Lupillo Rivera lanza tremendo comunicado tras su abandono de Top Chef: ¿se justifica? “

Lupillo Rivera vuelve a dar de qué hablar en la cocina de Top Chef VIP y no por un platillo espectacular, ni por un encontronazo con Mauricio Garza, sino porque el cantante decidió dejar la competencia luego de que se diera cuenta de algunos detalles que no le gustaron para nada, ¿está harto de los realitys? ¡Aquí te contamos!

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Lupillo Rivera se despide de la cocina de Top Chef VIP / Redes Sociales

Lupillo Rivera se pronuncia en Top Chef VIP y abandona la competencia

Luego de 6 semanas y media en la competencia, Lupillo Rivera decidió que era momento de retirarse voluntariamente de la cocina de Top Chef VIP, permitiendo que Nailea Norvind, quien sería la eliminada de esa noche, permaneciera en el programa.

Durante la emisión del capítulo en el que Rivera decidió dar un paso atrás, se dirigió a los jueces del reality para asegurar que les estaba presentando su último platillo:

Lupillo Rivera abandona Top Chef VIP / IG

“Este es mi último plato, me voy porque me hicieron una traición y no lo voy a permitir. Me gusta mucho la cocina, yo sé que tengo oportunidad de ganar, yo sé que tengo la oportunidad de llegar lejos. Pero he tomado esta decisión y es una decisión definitiva” Lupillo Rivera

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Lupillo “Ya me lo hicieron una vez en LCDLF donde estoy trabajando con la cadena y los mismos programas del chisme me pegan eso no lo voy a permitir esta vez, soy una persona que defendí a las mujeres pégame a mí” #TopChefVIP5 #TopChefVIP pic.twitter.com/nfSu1FuSR1 — DeluxeCyher (@deluxecyher) September 25, 2026

¿Qué provocó el enojo de Lupillo Rivera y que derivó su abandono de Top Chef VIP?

Tras las primeras declaraciones de Lupillo Rivera en Top Chef VIP, muchos se quedaron con más preguntas que respuestas, sin embargo, el panorama se vería mucho más claro después de que el interprete lanzara un comunicado.

En el mismo, Rivera aseguraba que estaba molesto por los ataques mediáticos que la misma televisora le estaba propinando, difundiendo notas sobre su vida privada mucho antes de que los episodios salieran grabados para el reality salieran al aire, lo que sin duda les daba la primicia de la información:

“Le ha dado a Telemundo mucho de mi tiempo… pero lo que hicieron hace un mes rebasa cualquier límite. Hace un mes sacaron una nota sobre a quién le estaba dedicando yo mi platillo dentro del programa (programa que apenas hoy fue transmitido). Lo adelantaron al propósito para encender la chispa y seguir generando morbo, chismes y notas amarillistas a costa mía” Lupillo Rivera

Lupillo Rivera también contó que parte de su molestia se debía a que este tipo de prácticas que ponen en jaque su vida privada han sido una constante, por lo que ahora más que nunca está dispuesto a buscar su paz y la de sus allegados.

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Lupillo Rivera abandonó Top Chef VIP / Archivo TVNotas

¿Cómo reaccionaron los cocineros al abandono de Lupillo Rivera de Top Chef VIP?

Aunque Lupillo siempre ha sido considerado como un participante polémico, su abandono sin duda tomó por sorpresa a todos en la cocina, quienes estaban atónitos por las declaraciones del cantante.

Una vez que Rivera expuso sus razones, el resto de los cocineros salieron a despedirlo, e incluso Ninel Conde le aseguró que estaba cometiendo una locura.

El que más llamó la atención fue Miguel Arce, quién a pesar de saltar de alegría por el abandono de Lupillo, con mucho respeto se acercó al hermano de Jenny Rivera para regalarle su taza y asegurarle que había sido un gran rival, acción que concursantes como Aylín Mujica tildaron de sospechosa: “quería ser el protagonista en la despedida de Lupillo, creo yo”:

En redes sociales muchos consideran que podría regresar a Top Chef VIP, aunque solo se trata de rumores, así que mientras son peras o son manzanas, no cabe duda que Lupillo Rivera siempre será recordado como el participante ‘mecha corta’ de la cocina de Top Chef VIP ¿verdad Caramelo?