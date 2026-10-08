‘Venga la alegría’ interrumpe transmisión EN VIVO para anunciar trágica muerte: “Que se haga justicia” VIDEO

‘Venga la alegría’ se viste de luto este jueves 8 de octubre. Los conductores interrumpieron la transmisión en vivo para anunciar la muerte del réferi de lucha libre Gerardo Germán Pineda, mejor conocido como ‘el Búho’, a los 75 años. Te contamos los detalles.

Te recomendamos: Kristal Silva “golpea” a Viviann Baeza en ‘Venga la alegría’, ¿se llevan mal?; así fue el momento: VIDEO

Venga la alegría anuncia muerte durante transmisión en vivo / Redes sociales

Así fue como ‘Venga la alegría’ anunció la muerte de Gerardo Germán Pineda ‘el Búho’

Fue justamente el presentador Ricardo Casares, quien hace unos meses causó preocupación por su repentina hospitalización, quien anunció la muerte de Gerardo Germán Pineda ‘el Búho’, describiéndola como una “gran pérdida para el ring”.

“La lucha libre se vistió de luto con la lamentable muerte del réferi ‘el Búho’. ‘El Búho’ recibió un martinete de parte de un luchador llamado ‘El Hijo de Fishman’”. Ricardo Casares

Posteriormente, su colega Flor explicó que el réferi falleció durante la madrugada del 7 de octubre, en una función de lucha libre en Hidalgo. Detalló que Germán fue víctima de un movimiento mortal e ilegal en este deporte. Y es que el luchador puso de cabeza a Germán y lo dejó caer al suelo.

‘El Búho’ perdió el conocimiento tras esto. Si bien los servicios de emergencia ingresaron al cuadrilátero para auxiliarlo, no se pudo hacer nada por él y solo pudieron confirmar su deceso.

“La lucha se desarrollaba en un deportivo de Hidalgo cuando ‘el Hijo de Fishman’ aplicó una variante prohibida e ilegal del martinete al réferi de 75 años. ‘El Búho’ recibió el impacto directo en la cabeza… Se desvaneció sobre la lona. Los servicios médicos ingresaron de inmediato al ring, pero solo pudieron confirmar la muerte del réferi. Autoridades clausuraron el recinto porque no contaba con el permiso para este tipo de eventos”, informó.

Al retomar la palabra, Casares se solidarizó con los familiares del hoy occiso y pidió a las autoridades que se hiciera justicia: “Un abrazo fuerte a la familia y una exigencia a las autoridades, que se haga justicia. Cualquier persona que haya visto de manera leve la lucha libre, sabe que el martinete es una llave prohibida porque es una llave mortal”, concluyó.

Checa: Conductor de Venga la alegría exige la salida de un participante de MasterChef México; lo llama “ratero”

¿Qué pasó con ‘el Hijo de Fishman’ tras la muerte del réferi ‘el Búho’?

De acuerdo con lo informado por medios oficiales, ‘el Hijo de Fishman’ fue detenido e investigado por el delito de homicidio culposo. Por otra parte, la organizadora del evento lanzó un comunicado señalando que se asistirá legalmente al luchador y que ya se está en contacto con la familia del afectado para llegar a un acuerdo.

“El abogado y representante legal de la empresa mantiene contacto con la familia del señor Gerardo Germán Pineda, ‘el Búho’, y con sus representantes legales, para llevar el caso de la mejor manera y garantizar el respeto a todas las partes involucradas”, se lee.

También se mencionó que las investigaciones continúan su curso, por lo que no se darían más declaraciones acerca de este tema.

“El proceso legal continúa en curso, por lo que, en respeto a las autoridades y al debido proceso, esta empresa se abstendrá de emitir información adicional que pudiera interferir o prejuzgar sobre los hechos”, resaltaron.

Comunicado sobre muerte de Germán Gerardo Pineda ‘el Búho’ / Redes sociales

¿Quién era Gerardo Germán Pineda ‘el Búho’?

Gerardo Germán Pineda ‘el Búho’ fue réferi de lucha libre en Hidalgo con más de 30 años de trayectoria. Previo a fungir como árbitro en el ring, era un luchador. Su nombre artístico era ‘el Búho Negro II’.

Era muy hermético en cuanto a su vida personal, por lo que se desconoce si estaba casado o cuántos hijos tenía. La gente que dijo conocerlo manifestó que era una “persona maravillosa” que amaba la lucha libre.

Muchos colegas y amigos no han dudado en expresar sus condolencias en redes sociales y desearle todo lo mejor a su familia en estos momentos tan complicados.

Mira: Conductor de Venga la alegría se equivoca, dice La casa de los famosos México en lugar de ‘La granja VIP’