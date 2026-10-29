José Manuel Figueroa ¿ignora acciones legales de Ninel Conde?, pero arremete en su contra, ¿por su físico?

Después de que Ninel Conde dejó entrever una posible demanda contra José Manuel Figueroa tras las declaraciones que hizo sobre su aspecto físico, el hijo de Joan Sebastian volvió a arremeter contra el ‘Bombón asesino’ en un reciente encuentro con la prensa. ¿Confirma pleito legal con su ex? ¡Te contamos los detalles!

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¿José Manuel Figueroa vuelve a atacar a Ninel Conde? / Mezcalent

¿Cómo se desató el pleito entre Ninel Conde y José Manuel Figueroa?

Tras el estreno de la docuserie ‘Ninel Conde, sin filtro’ a finales de agosto, José Manuel Figueroa estalló contra el ‘Bombón asesino’ debido a la anécdota que contó sobre una de sus relaciones. Pese a que la actriz no mencionó su nombre, la descripción que dio de inmediato fue relacionada con el cantante.

Ante las declaraciones que hizo la exhabitante de LCDLFM sobre un presunto episodio de violencia y una tercera en discordia, Figueroa fue cuestionado por la prensa sobre su sentir. Sin titubeos, el intérprete de regional mexicana expresó:

“El bótox ya le está haciendo mal, le está afectando la memoria, yo no recuerdo el episodio así”. José Manuel Figueroa

Luego de las palabras de José Manuel Figueroa, la respuesta de Ninel Conde no se hizo esperar a través de un comunicado en el que dejó entrever posibles acciones legales contra el hijo de Joan Sebastian. “Contar una experiencia de mi pasado en mi docuserie no le da derecho a nadie a desacreditarme o atacarme hablando de mi cuerpo, mi edad o mi maternidad”,

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Ninel Conde reacciona a palabras de José Manuel Figueroa / IG: ninelconde

¿Ninel Conde emprendió acciones legales contra José Manuel Figueroa?

En medio de su participación en Top Chef VIP, Ninel Conde fue abordada por la prensa con preguntas sobre la posible demanda contra José Manuel Figueroa. En un breve encuentro con la prensa, señaló que ella nunca había dado nombres propios, situaciones por las que sus abogados ya estarían emprendiendo acciones.

“Hay personas que sí dieron nombres propios, o sea el mío, y gracias a Dios hay autoridades y leyes muy buenas. Mis abogados son los que se van a encargar de explicar bien, pero vamos muy bien”. Ninel Conde

Sin mencionar el nombre de José Manuel Figueroa directamente, agradeció que las leyes busquen proteger a las mujeres de los “violentadores”, asegurando que nunca cambian. “Hay cosas que nunca cambian y ahí tienen la prueba. Gracias a Dios estoy viva”, sentenció.

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José Manuel Figueroa vuelve a atacar a Ninel Conde. / Redes sociales

¿Qué dijo José Manuel Figueroa ante las posibles acciones legales de Ninel Conde?

Ante las posibles acciones legales de Ninel Conde, José Manuel Figueroa volvió a estallar en su contra y descartó que exista una orden de restricción en su contra, asegurando que no tendría fundamento debido a que no son pareja desde hace años. “Es otro ser humano de hace muchos años que todavía me menciona, no sé por qué, en sus realities para vender”.

⚖️⭕ José Manuel Figueroa rompe el silencio sobre las supuestas medidas de restricción solicitadas por Ninel Conde. “No”, respondió al ser cuestionado sobre su existencia y aseguró que mantiene distancia de su expareja. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/RlW8Om7m2M — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 29, 2026

Además, soltó algunos dardos contra la actriz y cantante al hablar sobre sus radicales cambios de imagen. “Yo creo que Ninel es una mujer que fue muy hermosa y le cuesta mucho trabajo verse al espejo, por eso recurre a ese tipo de cirugías y apoyo”, expresó y agregó:

“Yo creo que debe enfocarse más en su talento; es complicado para ella, me imagino, porque al verse al espejo le cuesta trabajo con todo lo que ha mentido, engañado, con hacer creer a la gente que es cantante, mamá, actriz, talentosa, entonces le cuesta trabajo”. José Manuel Figueroa

Por el momento, Ninel Conde no se ha pronunciado sobre las declaraciones de José Manuel Figueroa, pero anteriormente dejó claro que los detalles legales solo serán brindados por sus abogados. ¿Inicia un nuevo pleito legal?

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