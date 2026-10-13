Primeros capítulos de la serie Timbiriche dejaron sinsabores y solo se enfocaron en ¡Sasha y Luis de Llano!

La semana pasada se estrenaron los primeros 2 capítulos de la serie Timbiriche, donde pudimos ver cómo se inició la relación entre Sasha (cuando era menor de edad) y el productor Luis de Llano, mientras que las demás historias de los participantes de la agrupación pasaron a segundo plano.

Te traemos lo que realmente pasó en esos años, comparado con lo que expusieron en la serie:

¿Quién es quién en la serie de Timbiriche? / ViX, archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuál fue el origen de Timbiriche, según la serie?

En la serie se muestra que están en un salón de ensayos y mencionan que les falta un niño para completar al grupo. Luis de Llano invita a su sobrino Benny, y aunque no le gustaba la idea, acepta ir a un ensayo. A partir de ahí se queda.

Realidad : Casi todos los niños estaban en el CEA de Televisa, como parte de un taller especial. Cuando se les ocurrió la idea de crear el grupo había 2 niñas más, Marigel y Martha Laura, a quienes hicieron fotos y algunas entrevistas, pero al final se decidió que fueran suplentes, lo que no pasó.

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El origen de Timbiriche / ViX, archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo fue la presentación de Timbiriche en TV?

La serie comparte que la primera presentación del grupo fue en el emblemático programa Siempre en domingo, y que de padrino tuvieron a Miguel Bosé.

Realidad : Aunque Miguel Bosé sí es su padrino, el español no estuvo en dicho programa. Las imágenes donde están los 6 cantantes y Bosé sentados en un escenario pertenecen a un especial dedicado tanto a Miguel como a la agrupación, y no a Siempre en domingo.

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Así fue la primera presentación de Timbiriche en TV / ViX, archivo TVNotas y redes sociales

Así inició la relación secreta entre Sasha Sokol y Luis de Llano

En la serie abordan que Sasha era una niña reservada y solitaria, y que se acercaba a Luis para que él le mostrara el mundo “adulto”.

Incluso se asegura que en su cumpleaños número 15 ella no llegó a la fiesta donde estaban todos los demás Timbiriches, ya que prefirió ir a cenar con el productor.

Realidad : En palabras de la cantante, la relación empezó después que en la serie: “Estaba perdidamente enamorada. Fue de los 16 a los 20. Me interesa mucho la mente de las personas. Luis es un tipo encantador, me adoraba, me cuidaba y nos divertíamos mucho. Siempre he sido discreta con mi vida privada”.

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¿Cómo fue la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano? / ViX, archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué dice la serie sobre la relación de Benny y Sasha?

La serie aborda que el romance entre ambos sucedió cuando eran adolescentes. Muestran que Sasha es quien decide terminar la relación, ya que se estaba enamorando del productor. La serie plantea que terminan mal y alejados.

Realidad : Benny ha compartido en varias ocasiones que, desde que vio a Sasha en los ensayos de Timbiriche, se enamoró de ella. El romance inició en 1982 a la par que iniciaba el grupo y duraron casi 4 años: “Nos hicimos novios en el jacuzzi que estaba en su casa, con un besito. Tuvimos y tenemos una química muy especial”.

Por su parte, Sasha, en entrevista, dijo: “Fue un amor infantil, pero también un amor de despertar a muchas cosas”.

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La relación entre Sasha Sokol y Benny / ViX, archivo TVNotas y redes sociales

Abordaron las rivalidades entre mujeres de Timbiriche

En la serie se asegura que entre las participantes había rivalidad, ya sea por la belleza, la popularidad o la forma de ver la vida, sobre todo entre Paulina y Sasha.

Realidad : Sasha ha compartido que no existió rivalidad entre ella y Paulina en esos años, que todos se llevaban bien y que ella salió del grupo cuando aún no daban el salto a la adolescencia, justo cuando sí empezaron las rivalidades.

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Hubo rivalidades entre mujeres de Timbiriche / ViX, archivo TVNotas y redes sociales

¿De qué no se habló en los primeros capítulos de Timbiriche?

La inclusión de Erik Rubín:

Erik entró a la agrupación en 1983, como soporte de las voces masculinas. La compositora Amparo Rubín, tía de Erik, le dijo a los productores de la agrupación que tenía un familiar que encajaba perfecto con la agrupación. No tuvo necesidad de hacer casting, y llegó justo para la grabación del álbum Disco ruido. Tampoco se aborda el bullying que sufrió Erik, principalmente de parte de los hombres, ya que no lo aceptaban del todo bien.

Llegada de Erik Rubín a Timbiriche / ViX, archivo TVNotas y redes sociales

Rivalidad con Parchís:

Aunque en la serie se dice que la agrupación se hizo para ser competencia del grupo español, no se habla de la similitud entre ambas agrupaciones. Las 2 bandas tienen nombre de un juego, y canciones similares como “Hola amigos” y “Somos amigos”. Tampoco se aborda la gira que hicieron juntos en el verano de 1982, en varias partes de la República. Hasta hicieron un especial de TV juntos.

Rivalidad entre Timbiriche y Parchís / ViX, archivo TVNotas y redes sociales

Sasha y su cambio de apellido:

Magdalena Cuillery, madre de Sasha, se casó con el empresario Fernando Díez Barroso, quien adoptó legalmente a Sasha y a su hermano, Michelle. Cuando esta relación llegó a su final, ambos volvieron al apellido Sökol: “Vuelvo a ser Sökol, que siempre lo fui, y fue raro. No me dolió (perder) el apellido, es que no lo veía ya, porque se mudó de país (su padrastro)”, dijo. Su padre, ‘Happy’, regresó a su vida tras varios años y ella declaró: “No tenía muchas ganas de decirle ‘papá’, porque no me nacía”.

Sasha y su decisión de cambiarse el apellido / ViX, archivo TVNotas y redes sociales

Vaselina con Timbiriche

Es uno de las grandes éxitos de la agrupación en las tablas, y fue donde se iniciaron más romances entre ellos. Además, fue la incursión en el medio artístico de figuras como Thalía, Stephanie Salas, Eduardo Capetillo, Héctor Suárez Gomís, Angélica Ruvalcaba, Lolita Cortés y más, que habrían podido dar un gran contenido a la serie.

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