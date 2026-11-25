A solo meses de la muerte del fundador y guitarrista de Enanitos Verdes, la industria musical pierde otra querida figura a nivel mundial.

El mundo del rock y el pop despide a una de sus figuras emblemáticas, parte de la época dorada de Duran Duran, la agrupación que conquistó al mundo en los años 80. La noticia fue dada a conocer por su propia familia, y ya está causando reacciones entre sus seguidores más fieles. ¡Fue clave en su éxito!

Murió exintegrante de Duran Duran / Redes sociales

¿Quién es el integrante de Duran Duran que murió recientemente?

Este miércoles 25 de noviembre se confirmó la lamentable muerte de Andy Taylor, exguitarrista de Duran Duran, considerado una de las piezas clave en el éxito del grupo durante varios años.

Taylor se había distanciado desde hace tiempo de la banda, específicamente en 1986, pero siendo recordado como parte fundamental del alcance que tuvo la banda a nivel internacional.

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Muere Andy Taylor, ex de Duran Duran / Redes sociales

¿Cómo anunciaron la muerte de Andy Taylor, exintegrante del grupo Duran Duran?

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado difundido por su familia, que informó que Andy Taylor falleció en su casa, acompañado por sus seres queridos, después de varios años de luchar contra una enfermedad:

Era el pilar de nuestra familia. A pesar de todas las increíbles experiencias que la música le brindó, la familia siempre fue lo primero. Nada lo hacía más feliz que tenernos a todos juntos, y sin importar lo lejos que lo llevara la música, su corazón siempre estuvo en casa. Comunicado familia de Andy Taylor

La agrupación también se unió a la pena que embarga a la familia de Taylor, recordando su importante paso por Duran Duran:

Su forma de tocar impulsó las canciones que nos llevaron por todo el mundo, y con un ingenio sutil, a la par de su maravillosa y pragmática visión de la vida, nos mantuvo con los pies en la tierra y le dio a la banda su chispa durante los extraordinarios años que siguieron. Duran Duran

La familia pidió respeto por su privacidad y solicitó que, en lugar de enviar flores, se realicen donaciones a una institución.

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¿Cuál fue la enfermedad que Andy Taylor, ex de Duran Duran, enfrentó sus últimos años?

Andy Taylor murió como consecuencia de un cáncer de próstata metastásico en estadio cuatro . La enfermedad le había sido diagnosticada en 2018, aunque la hizo pública cuatro años después.

El momento en que la noticia salió a la luz estuvo ligado a un hito en la carrera de la banda. En noviembre de 2022, cuando Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, el guitarrista no pudo asistir a la ceremonia por su estado de salud. Fueron sus compañeros quienes leyeron una carta suya en la que explicaba que llevaba más de cuatro años luchando contra el cáncer.

En ese mensaje, Taylor reconoció que los tratamientos le habían permitido continuar con su actividad artística, aunque también advirtió que su enfermedad no tenía cura.

Esto sucede a casi un año de la muerte de un integrante de The Cure, quien también falleció a los 65 años de edad. ¿Coincidencia?

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