Hija de Valentín Elizalde explota por el estreno de serie sobre su papá, ¿viene demanda?: “Qué falta de respeto”

Así como la serie de Timbiriche está generando mucha polémica con los integrantes de la agrupación, una próxima producción también ha puesto en jaque a las personas cercanas al artista.

Y es que recientemente se anunció el estreno de una serie documental sobre la muerte de Valentín Elizalde, lo cual causó indignación en la familia del fallecido cantante.

Su hija menor no se guardó nada y reaccionó con molestia en las redes sociales de la plataforma en la que se va a estrenar. ¿Se viene una demanda?

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Valentín Elizalde / X

¿Qué se sabe sobre la nueva serie documental sobre valentín Elizalde?

La nueva serie documental sobre Valentín Elizalde llevará por título ‘Valentín: La muerte del Gallo de Oro’ y será una producción original de HBO Max que buscará reconstruir los acontecimientos que rodearon el asesinato del cantante, a 20 años de haber ocurrido.

De acuerdo con el anuncio de la plataforma, el proyecto reunirá nuevos testimonios y material de archivo sobre el caso. La producción también retomará las distintas versiones que han circulado sobre los motivos detrás del ataque armado en el que perdió la vida el intérprete de ‘Vete ya’.

El estreno está programado para el próximo 12 de noviembre, pocos días antes de que se cumplan 20 años de la muerte de ‘el Gallo de oro’.

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¿Cómo reaccionó la hija de Valentín Elizalde al anuncio sobre la serie?

La hija menor del cantante, expresó su molestia luego de que la plataforma de streaming anunciara el estreno de la serie sobre la muerte de su papá.

A través de redes sociales, la joven comentó una de las publicaciones de la plataforma y aseguró que su familia desconocía por completo la realización del proyecto.

“La familia no tenía ni idea de esta serie, porque viene de parte de alguien más para limpiar imagen” Hija de Valentín Elizalde

Además, cuestionó a la plataforma y la producción por los derechos de imagen del intérprete y preguntó: "¿Y los derechos de imagen?”.

Posteriormente, mediante sus historias de Instagram, compartió otra indirecta en la que criticó a quienes buscan obtener ganancias a partir del dolor de una familia.

“Y recuerden, es de cobardes y hambreados monetizar con el dolor ajeno”, escribió.

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Hija de Valentín Elizalde reacciona a la serie documental sobre su papá / Captura de pantalla

¿La familia de Valentín Elizalde demandará por el estreno de la serie?

Hasta el momento, no se ha confirmado que la familia de Valentín Elizalde haya presentado una demanda contra la productora y la plataforma por la serie sobre Valentín.

Sin embargo, la hija menor del cantante dejó entrever que podrían emprender acciones legales luego de manifestar su inconformidad con la producción.

En uno de los comentarios de la joven, aseguró que la familia ya está evaluando las opciones que tienen para saber cómo proceder.

“Estamos viendo que se puede hacer... increíble que dejen que salgan esas mentiras al aire” Hija de Valentín Elizalde

Por su parte, la productora no ha respondido públicamente a los cuestionamientos de la hija del ‘Gallo de Oro’.

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