ExTimbiriche rompe el silencio sobre la muerte de su esposo; desgarrador mensaje conmueve a sus hijos y fans

Mientras el nombre de Alix Bauer vuelve a generar interés por el estreno de la serie sobre Timbiriche, la cantante atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. A casi un año de la muerte de Jack Derzavich, padre de sus tres hijos y compañero durante más de tres décadas, la exintegrante de Timbiriche compartió un mensaje que muchos interpretaron como una emotiva dedicatoria a su gran amor.

Mira: Atacan a Macarena García por interpretar a Sasha en la serie Timbiriche y su mamá, la actriz Amairani, explota

Timbiriche marcó época / Archivo TVNotas, redes sociales: @vix, YouTube Ventaneando e internet

¿Quién es Alix Bauer, la ex Timbiriche que enfrenta la pérdida de su esposo?

Alix Bauer es una cantante, empresaria y exintegrante de Timbiriche, una de las agrupaciones juveniles más exitosas de México.

A diferencia de otros famosos, la artista siempre ha procurado mantener su vida personal lejos de los reflectores, por lo que pocos detalles sobre su familia suelen hacerse públicos.

Durante más de 30 años compartió su vida con el empresario Jack Derzavich, con quien formó una familia y tuvo tres hijos. Su historia de amor terminó con la muerte de él en diciembre de 2025, un golpe que marcó profundamente a la cantante y a sus seres queridos.

¿Quién fue Jack Derzavich y de qué murió el esposo de Alix Bauer?

Jack Derzavich era un reconocido empresario de la comunidad judía en México y esposo de Alix Bauer desde 1995. De acuerdo con la información que se dio a conocer tras su fallecimiento, murió el 3 de diciembre de 2025 a los 60 años. Sin embargo, la familia ha optado por mantener en privado los detalles específicos de la causa de su muerte.

Las publicaciones compartidas por su hija Mijal sugieren que sus seres queridos sabían que atravesaba una situación delicada. En una de sus reflexiones recordó: “Desde el momento en que supimos que partirías. Hablé contigo muchas veces, diciéndote que estuvieras tranquilo, que íbamos a estar bien... y hoy entiendo que no sabía lo que decía”.

¿Qué mensaje dedicó Alix Bauer a su esposo tras enviudar?

A casi un año de la muerte de Jack Derzavich, Alix Bauer compartió una fotografía de las nubes acompañada de unas palabras que tocaron el corazón de sus seguidores.

Aunque la cantante no mencionó directamente el nombre de su esposo, muchos interpretaron el mensaje como una dedicatoria para quien fue su compañero de vida durante más de tres décadas.

“Ahora que las palabras no logran expresar todo lo que quiere decir mi alma, lo traduce un suspiro y tú, lo habitas todo”. Alix Bauer

La publicación recibió decenas de mensajes de apoyo por parte de seguidores que entendieron el profundo significado de sus palabras y el dolor que todavía enfrenta tras enviudar.

Hija de Alix Bauer recuerda a su padre con desgarrador mensaje

Quien también abrió su corazón fue Mijal Derzavich, hija de Alix Bauer, al recordar a su padre el día en que habría celebrado un cumpleaños más. La joven compartió una serie de fotografías familiares y un extenso mensaje en el que confesó que sigue intentando entender cómo continuar sin su presencia.

Mijal Derzavich, hija de Alix Bauer “No sé muy bien cómo se celebran los cumpleaños cuando ya no estás aquí. Sigo sin entender cómo se vive con tu ausencia. Hoy mi corazón te busca más y mi alma anhela un poquito de calma, volver a sentir esa certeza que tú me dabas de que todo estaba bien”.

Más adelante agregó: “Papi, qué difícil es extrañarte. Hay tantas cosas que quisiera contarte, tantas veces que quisiera voltear a buscarte y encontrarme con tus ojos. Extraño tu voz, tus abrazos, tu risa, tus locuras, tus travesuras y esa tranquilidad de sentir que todo iba a estar bien solo porque estabas tú”.

¿Qué confesó la hija de Alix Bauer sobre el dolor por la muerte de su padre?

En otra parte de su emotiva carta, Mijal admitió que la pérdida sigue siendo una herida abierta para toda la familia. La joven explicó que, pese al paso de los meses, continúa sintiendo la necesidad de tener cerca a su padre y recibir el cariño que siempre la acompañó durante su vida.

“A veces intento ser fuerte, seguir adelante y cuidar de los demás, pero por dentro sigo siendo esa niña que necesita a su papá. Porque hay dolores para los que no existe la edad suficiente y hay amores que ninguna ausencia consigue hacer pequeños” Mijal Derzavich, hija de Alix Bauer

También agradeció todo lo que aprendió de él y aseguró que su legado continúa vivo en cada aspecto de su vida: “Te llevo en mis recuerdos, en mi forma de amar, en todo lo que me enseñaste y en ese pedacito de ti que se quedó a vivir dentro de mí”.

Finalmente, cerró con una de las frases más conmovedoras de su publicación: “No sé cómo se aprende a vivir sin ti y supongo que nunca lo aprenderé, pero sé que nunca voy a dejar de llevarte conmigo. Feliz cumpleaños, papi. Por siempre tu pequeño gran amor”.

A casi un año de la muerte de Jack Derzavich, las palabras de Alix Bauer y de su hija dejan claro que el empresario sigue ocupando un lugar fundamental en sus vidas. Aunque cada una ha vivido el duelo a su manera, ambas coincidieron en algo: el amor por él permanece intacto y su recuerdo continúa acompañándolas todos los días.