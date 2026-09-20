¿Por qué Edwin Luna y Alma Cero se divorciaron? Así fue el polémico romance entre el cantante y la actriz

Hace unos días, Edwin Luna anunció que su matrimonio con Kimberly Flores se encontraba en una “pausa”. El cantante aseguró que esto no significaba un divorcio inminente y que ambos tomaron esta decisión para replantearse su relación.

Este hecho hizo que muchos internautas recordaran el polémico romance entre Luna y Alma Cero. Y es que mucho se ha especulado que ellos terminaron a raíz de una supuesta infidelidad de él con Flores. Te contamos la historia de este presunto triángulo amoroso.

No te pierdas: ¿Kimberly Flores le fue infiel a Edwin Luna antes de su “separación”? Estas fueron PRUEBAS de internautas

Edwin Luna y Alma Cero se conocieron en 2014 / Redes sociales

¿Cuándo comenzó el romance entre Edwin Luna y Alma Cero?

Edwin Luna y Alma Cero se conocieron en 2014, cuando ella colaboraba en el extinto programa de ‘Sabadazo’. Él había asistido al show como el líder de la agrupación ‘La Trakalosa de Monterrey’. Según ambos confesaron años después, Luna invitó a Cero a una colaboración musical.

Todo inició como una linda amistad. Edwin contó en su momento que el romance no se dio de forma inmediata. Con el tiempo, empezaron a salir. A diferencia de otras parejas, no ocultaron su amor. Se les vio juntos en eventos y solían compartir momentos bonitos en redes sociales. Incluso sobrellevaron la pérdida de un embarazo.

Llegaron a vivir juntos y en 2017 sorprendieron a todos al anunciar que se habían casado en secreto frente al juez. Lo que parecía la culminación de una linda historia de amor, terminó abruptamente a los cuatro meses de matrimonio.

Según relataron posteriormente, ni sus familias se enteraron del evento hasta que se llevó a cabo. No se sabe por qué terminaron con exactitud. Y es que hay versiones distintas. La más aceptada por el público es que, supuestamente, él le fue infiel con Kimberly Flores, su todavía esposa.

Lee: Kimberly Flores borra romántica foto con Edwin Luna tras anunciar una pausa en su matrimonio; ¿fin definitivo?

Edwin Luna y Alma Cero se divorciaron en 2017 / Redes sociales

Lo que Edwin Luna y Alma Cero contaron sobre su ruptura

Hace algunos años, Alma Cero habló abiertamente sobre su divorcio de Edwin Luna. En aquel entonces, la actriz contó que, presuntamente, el cantante le pidió que se separaran a dos meses y medio de haberse casado.

Cuando le pidió explicaciones, supuestamente él le habría apuntado con un arma de fuego.

“Yo no entendía nada. Teníamos una salita de cine abajo y yo no entendía nada. Estaba completamente sacada de onda. Teníamos dos meses y medio de haber firmado nuestro matrimonio. No entendía”. Alma Cero

Contó que fue a terapia tras la ruptura y su psicóloga le dijo que, al parecer, Luna sería un “psicópata”, algo que ella cree que puede ser verdad. Aseguró que su relación fue “tóxica” y que hasta llegó a tenerle miedo en su momento. Incluso recordó el temor que sintió en su momento al tener que decirle sobre el aborto espontáneo que sufrió

Alma considera que Edwin sí le fue infiel con Kimberly. No obstante, no quiso decir más del tema debido a que no quería hablar mal de otras mujeres.

La versión de Edwin es distinta. Afirmó que jamás engañó a Cero y que su romance con Kim inició meses después de su divorcio. También ha dicho que no quiere entrar en polémicas y por ello opta por no hablar mal de ella.

Hay diferentes versiones del divorcio entre Edwin Luna y Alma Cero / Redes sociales

¿Edwin Luna y Kimberly Flores se divorcian?

En el comunicado que Edwin Luna lanzó, aseguró que, al menos por el momento, no había planes de divorcio de Kimberly Flores, quien ha sido su pareja por 9 años. Esto es lo que dijo en su mensaje:

“Tampoco podemos decir hoy que esta sea una separación definitiva. Queremos darnos la oportunidad de volver a mirarnos como al principio, como dos personas que se quieren, que están intentando entenderse y descubrir, con calma y sin presiones, si pueden volver a elegirse”, indicó.

Pese a esto, se especula que la separación es inminente. Según se dice, hubo una supuesta infidelidad de por medio. No obstante, nada está confirmado aún. Cabe destacar que esta no es la primera vez que se habla de algo así.

Hace algunos años, Kim entró a ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. En aquella ocasión, mostró una cercanía hacia uno de los participantes, desatando rumores de una posible infidelidad. Edwin ingresó al reality para pedirle a su esposa que saliera del show, ya que las especulaciones dañaban a sus hijos.

Mira: ¿Edwin Luna sigue en problemas legales? Rompe el silencio sobre la demanda de su ex por manutención