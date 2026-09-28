Kimberly Flores rompe el silencio tras terminar su relación con Edwin Luna y ¿confirma infidelidad? | VIDEO

El matrimonio entre Kimberly Flores y Edwin Luna parece haber terminado, y aunque dijeron que se trataba de un ‘break’, muchos creen que una infidelidad pudo haber sido la causante de que ambos decidieran darse un tiempo. ¿Cómo respondió ella a las acusaciones?

¿Kimberly Flores le fue infiel a Edwin Luna? / Redes sociales

¿Por qué acusan a Kimberly Flores de presunta infidelidad a Edwin Luna?

El rumor volvió a cobrar fuerza en redes sociales durante las últimas semanas, pues tras anunciar su “separación”, Kimberly Flores fue acusada de presunta infidelidad a Edwin Luna, durante la participación de ella en La casa de los famosos.

A lo largo del reality, Kim Flores y Roberto Romano protagonizaron distintos momentos juntos, entre ellos abrazos, pláticas y actitudes que algunos espectadores interpretaron como muestras de coqueteo.

Tiempo después, Kimberly explicó en un video publicado en YouTube que su comportamiento dentro del programa habría sido parte de una estrategia que, según relató, acordó previamente con Edwin Luna antes de ingresar a la competencia:

Lo amo, lo respeto, la palabra infidelidad nunca existió, la gente que vio realmente el 24/7 del programa se dio cuenta de que no llegamos a ese punto, ya les voy a aclarar los demás detalles. Kimberly Flores

No obstante, la polémica continuó después de que comenzara a circular una versión según la cual ambos presuntamente habrían tenido un encuentro íntimo antes de ingresar formalmente al reality.

Cabe destacar que esta información fue negada rotundamente por la propia Flores , además, dichos testimonios o versiones fueron hechos por personas que no eran cercanas a ambos.

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Kimberly Flores y su cercanía con Roberto Romano / Redes sociales

¿Qué dijo Kimberly Flores sobre su “separación” de Edwin Luna?

En un reciente encuentro con medios de comunicación, Kimberly Flores fue cuestionada sobre su actual relación con Edwin Luna, sobre si hay incomodidad o molestia por parte de alguno de los dos.

Sin embargo, Flores desestimó esta versión y afirmó que hay un buen vínculo, además, él la sigue apoyando en sus proyectos:

Estamos muy bien. Todo es cordial, súper armonía por los niños. (...) No le tengo nada que decir, yo no tengo nada que decir. Kimberly Flores

Sin ahondar en más detalles, Kimberly Flores se dijo tranquila y en paz con sus asuntos en casa, haciendo énfasis en que “todo está bien”, más allá de lo especulado en diversos momentos. Pero... ¿no todo está bien?

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Aseguran que el actual rostro de Kimberly Flores refleja tristeza

La noticia sobre la “separación” de Edwin Luna y Kimberly Flores tras nueve años juntos, sorprendió a fans y seguidores de ambas figuras. ¿Pero no todo está bien como dicen?

Según interpretaciones de usuarios en redes sociales, la reciente aparición de Kimberly ante los medios la mostró “vulnerable” y presuntamente “triste”. Aquí algunos de los comentarios:



“ Sus ojos no mienten se ve que lleva una gran tristeza ”,

”, “ Su rostro ha cambiado se la ve diferente... ¿Qué habrá sucedido realmente? ” y,

” y, “ Se le ven los ojos como que quiere llorar y como que está triste ”.

Es importante señalar que esta solo es una especulación e interpretación hecha por usuarios en redes sociales, y no corresponde a una declaración oficial de Kimberly Flores. ¿Estás de acuerdo?

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