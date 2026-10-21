Ninel Conde presume su figura con intenso bronceado tras Top Chef VIP; las redes explotan: "¡Ya la perdimos!”

En medio de su participación en Top Chef VIP, Ninel Conde lució irreconocible con un nuevo arreglito, lo que generó una ola de reacciones. Ahora, tras terminar su participación en el reality de cocina, el ‘Bombón asesino’ volvió a generar diversos comentarios al presumir su bronceado. ¿Qué está pasando con la actriz? ¡Te contamos los detalles!

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Ninel Conde sorprendió con bronceado. / Redes sociales

¿Cuál fue el último ‘arreglito’ que se hizo Ninel Conde?

Luego de que Ninel Conde enfrentara rumores de divorcio, la actriz y cantante mexicana sorprendió a sus seguidores al compartir el nuevo arreglito que se hizo en su cabello, pues esta vez no necesitó acudir a un quirófano para lucir diferente. “New me. Metamorfosis”, escribió junto a una foto que dejaba al descubierto su nueva imagen.

Más allá de su nueva cabellera rubia, que hace combinación con sus ojos claros, los usuarios se percataron de que lucía completamente diferente, por lo que los comentarios no se hicieron esperar. Algunos de los que más generaron reacciones son



“Ya a estas alturas cámbiate el nombre también, eres completamente otra persona”.

“Ya párale Ninel, no vas a poder desbloquear el iPhone”.

“Diría que es IA pero no, es real”.

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Ninel Conde se hizo un arreglo en su cabello antes de la final de Top Chef VIP. / Redes sociales

¿Ninel Conde luce irreconocible tras salir de Top Chef VIP?

Días después del nuevo arreglito de Ninel Conde en el cabello, ‘el Bombón asesino’ sorprendió al compartir los resultados del bronceado que se realizó ahora que está de regreso en Miami tras pasar varias semanas en Bogotá grabando Top Chef VIP. A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió un video en traje de baño y expresó:

“Por fin regreso a mi casa de bronceado en Miami. Mi primera sesión después de estar tanto tiempo en Bogotá sin sol. Obvio, en Miami hace solecito, pero nada como acelerar un bronceado. Ahorita les voy a enseñar cómo quedó”. Ninel Conde

El breve clip de inmediato adquirió notoriedad en redes y generó nuevas reacciones por parte de los internautas, quienes no dudaron en cuestionar los múltiples procedimientos estéticos a los que se ha sometido la actriz de ‘Fuego en la sangre’, con comentarios como:



“Parece una fisicoculturista de 80 años”.

“Ninel, tan bella que era”.

“Parece la Barbie cuando le vas a cambiar la ropa”.

“Ya la perdimos desde hace mucho, necesita ayuda urgente”.

“Lo único que tiene real es la voz”.

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¿Qué otro ‘arreglito’ se hará Ninel Conde ahora que terminó Top Chef VIP?

Tras compartir los resultados de su bronceado, Ninel Conde dio a conocer que continuará con los ‘arreglitos’ en su rostro ahora que concluyó su participación en Top Chef VIP. De acuerdo con la exhabitante de La casa de los famosos México, tiene pensado hacerse un tratamiento en su piel y reafirmar su bronceado.

“Tengo pensado a ver si puedo hacerme mi tratamiento de la piel, reafirmar el bronceado porque quiero estar superbronceada… Siento que necesito un poco más”, explicó Conde a través de sus historias de Instagram.

Además, cabe recordar que anteriormente se reportó en ‘El gordo y la flaca’ que Ninel Conde estaría pensando cambiarse los implantes de los senos y podría aprovechar para reducir su cintura con una técnica nueva; sin embargo, la información no ha sido confirmada por la actriz y cantante. ¿Habrá más cambios en su imagen?

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