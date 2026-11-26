Desde hace varias semanas el mundo del entretenimiento mexicano se ha vestido de luto, desde la inesperada muerte de Roberto Ruy, hasta el deceso de María Alicia Delgado, no cabe duda que será un año complicado para la farándula.

Y ahora todavía más después de que una querida actriz mexicana diera a conocer que está de luto por la pérdida del amor de su vida, ¿qué le pasó y qué se sabe hasta el momento? Aquí te compartimos todos los detalles.

Carina Márquez, actriz mexicana de teatro / IG carimrqz

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¿Qué actriz mexicana está de luto por muerte de su pareja sentimental?

Carina Márquez es una querida actriz de teatro mexicana que se formó profesionalmente en la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM) en donde estudió Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras.

Su trayectoria incluye un sinnúmero de obras de teatro, además de concursos de oratoria y también ha participado como diseñadora de maquillaje y peluquería. Se sabe que también ha sido la encargada del diseño de iluminación en algunos proyectos teatrales, lo que la coloca como una profesional bastante versátil.

Carina Márquez y su novio / IG carimrqz

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¿Por qué Carina Márquez está de luto? Así se despidió del amor de su vida

Hace algunas horas a través de su cuenta personal de redes sociales, Carina Márquez publicó un inesperado mensaje que sorprendió a más de uno, pues en primer lugar se puede ver una foto en blanco y negro de ella y su pareja, Óscar Ruíz, que se complementa con un sentido mensaje de despedida.

En la publicación, Carina agradece 5 años de relación, aunque reconoce que no sabe cómo va a vivir sin el joven, y finaliza pidiéndole que descanse.

“Gracias por ser mi compañero de vida y amigo. Aún no sé cómo voy a vivir sin ti, pero si se que en el cielo estás entrenando mucho y tomando mucha proteína como siempre quisiste, mi amor, quiero que sepas que te voy a guardar ese trozo de mi alma por siempre, porque tú también eres el amor de mi vida y como tú decías pre-esposos”, se lee en la publicación del Instagram.

Carina Márquez y Óscar Ruíz / IG carimrqz

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¿De qué murió Óscar Ruíz, la pareja de Carina Márquez?

En la publicación de Carina Márquez en la que se despide de Óscar Ruíz, la joven no aclara ni da más detalles acerca de su deceso, sin embargo, sí llama la atención el hecho de que dos veces le pide que descanse: “Descansa ya bebé, descansa en paz. Te voy a extrañar tantísimo”.

Al momento no se tienen más detalles sobre el fallecimiento del novio de Carina Márquez, sin embargo, sí se espera que con el pasar de las horas pueda trascender más información, como en el caso de Efraín Rosas de León, actor de La familia P.Luche, quien también falleció hace algunos días.