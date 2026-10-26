Thalía está muy enojada por cómo retratan en la serie Timbiriche la figura de su mamá, Yolanda Miranda, personaje interpretado por Cecilia Carbonell, ya que dice que la ponen como una mánager muy ambiciosa, controladora y asfixiante. También se ha rumorado que Yolanda empujaba a su hija para que se relacionara con hombres poderosos e influyentes para impulsar su carrera.

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Thalía está muy enojada por cómo pintan a su mamá en la serie ‘Timbiriche’ / Foto: Redes sociales

¿Qué está pasando con Thalía tras el estreno de la serie de ‘Timbiriche’?

Por ahí nos contaron que Thalía está analizando la situación para tomar acciones legales en contra de los creadores de la serie, por difamación y por manchar la memoria de su mamá con versiones de su vida privada que supuestamente no serían verídicas.

También se dice que la cantante detuvo su disco producido por Kiko Campos, tras saber que el productor participó en la producción musical de dicha serie.

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Thalía está muy enojada por cómo pintan a su mamá, Yolanda Miranda (†), en la serie Timbiriche / Fotos: Archivo TVNotas, ViX y redes sociales

¿Thalía terminó su amistad con Osvaldo Benavides tras el estreno de ‘Timbiriche’?

Además, nos enteramos de que Thalía está muy enojada con Osvaldo Benavides, quien da vida a Luis de Llano en la serie y también funge como productor, ya que, a pesar de que lo conoce desde hace muchos años, luego de trabajar en la telenovela María la del Barrio (1995), donde el actor daba vida a “Nandito”, no se comunicó con ella para contarle de este proyecto y que le platicara su historia en el grupo.

La intérprete no ha dado alguna declaración sobre la serie o algún indicio de que se sumó al comunicado de sus excompañeros de grupo en contra del proyecto, ya que consideran que no fueron tomados en cuenta para la utilización de su nombre e imagen, ni para hablar de sus vidas.

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Se dice que la cantante se molesto con Kiko Campos y Osvaldo Benavides / Fotos: Archivo TVNotas, ViX y redes sociales

¿Dónde ver la serie de ‘Timbiriche’?

La serie de Timbiriche es un proyecto que ha sido producido por la plataforma ViX y dirigido por Humberto Hinojosa, quien también tuvo la oportunidad de dirigir la exitosa serie sobre la vida del cantante Luis Miguel. Dentro del elenco, sobresalen nombres como:



Sebastián Poza

Luis de la Rosa

Michelle Pellicer

Edu Maruri

Andrea Chaparro

Sol Wainter

Jesusa Ochoa

Iker Solano

Clara Dalmao

Osvaldo Benavides

Alberto Guerra

La serie se estrenó en televisión abierta la noche del 8 de octubre en punto de las 11:00 a través del Canal de las Estrellas, pero en ViX se puede disfrutar de un capítulo nuevo cada semana.

En los adelantos se puede observar que contará la historia del nacimiento del grupo, sus primeros éxitos y los desafíos que enfrentaron algunos de sus miembros.

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