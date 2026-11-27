El productor Luis de Llano volvió a hablar sobre el proceso legal que enfrenta con Sasha Sokol, luego de que la cantante ganara un juicio civil en su contra por daño moral. En una reciente entrevista, el productor reveló detalles y mostró su negativa ante una posible disculpa y el pago de la indemnización. ¿Qué dijo exactamente?

Luis de Llano y Sasha Sokol en conflicto legal / Redes sociales

¿Luis de Llano se quedó sin dinero en medio de la disputa legal con Sasha Sokol?

En una entrevista con Pati Chapoy para el programa Ventaneando, Luis de Llano explicó por qué todavía no ha cumplido con todos los puntos establecidos en la sentencia y aseguró que actualmente no cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir la reparación del daño.

Según su testimonio, Luis dijo que, supuestamente, tiene problemas económicos, pues la falta de trabajo lo ha orillado a depender solamente de su pensión y de las ayudas del gobierno:

No he tenido el trabajo que tenía antes. Antes era un ejecutivo, un productor, y hubo estos casi cinco años recibiendo los golpes de las cosas. (...) Me he visto en la necesidad de vivir de mi pensión y de las asistencias sociales del gobierno. Luis de Llano

El productor señaló que también tiene responsabilidades familiares, pues debe contribuir a los gastos de sus dos hijas menores de edad:

Aparte, tengo dos niños que están en la escuela ahorita, una en preparatoria y otra estudiando Artes Escénicas en la universidad. Luis de Llano

Ni Luis de Llano ni su representante legal dieron a conocer la cantidad exacta que tendría que pagarle a Sasha Sokol, aunque insistieron en que se trata de una suma considerable.

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¿Qué dijo Luis de Llano sobre una nueva disculpa pública a Sasha Sokol?

Otro de los temas que abordó durante la entrevista fue la posibilidad de ofrecer una nueva disculpa pública a Sasha Sokol, luego de que la cantante rechazara las palabras que él Luis de Llano había expresado hace unas semanas en el video que circuló.

Al respecto, Luis de Llano y su abogado coincidieron en que, por ahora, no tienen intención de emitir otro mensaje, pues consideran que las declaraciones que solicita la intérprete podrían tener consecuencias legales para el productor: “ Es una persecución para pasar un juicio civil a un juicio penal ”, dijo el abogado.

Por su parte, De Llano insistió en que ya ofreció una disculpa, aunque hizo una precisión sobre los términos en los que la presentó:

Ya le pedí una disculpa, lo único que no le pedí una disculpa es por lo que ella me acusa. Luis de Llano

El representante legal argumentó que acceder a las exigencias de Sasha podría representar una forma de autoincriminación y aseguró que, desde su perspectiva, se estaría intentando llevar un asunto que se resolvió en la vía civil hacia un procedimiento penal.

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Luis de Llano no haría otra disculpa pública / Redes sociales

¿Por qué Sasha Sokol rechazó las disculpas de Luis de Llano?

Mediante sus distintas plataformas digitales, Sasha Sokol reaccionó al video de disculpa que Luis de Llano publicó después de perder la demanda por daño moral. Aunque no cuestionó directamente la autenticidad de la grabación, dejó clara su molestia e inconformidad con el contenido del mensaje.

La cantante enfatizó que esa “ no fue la disculpa que ordenó el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año ”. Además, señaló que el productor no habría admitido de manera contundente que, cuando ella tenía 14 años y él 39, no existían condiciones para que pudiera consentir una relación de carácter romántico:

La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó. Sasha Sokol

Se espera que Sasha Sokol responda a estas nuevas declaraciones de Luis de Llano, mientras la cantante se ha encontrado en el centro de atención por el estreno de la serie de Timbiriche.

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