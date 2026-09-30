Ninel Conde protagoniza pelea con Kelly Ríos en ‘Top Chef VIP’ ¿Hubo golpes?: “Deja de meterte testosterona”

La participación de Ninel Conde en ‘Top Chef VIP’ está dando mucho de qué hablar. Tras su reclamo a Lupillo Rivera, ahora protagoniza una fuerte pelea con Kelly Ríos, otra de las participantes del reality. La discusión escaló a tal punto que el resto de los concursantes tuvo que intervenir. ¿Qué pasó? Te contamos lo que pasó.

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Ninel Conde se enojó con Kelly Ríos por usar un espacio que no le correspondía / Redes sociales

La pelea entre Ninel Conde y Kelly Ríos en ‘Top Chef VIP’

El conflicto entre Ninel Conde y Kelly Ríos en ‘Top Chef VIP’ comenzó por una confusión. Ambas estaban haciendo un reto cuando, en algún punto, la actriz les dijo a los chefs que el equipo de Ríos usaba un espacio que no le correspondía.

Ríos no dudó en interceder y decir que Conde también hizo lo mismo al poner una preparación en un lugar que no era. A partir de este punto, comenzaron a gritarse mutuamente, por lo que los presentes se acercaron y hasta las agarraron para evitar que el conflicto escalara. Y es que la mexicana llamó “arrabalera” a la presentadora.

Así fue la pelea:

Ninel Conde : “Nadie les ha quitado nada”

: “Nadie les ha quitado nada” Kelly Ríos: “Ay, Ninel, ya cállate. Te mantienes hablando un montón de estupideces para después salir a decir que tú no haces nada”.

“Ay, Ninel, ya cállate. Te mantienes hablando un montón de estupideces para después salir a decir que tú no haces nada”. N: “No te entiendo en tu idioma ese”.

“No te entiendo en tu idioma ese”. K: “¿En mi idioma? A ver, ¿cuál es el tuyo? Reconócete primero”.

“¿En mi idioma? A ver, ¿cuál es el tuyo? Reconócete primero”. N : “Deja de meterte testosterona porque te comportas como hombre”.

: “Deja de meterte testosterona porque te comportas como hombre”. K : “Sabes que yo no soy hombre ni tú tampoco”.

: “Sabes que yo no soy hombre ni tú tampoco”. N: “A veces la testosterona te pone un poco alterado… Tú arrabaleas con todo el mundo… Que hagan su carrera con algo, no peleando”.

Los críticos también tuvieron que pedirles a todos los concursantes que se retiraran del lugar, pues notaron que la tensión estaba llegando a su punto más alto. Y es que Ríos, tras el conflicto, admitió que no tenía miedo de golpear a la exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2026’.

“¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Pues hazlo, de a como nos toque”. Kelly Ríos

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¡Escándalo!



Ninel Conde tiene fuerte encontronazo con Kelly Ríos en Top Chef VIP 💥 pic.twitter.com/MBVhaTi3AW — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 30, 2026

¿Ninel Conde y Kelly Ríos serán expulsadas de ‘Top Chef VIP’ tras pelea?

Hasta ahora, se desconoce si Ninel Conde y Kelly Ríos serán sancionadas o expulsadas de Top Chef VIP por el fuerte encontronazo que protagonizaron. Y es que la producción no ha querido dar comentarios al respecto.

Solo se han limitado a compartir una publicación en la que pedían a los fans que dieran su punto de vista sobre el tema. Los seguidores ya tomaron bandos. La gran mayoría se inclina hacia Kelly. Aseguraron que Ninel le tiene “envidia” y reprueban que la haya señalado por “meterse testosterona”.

Los defensores de la llamada ‘Bombón asesino’ también dieron su punto de vista. Sostienen que fue Ríos quien empezó la pelea y consideran que la única sancionada debería ser esta última.

Ninel Conde y Kelly Ríos podrían tener una sanción por su pelea en Top Chef VIP / Redes sociales

¿Por qué Ninel Conde se peleó con Lupillo Rivera?

En redes sociales, Ninel Conde se dijo muy molesta con Lupillo Rivera por haber dicho que le pagó clases de cocina. La también cantante no solo desmintió esto, sino que también exhibió la presunta estrategia de Rivera para “ponerles el pie” a otros participantes.

“Un día decidió entre sus estrategias quitarle el chef a la gente que le caía mal, entonces le dio un dinero al chef para que le dejara de dar clases a los que le estaban cayendo mal. En ese momento él obviamente no tenía ningún tema conmigo; yo nunca me metía con él. Entonces autorizó que me siguiera dando clases a mí y le pagó una cantidad en general por las personas que, según él, iba a permitir que le siguieran dando clases, entre ellas yo”, expresó.

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