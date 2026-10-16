Ninel Conde luce irreconocible con nuevo arreglito y las redes explotan: “ya párale” ¿Qué se hizo? VIDEO

Ninel Conde sigue siendo el tema de conversación en el mundo del espectáculo, y no por su reciente enfrentamiento con Kelly Ríos en Top Chef VIP, sino por el arreglito con el que sorprendió a propios y extraños, ¿entró nuevamente al quirófano? Aquí te contamos todos los detalles.

Te recomendamos: José Manuel Figueroa vuelve a arremeter vs Ninel Conde por acusaciones de violencia: “Ni terminó la secundaria”

Ninel Conde / Redes sociales

Ninel Conde suma nuevo cambio en su apariencia; así se ve ahora el ‘Bombón asesino’

Aunque regularmente Ninel Conde deja a todos sin palabras después de someterse a algún procedimiento estético, en esta ocasión el cambio en su apariencia no requirió una visita al quirófano sino a una estética.

En su más reciente publicación, la cantante reveló su cabellera más rubia hasta el momento, misma que combina a la perfección con sus ojos claros. Aunque Ninel se ve bastante guapa e imponente, los internautas no dudaron en comentarle que ya no se parece en nada a la mujer que se hizo conocida por proyectos como ‘Rebelde’:



“Ya párale Ninel, no vas a poder desbloquear el iPhone”

“No chica, ya no eres tú…”

“Ya a estas alturas cámbiate el nombre también, eres completamente otra persona”

“Diría que es IA pero no, es real”

New me♥️ Metamorfosis 🦋 https://t.co/g9wJVVvXNw — Ninel Conde (@Ninelconde) October 15, 2026

Te recomendamos: Ninel Conde niega burla vs. Aylín Mujica por la muerte de su hijo en Top Chef VIP; ¡culpa a la producción!

¿Cuál es el próximo procedimiento estético al que se va a someter Ninel Conde?

Ninel Conde, quién se ha dicho feliz de mantenerse joven y guapa, se estaría preparando para entrar nuevamente al quirófano para llevar a cabo un retoque de queratopigmentación, tratamiento que le permitió cambiar el color de sus ojos.

Además, se reportó en ‘El gordo y la flaca’ hace algunos meses que el ‘Bombón asesino’, tendría pensado cambiarse los implantes de senos, y probablemente aprovecharía la visita al quirófano para reducir su cintura con una técnica nueva que se está poniendo de moda.

Te recomendamos: Ninel Conde rompe el silencio sobre la violencia que sufrió durante cuatro años: “Siguen afectando”

¿Cuáles son las cirugías que tiene Ninel Conde?

Ninel Conde inició su carrera en el mundo de la farándula desde 1995 tras ganar el concurso Señorita Estado de México, y desde aquel momento invirtió en su imagen para estar a la altura de las exigencias del medio artístico.

Aunque no hay una lista oficial del número de cirugías estéticas que el ‘Bombón asesino’ se ha realizado, sí se sabe que cuenta con:

Aumento de senos

Bichectomía

Perfilamiento mandibular

Rinoplastia

Queratopigmentación de ojos

Rellenos de ácido hialurónico

Bótox

Desafortunadamente los evidentes procedimientos a los que se ha sometido han provocado que figuras de su pasado, como José Manuel Figueroa, critiquen a Ninel Conde de manera brutal.