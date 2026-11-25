A unos días de confirmarse la muerte de la suegra de Carlos ‘el Capi’ Pérez, se da a conocer el deceso de una querida conductora de televisión. La mujer de 31 años se vio involucrada en un accidente vial. Te contamos de quién se trata y qué pasó.

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Conductora de televisión muere en un accidente automovilístico / Redes sociales

¿Quién fue la conductora que murió en un accidente automovilístico?

Se trata de Ada Suleyman, una reconocida presentadora de televisión de Azerbaiyán. Durante la madrugada del 23 de noviembre, la conductora transitaba por Bakú tras una reunión por su cumpleaños número 31. Iba rumbo a su domicilio.

Según se reportó, planeaba pedir un taxi. No obstante, un amigo insistió en llevarla. En algún punto del camino, el vehículo blanco se estrelló contra la parte trasera de un camión. En las imágenes que han comenzado a circular, se puede ver cómo el coche queda incrustado debajo de la unidad.

Las unidades de emergencia y los policías se movilizaron rápidamente para recuperar los cuerpos de las víctimas, quienes habrían muerto de forma instantánea. La autoridad abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso.

De manera extraoficial, ha trascendido que el conductor del coche destruido se quedó dormido y no notó la presencia del camión. No obstante, nada ha sido confirmado. En tanto que sus familiares han negado la teoría de que estaba alcoholizado, asegurando que los exámenes toxicológicos salieron limpios.

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Choque en el que murió la conductora Ada Suleyman / Redes sociales

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Ada Suleyman, conductora de televisión que murió en un accidente fatal?

Durante la mañana del 21 de noviembre, Ada Suleyman escribió un largo mensaje en Instagram por su cumpleaños 31, sin imaginar que serían sus últimas palabras. En dicho post, decía estar feliz por festejar un año más de vida y se sentía agradecida por todas las experiencias que había vivido.

“El relato del camino que recorrí en un corto período de tiempo, mis pensamientos cambiantes, mi alma creciente y los corazones que toqué...Esta es la historia de la distancia entre el yo de ayer y el yo de hoy. Pero esto es solo el comienzo del camino. ¡Tengo muchas historias que escribir, muchos caminos por recorrer! Creciendo, cambiando y escribiendo mi propia historia delante de tus ojos”, se lee.

Tras su terrible deceso, sus fans han llenado la publicación de comentarios lamentando el hecho y solidarizándose con la familia en su luto. Hasta el momento, se desconoce cómo o cuándo fueron los ritos funerarios.

¿Quién era Ada Suleyman, la conductora de televisión que murió en un accidente automovilístico?

Lastimosamente, Ada Suleyman se une a la lista de celebridades que, como los futbolistas Nacho Porte y Carlos Alfonso Ramírez, mueren en un accidente automovilístico. Ada era una reconocida conductora de televisión que trabajaba para el canal ARB TV, donde conducía el programa Sən olsaydın.

En los últimos años, también se había convertido en una figura importante en las redes sociales. Tan solo su Instagram cuenta con 41 mil seguidores.

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