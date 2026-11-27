A más de un año de la muerte de ‘Sabu’, un icónico luchador de la WWE, el deporte sufre otra terrible y repentina pérdida este viernes.

La lucha libre profesional está de luto, pues hace apenas unos minutos se confirmó la muerte de un histórico luchador de la WWE, quien falleció a los 38 años. La propia compañía fue quien dio la noticia, después de apenas tres semanas de luchas en el cuadrilátero. ¿Qué más se sabe hasta el momento?

Muere estrella de la WWE tras accidente en lucha / IG: @therealsabuecw

Murió luchador de la WWE a tres semanas de su última función de lucha

Jermaine Haley, conocido por millones de aficionados como Bronson Reed, murió este viernes 27 de noviembre de 2026 a los 38 años. La noticia fue dada a conocer por la propia WWE a través de sus canales oficiales:

La WWE está devastada al anunciar que Jermaine Haley, conocido por los fans de la WWE como Bronson Reed, falleció a primera hora de hoy. X: WWE

La empresa no ofreció mayores detalles sobre las causas del deceso y se limitó a expresar sus condolencias. Esto causó que sus millones de seguidores preguntaran sobre sus últimos días de vida.

Una de las situaciones que causa devastación es que su esposa está embarazada actualmente:

Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con toda la familia de Jermaine, incluida su esposa Paige, quien está embarazada, su hija, así como con todos sus amigos, compañeros de trabajo y aficionados. X: WWE

¿Qué le pasó al deportista?

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Murió Bronson Reed, figura de la WWE / Redes sociales

¿Cuándo fue la última lucha de Bronson Reed en el cuadrilátero?

El último evento en el que Bronson Reed estuvo activo fue Crown Jewel 2026, celebrado el pasado 7 de noviembre. En esa función intervino en la lucha entre Bron Breakker y Austin Theory, integrantes de The Vision, frente a Penta y Je’Von Evans.

Durante el combate, Oba Femi lanzó al luchador desde el escenario contra una mesa. De acuerdo con el medio especializado Wrestling Observer, Reed sufrió lesiones en las costillas y en el riñón, por lo que fue trasladado a un hospital.

El 17 de noviembre se reportó que ya se encontraba en su hogar, donde continuaría su recuperación. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado si existe alguna relación entre su fallecimiento y las lesiones sufridas aquella noche.

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¿Quién fue Jermaine Haley, mejor conocido como Bronson Reed?

Jermaine Haley nació en Australia y pronto se ganó un lugar en el mundo de la lucha libre gracias a su impresionante fuerza física y su gran corpulencia, características que lo definieron sobre el ring.

Según su biografía en el sitio oficial de WWE, Reed contaba con más de una década de experiencia en la lucha libre alrededor del mundo cuando debutó en la compañía en 2019. Fue en NXT, la marca de desarrollo de la empresa, donde comenzó a destacar y a ganarse el respaldo de los aficionados.

Esta pérdida se suma a la de ‘Tempo’ el luchador mexicano que murió en un aparatoso accidente automovilístico. ¿Cómo y cuándo?

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