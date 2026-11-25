El 25 de noviembre de 2006 una de las figuras más representativas de la música regional mexicana se apagó para siempre, nos referimos a Valentín Elizalde, cuya muerte aún sigue despertando interés y teorías conspirativas a su alrededor.

A 20 años de su muerte muchos se siguen preguntando quién se quedó con la inmensa fortuna que construyó durante su carrera, y si tú tampoco estás enterado, aquí te compartimos más detalles.

Valentín Elizalde habría revelado como quería morir / Captura de pantalla redes sociales

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¿De qué murió Valentín Elizalde, ‘el Gallo de oro’?

Valentín Elizalde tenía 27 años cuando murió asesinado a tiros, la madrugada del 25 de noviembre de 2006. El cantante terminó una presentación en el palenque de la Expo Feria de Reynosa Tamaulipas.

Valentín Elizalde viajaba esa madrugada con Mario Mendoza, su representante, Reynaldo Ballesteros, su chofer y Fausto “Tano” Elizalde, su primo, cuando de repente hombres armados interceptaron su camioneta y les dispararon. Además del ‘Gallo de oro’ aquella noche murieron también Mario y Raymundo, siendo “Tano” el único sobreviviente del ataque.

Respecto al crimen, este sigue sin sentencia condenatoria por homicidio a pesar de que ya han pasado dos décadas, sin embargo, las principales líneas señalan al grupo Los Zetas.

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¿Quiénes fueron los herederos de Valentín Elizalde?

Aunque no hay información oficial, se estima que al momento de su muerte la fortuna de Valentín Elizalde rondaba alrededor de los 20 millones de pesos mexicanos, sin contar sus propiedades, joyas, autos deportivos y terrenos.

Desafortunadamente, el inesperado deceso del cantante provocó problemas entre sus familiares, pues Elizalde se murió sin dejar un testamento, no obstante, las herederas reconocidas del ‘Gallo de oro’ fueron sus tres hijas, Gabriela, Valeria y Valentina Elizalde.

Se sabe además que la madre del intérprete de ‘Vete ya’, Camila Valencia, también se quedó con algunas propiedades que ya estaban a su nombre, mucho antes de la muerte de Valentín Elizalde. Marco Tulio Fernández, exabogado del cantante, reveló que todo fue repartido en su momento, y en entrevista con Ventaneando dijo lo siguiente: “El día de homenaje a Valentín, creo que estaban las tres viudas, nos juntamos en un cuarto de hotel, llevaron un valuador. Creo que era uno o dos relojes y un gallo de oro con todo y cadena de oro”.

Desafortunadamente el tema de la herencia de Valentín Elizalde sigue dándole problemas a sus familiares, pues hace no mucho, las hijas del cantante le pidieron públicamente a su abuela Camila que les diera la parte de la herencia que les correspondía.

Valentín Elizalde falleció a los 27 años de edad, por lo que ingresó al club de los 27 / Instagram: @valentinelizaldeoficial

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¿Quiénes son dueños del nombre de Valentín Elizalde?

Al igual que con los bienes materiales, las propietarias legales del nombre, la marca y los derechos de imagen de Valentín Elizalde son sus tres hijas: Gabriela, Valeria y Valentina Elizalde.

Recientemente la polémica rodeo nuevamente a la familia del cantante luego de que se diera a conocer el estreno de la serie documental de HBO, “Valentín, la muerte del gallo de oro”. Ante esto, su hija menor, Valentina aseguró que la familia no tenía idea de dicha producción, ¿habrá demanda?