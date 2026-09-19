Participante de Top chef VIP 2026 salió del clóset y se declaró bisexual: ¡Su madre y su abuela también!

La actual temporada de Top chef VIP no solo ha sido protagonista de polémicas, peleas y discusiones, ya que, ahora, reviven que una de sus participantes salió del clóset hace unos años, algo que podía responder a algo... ¿hereditario?

Participante de Top chef VIP 2026 salió del clóset / Redes sociales

¿Quién es la actriz y participante de Top chef VIP 2026 que se declaró bisexual?

En esta temporada de Top chef VIP, se encuentra participando la actriz Nailea Norvind, quien hace algunos años decidió hablar sobre un aspecto personal, durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Durante la conversación, Nailea recordó algunos momentos importantes de su trayectoria artística y también respondió a ciertas controversias que, con el paso de los años, crecieron a su alrededor.

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Nailea Norvind, participante de Top chef VIP 2026, se dijo bisexual / Redes sociales

¿Nailea Norvind asegura que la bisexualidad fue hereditaria?

Aunque su orientación sexual no se define de manera hereditaria, Nailea Norvind habló de una fotografía viral en la que aparecía su hija, Tessa Ía, muy cerca de una mujer, afirmando que la “bisexualidad” está en la familia:

Totalmente ad-hoc a las Norvind, la bisexualidad ha estado en nuestra familia, no sé si mi abuela… yo creo que hasta mi abuela no nos quiso contar pero mi mamá era una mujer bisexual, yo pues solo me han conocido parejas hombres pero siento la bisexualidad dentro de mi, porque tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros. Nailea Norvind

Además, aclaró que no creen en las etiquetas, pues no considera necesario catalogar a las personas de una determinada manera. Para ella, cada individuo debe tener la libertad de vivir sus procesos y descubrir qué necesita en diferentes etapas de su vida.

Aunque no se le ha conocido una pareja mujer, no cerró la puerta a una relación meramente femenina. ¿Algún día será?

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¿Quién es Nailea Norvind y cuál es su carrera en cine y televisión?

Nailea Norvind es una actriz mexicana con una trayectoria de más de cuatro décadas en cine, televisión y teatro. De acuerdo con su biografía profesional, la intérprete debutó en teatro a los seis años.

Una de sus grandes oportunidades llegó en 1987, cuando participó en Quinceañera, producción protagonizada por Adela Noriega y Thalía. Norvind interpretó a “Leonor”, personaje que contribuyó a consolidarla como una de las jóvenes actrices más reconocidas.

Después de ese éxito, continuó trabajando en diferentes telenovelas, entre ellas:



Cuando llega el amor,

Preciosa,

Amor gitano,

Abrázame muy fuerte,

Amigas y rivales,

Rebelde,

Cuidado con el ángel,

Para volver a amar y

y Abismo de pasión.

Nailea Norvind también desarrolló una importante carrera cinematográfica. Participó en películas como Gaby: Una historia verdadera, La otra familia, El incidente, Manto de gemas, entre muchas otras. Por su trabajo en La otra familia recibió una nominación al Premio Ariel como Mejor Actriz de Reparto.

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