

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Edwin Luna y Kimberly Flores siempre negaron que la separación se diera por una infidelidad / Redes sociales

Separación de Edwin Luna y Kimberly Flores presuntamente sería mentira, asegura Javier Ceriani

En su programa más reciente en YouTube, el periodista Javier Ceriani comenzó informando que, aparentemente, Edwin Luna y Kimberly Flores estuvieron juntos en una presentación que él dio hace algunos días en San Miguel de Allende. Incluso mostró fotografías que lo confirman.

También reportó que, supuestamente, la pareja mintió sobre su separación. Señaló que ellos presuntamente siguen juntos. Si bien no dio detalles sobre por qué habrían “engañado al público”, recalcó que ellos no podrían divorciarse aunque así lo desearan.

La razón sería muy simple: intereses económicos. Según el comunicador, los famosos tendrían un negocio en común, por lo que divorciarse sería muy complicado para ellos.

“Siguen juntos… (El comunicado) Todo eso es fake, es mentira…Nos mienten…La mujer de Edwin Luna estuvo acompañándolo… Siguen juntos. No hay separación. Te voy a decir mi teoría: hace mucho tiempo, ellos son una pareja abierta. Él ya sabe lo que sospechamos, ella es una mujer guapísima y joven y debe querer un macho alfa a su lado, que no es Edwin Luna. No se pueden separar porque los une el espanto de tener una empresa en común”. Javier Ceriani

Y agregó: “Pero claro, las necesidades fisiológicas son fuertes. Aquí ellos se están curando en salud, para hablar con términos correctos… o él quiere vivir un poco más la vida loca, o le va a salir un hijo no reconocido, o ella quiere un poquito más de libertad para coquetear con otros hombres. No sabemos si esto lo hicieron para marketing o para tener más alivio sexual. No se van a divorciar”.

Cabe destacar que, hasta el momento, esta información no ha sido confirmada. En tanto que Edwin y Kim han concordado en que no quieren que haya especulaciones sobre el tema.

¿Kimberly Flores le fue infiel a Edwin Luna?

Si bien tanto Kimberly Flores como Edwin Luna han negado que su separación haya sido consecuencia de una infidelidad, los rumores no cesan. Y es que esta no es la primera vez que se dice que ella lo engaña con otros hombres.

Hace algunos años, la influencer entró a una edición de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. Solo duró unas cuantas semanas allí, pues salió voluntariamente tras una visita de su esposo. Y es que, durante su estancia, se empezó a sospechar que estaba teniendo “química” con otro participante.

Justamente Luna fue a verla para decirle que se saliera del show, ya que el escándalo de una supuesta infidelidad estaba afectando a sus hijos. Al final, la joven se fue y posteriormente declaró que esta situación los fortaleció como pareja.

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