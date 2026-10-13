Florinda Meza de luto: Anuncia muerte de ser querido con desgarrador mensaje: “Me amó intensamente”

A un mes de que se cumpla un nuevo aniversario de la muerte de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, su viuda Florinda Meza sorprende a todos al vestirse nuevamente de luto por el deceso de un ser querido. La actriz anunció el hecho mediante un desgarrador mensaje en redes sociales. Esto es lo que se sabe.

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Florinda Meza se viste de luto / Mezcalent

Así Florinda Meza anunció la muerte de un ser querido

En su mensaje, Florinda Meza dio a conocer el deceso de Bruno, uno de sus perritos. La celebridad mencionó que el deceso ocurrió durante la mañana del pasado 12 de octubre y lo describió como una terrible pérdida que se llevó “el último pedacito de Florinda que fue en el pasado”.

“Esta mañana se fue mi Bruno, pero no solamente Bruno, también desapareció el último pedacito de esa Florinda que antes fui”. Florinda Meza

Relató que el animal formaba parte de una camada y que la acompañó en su duelo cuando falleció Gómez Bolaños en noviembre de 2014. Igualmente, recordó que esa mascota fue cuidada por ambos.

“Me duele mucho, no nada más la muerte de mi niño, que me amó 14 años intensamente, sino también me duele esa Florinda de aquel entonces; esa Florinda que ya no está, que comenzó a desaparecer cuando Roberto murió. Hoy, 12 de octubre, empezamos nuestra relación mi Rober y yo. Han pasado muchos años y hoy se fue ese último algo que compartimos con tanto amor”, sentenció.

Terminó su escrito despidiendo a Bruno y reiterando el gran amor que siempre le tuvo: “Gracias, Bruno. Fuiste el mejor guardián y el mejor compañero. Ahora cuida a mi Rober, por el que aullaste tanto en el momento de su partida, y dale mil lengüetazos, dile que son besos míos. Dile que lo extrañaré siempre… y a ti, mi Bruno, también”, indicó.

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¿De qué murió Bruno, el perrito de Florinda Meza?

Hasta el momento, Florinda Meza no ha dado más información sobre la muerte de su perrito Bruno. Por supuesto, sus fans no dudaron en apoyarla en esta situación tan complicada y llenaron el post con este tipo de comentarios:

”Quiero que sepas que siento muchísimo por tu pérdida. De verdad los perros son angelitos que Dios dejó a cuidarnos desde la tierra”

“Fuerzas, amada Doña Florinda, solo los que hemos tenido la dicha de tener a un hijo perruno sabemos lo que es este dolor”.

“Te queremos siempre”

“Me rompe el alma”

“Ánimos”

“Florinda, te mando todo mi cariño y un abrazo”

“Mi más sentido pésame”

Florinda Meza habla de la muerte de su perrito / Mezcalent

¿Por qué Florinda Meza no se ha vuelto a casar tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’?

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ protagonizaron uno de los romances más controversiales del medio artístico. Comenzó en la década de los 70, cuando ambos trabajaban en producciones como ‘El Chavo del Ocho’ y ‘El Chapulín Colorado’.

Su relación fue mal vista en su momento, ya que él era un hombre casado cuando comenzó. Si bien después se separó para estar con Meza, muchos siguen considerando que la actriz fue una “amante”.

Desde la muerte de Roberto en 2014, Florinda ha dejado claro que no le interesa rehacer su vida. Y es que ha admitido que sigue “enamorada” del productor y no se ve con otra persona en el futuro.

“Por supuesto que no, nunca. Sigo enamorada de Roberto Gómez Bolaños, ¿cómo podría enamorarme de alguien más?”, indicó, resaltando que el amor que le tiene nunca acabará.

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