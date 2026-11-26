Han pasado solo unas semanas desde que una conductora de TV se enteró de la muerte de su amigo en plena transmisión EN VIVO, y ahora otro hecho estremecedor se vivió en un programa.

La desaparición de un joven de 19 años tenía a una localidad completa y a las redes sociales en tensión, pues se informó que un muchacho ingresó al agua en lo que parecía un “lago” y posteriormente no se supo nada de él. El desenlace fue desgarrador, pues mientras transmitían un programa en vivo, el cuerpo apareció en presencia de su madre. ¡Terrible momento!

Hallaron sin vida a joven en plena transmisión EN VIVO / Canva

Buscaban el cuerpo de joven argentino que ingresó al agua en el “Dique Luján”

La búsqueda de Nicolás Daniel Pereyra, de 19 años, terminó de la peor manera. El joven argentino había desaparecido tras ingresar al agua en Dique Luján, una localidad de Buenos Aires.

En redes comenzaron a señalar que la desaparición de Nicolás habría ocurrido por una supuesta irresponsabilidad del joven, ya que autoridades han colocado letreros para que las personas NO ingresen a esa zona.

Además, una amiga cercana de Nicolás, a quien describió como “básicamente su hermana”, contó que el joven había ido a encontrarse con un amigo de la escuela primaria, por lo que no se explica cómo fue a dar a esa parte del río.

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Río en Dique Luján, lugar en el que murió un joven / IG: tigremunicipio

Familia de Nicolás Daniel halló sin vida al joven durante una transmisión en vivo

Una escena desgarradora ocurrió durante una transmisión en vivo de A24, pues mientras el medio de comunicación se encontraba entrevistando a una familiar de Nicolás, se escucharon gritos de fondo.

El periodista Fabián Rubino se dio cuenta de que autoridades mencionaron que habían hallado el cuerpo del joven, por lo que la mujer corrió rápidamente hacia las demás personas en busca de la confirmación, eso sí, pidió al camarógrafo que dejara de grabar: “ Por favor, porque te rompo la cámara ”, le dijo.

La polémica se extendió aún más cuando, a pesar de la insistencia de los allegados al fallecido de terminar con la transmisión, el periodista optó por grabar la reacción de la familia al terrible hallazgo.

Mientras ellos grababan todo, se escuchaban gritos de dolor, lamentos y se percibía como dos mujeres se abrazaban y lloraban intensamente. Los comentarios se volcaron en contra del medio, pues afirman que ese era un momento de privacidad. ¿Estás de acuerdo?

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TREMENDO MOMENTO TELEVISIVO DEL DÍA Estaban cubriendo la desaparición de un chico en el dique Luján en vivo y en el momento que entrevistaban a la mamá encontraron el cuerpo. Casi curten al notero por estar enfocando con el móvil lo que estaba pasando ☠️ https://t.co/vsY2OWcctU — CapitanPike (@pike_capit3704) November 26, 2026

¿Cómo respondió la cadena televisiva a la polémica sobre su transmisión en vivo

Nicolás Daniel Pereyra llevaba varias horas desaparecido, incluso la búsqueda comenzó mucho antes por parte de sus familiares y cercanos, por lo que sus parientes pedían ayuda en todos lados.

Después de la controversial transmisión en vivo, estos fueron algunos de los comentarios que circularon:



“ No te está pidiendo que te vayas, solo que no filmes ”,

”, “ Él (periodista) le dice al camarógrafo que se dé vuelta y filme a la familia ” y,

” y, “ Se merecía que los rompan todo, grabando el llanto desgarrador de la madre al final ”.

Internautas identificaron al reportero como Fabián Rubino, quien ahora está siendo duramente cuestionado. La cadena aún no responde a estos señalamientos.

Otra tragedia que sacudió a Argentina recientemente fue la muerte de un meteorólogo, quien solo horas antes había estado en un programa EN VIVO.

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