¿Luis de Llano se disculpó con Sasha Sokol tras perder demanda por daño moral?: “Acepto mi responsabilidad”

“Tras varios meses de negativas y hasta pasar más de un día en prisión, circuló un video en YouTube de Luis de Llano en el que presuntamente se disculpa con Sasha Sokol. Esto, como parte de la sentencia por la demanda que la exintegrante de Timbiriche interpuso en su contra por el delito de daño moral”.

Al menos es lo que se ha empezado a decir en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que aparentemente el productor cumpliría con su condena. Te contamos los detalles.

Te recomendamos: Mauricio Martínez estalla contra serie de Timbiriche por Sasha Sokol: “No todo vale por nostalgia”

Luis de Llano disculpándose con Sasha Sokol / Redes sociales

La disculpa presuntamente de Luis de Llano a Sasha Sokol tras perder la demanda por daño moral

Como se sabe, Sasha Sokol inició un proceso legal contra Luis de Llano por haber hablado sobre la relación que tuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39. Tras haber perdido la querella, un juez dictaminó, entre otras cosas, que el creador de Timbiriche se disculpara públicamente.

El productor se negó a hacerlo y hasta metió amparos. Por ello, muchos se sorprendieron cuando empezó a circular un video en el que aparentemente se ve a Luis diciendo lo siguiente:

“Aquí y ahora, hago pública mi encarecida solicitud de perdón público a usted, Sasha Sokol. Reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas y asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los 80”. Mensaje atribuido a Luis de Llano en video que circula en redes

En el clip, también se menciona que las declaraciones que dio sobre este tema en 2022, tanto en el programa de Yordi Rosado como en el comunicado que compartió en aquel entonces, fueron “desafortunadas e inexactas”. Al mismo tiempo que habrían “minimizado el impacto que causaron en la esfera personal” de la cantante.

El mensaje finalizaría con Luis de Llano prometiendo no volver a hablar de nada relacionado con Sasha o lo ocurrido con ella mientras trabajaron juntos en el grupo ‘Timbiriche’.

“Asumo totalmente la responsabilidad civil derivada de mi sentencia, y me comprometo formalmente a no volver a realizar mención alguna sobre su persona en ningún medio de comunicación o red social”, se escucha

Mira: Sasha Sokol desconoce a Charly López tras sus polémicas declaraciones sobre Luis de Llano y ella: VIDEO

¿La disculpa de Luis de Llano a Sasha Sokol es real?

El video de Luis de Llano ofreciendo disculpas a Sasha Sokol causó reacciones divididas. Y es que, mientras que los fans de la artista se sienten muy felices con esto, algunos sospechan que el clip podría haber sido generado con IA (inteligencia artificial).

Los detractores argumentan que el clip tiene pocas vistas y les sorprende que el propio Luis no haya compartido el material a través de sus redes sociales y solo por un canal de YouTube que se abrió hace poco.

De igual manera, Sokol tampoco se ha pronunciado hasta el momento. Su último post en Instagram data del 3 de noviembre y es un comunicado en el que lamenta lo expuesto en la serie de Timbiriche, producida por VIX.

Si bien se sabía que la mayoría de los exintegrantes de la banda estaba en desacuerdo con este proyecto, la cantante se dijo sumamente molesta por la manera en la que se retrató lo que vivió con Luis.

“Recordemos que México es uno de los países con más casos de abuso infantil en el mundo. Un programa de televisión que pretende convertir ese dolor en entretenimiento no contribuye a prevenirlos y revictimiza a quien lo vivió”, indicó.

Comunicado Sasha Sokol sobre la serie de Timbiriche / Redes sociales

¿Por qué Sasha Sokol demandó a Luis de Llano por daño moral?

El caso legal de Sasha Sokol contra Luis de Llano comenzó en 2022. En aquel entonces, el productor, en entrevista con Yordi Rosado, admitió haber tenido un “romance” con Sasha Sokol cuando esta última tenía 14 y él 39.

Según sus palabras, la relación duró poco tiempo y hasta afirmó haberse sentido con “el corazón roto” cuando se separaron. Ante esto, Sokol lanzó un comunicado señalando que Luis realmente la manipuló en aquel entonces para tener un noviazgo.

Luego de eso, anunció que lo demandaría por daño moral. Tras un largo proceso, un juez falló a favor de Sasha. Como parte de la sentencia, De Llano debía disculparse públicamente y pagar una indemnización. La cantante indicó que usaría este dinero para ayudar a una asociación que ayuda a las víctimas de abuso infantil.

El productor no quiso cumplir y su defensa intentó varios métodos para evitar la sentencia. Ninguno de los recursos funcionó, por lo que, hace unos meses, fue detenido por desacato. Permaneció poco más de 24 horas en prisión.

Lee: Primeros capítulos de la serie Timbiriche dejaron sinsabores y solo se enfocaron en ¡Sasha y Luis de Llano!