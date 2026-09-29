Claudia Ramírez se quejó de impuntualidad de actor, Rocío Verdejo responde, ¿se pone el guante?: “Para eso nos pagan”

La actriz Rocío Verdejo fue cuestionada sobre las quejas que expresó Claudia Ramírez, su compañera en la telenovela El renacer de Luna, quien en redes sociales expresó su incomodidad por la impuntualidad de otro de los integrantes del elenco, sin atreverse a dar el nombre. Ante esto, Verdejo nos dijo: “Claramente son muchos meses de convivencia y muchas horas que uno espera en el camper, pero pues también es bien sabido que para eso nos pagan, por esperar”.

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En julio pasado, Claudia preguntó que si les parecía correcto esperar en el set 40 minutos a otro compañero, porque no llegó cambiado. El actor Mauricio Martínez le dijo que eso era poco profesional y una falta de respeto, a lo que Claudia le contestó que no sabía cómo le enojaba. También la apoyaron Adriana Louvier y otras personas. Claudia añadió que eso era de gente sin educación y que daría el nombre cuando terminara el proyecto. / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Rocío Verdejo sobre la queja de Claudia Ramírez sobre la impuntualidad?

Rocío, quien encarna a “Clementina” en el melodrama, que ya se encuentra en su recta final, con altos niveles de audiencia, es contundente al decir: “Hay gente que no puede tolerar esperar, y otros que lo toleramos muy bien. Yo me leí un libro de gran tamaño y feliz… Cada quien habla como le fue en la feria. Yo no sé la realidad de Claudia y de los demás, pero la mía es que me la pasé increíble, conviví con puros compañeros entrañables, muchos se volvieron mis amigos por siempre. Yo nunca dije: ‘Ay, este actor o esta actriz’”.

Sobre si le tocó interactuar con Claudia comentó: “Sobre todo al final. No mucho, pero sí. Yo la adoro, no es el primer proyecto en el que estamos juntas, es mi amiga, pero bueno, a ella no le parece que alguien se tardara. A mí me da igual, honestamente”.

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Rocío comentó que Claudia es su amiga, pero no coincidió con ella en este tema / Archivo TVNotas

¿Cómo ha sido la convivencia de Rocío Verdejo con el elenco de ‘El renacer de Luna’?

Otra actriz de la telenovela que también ha estado involucrada en la polémica es Marlene Favela, de quien Rocío comentó: “Es muy divertido trabajar con ella, porque es mucho más alta que yo, entonces impone mucho y es una gran actriz. Es una excelente compañera, muy disciplinada. No tengo más que puras cosas muy buenas que decir de ella. Le aprendí bastante”.

También interactuó con Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina. “Es tan amoroso. Me sorprende mucho que chicos de su edad sean tan nobles, educados, caballerosos. Se me hace sumamente talentoso. Se merece mucho trabajo y reconocimiento porque es buenísimo”.

Sobre su personaje, “Clementina”, refirió: “Fui muy feliz. Es muy distinto a lo que había hecho. Es demasiado tierna y luminosa. No me identifico absolutamente en nada con ella. Yo de sumisa no tengo nada, pero la quiero mucho”.

Tras trabajar por muchos años en TV Azteca y otras plataformas, esta es su segunda telenovela en Televisa. Para concluir, declaró: “Me arrepiento mucho de no haber tocado antes las puerta de la empresa, porque me siento muy cómoda y me divierto mucho haciendo telenovela. En la anterior, El ángel de Aurora, sí me sentía como la nueva de la escuela, pero el recibimiento fue maravilloso”.

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El renacer de Luna / Redes sociales

La controversia de Marlene Favela

La actriz fue muy criticada cuando hace unos meses un usuario de X habló mal de Marisol del Olmo, la protagonista de la historia, y dijo que quien se robaba la telenovela era Favela, a lo que esta le respondió que le agradecía por la generosidad hacia su trabajo.

Esto no fue bien visto por cierta parte del público, que consideró mal que no defendiera a su compañera y que incluso agradeciera el mensaje. Ante las críticas, Marlene tuvo que borrar su respuesta.

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Aunque Marlene Favela también estuvo envuelta en una polémica, Verdejo asegura que es una buena compañera. / Archivo TVNotas

La trayectoria de Rocío Verdejo en cine y televisión

Estudió en el CEFAT de TV Azteca , donde participó en Lo que callamos las mujeres y Un día cualquiera.

, donde participó en Lo que callamos las mujeres y Un día cualquiera. Ha trabajado en series como Capadocia, Paramédicos, El señor de los cielos, El César, Rosario Tijeras, Preso número 1 y Control Z, entre muchas otras más.

Ha formado parte de cintas como Matando cabos, Justo en la mira y Espacio interior.

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