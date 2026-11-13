José Manuel Figueroa vs. Ninel Conde: La invita a denunciarlo ante las autoridades: “Que no utilice la bandera”

Luego de que José Manuel Figueroa arremetiera fuertemente contra el físico de Ninel Conde tras las especulaciones sobre posibles acciones legales, el intérprete de regional mexicano retó directamente al ‘Bombón asesino’ a interponer una demanda formal por los supuestos hechos de violencia de los que habló en su docuserie. ¿Llegaran a los los tribunales? ¡Te contamos los detalles!

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José Manuel Figueroa exige a Ninel Conde que emprenda acciones legales. / Redes sociales

¿Cómo comenzó el pleito entre José Manuel Figueroa y Ninel Conde?

La polémica entre Ninel Conde y José Manuel Figueroa se desató a finales del mes de agosto durante el lanzamiento de la esperada docuserie Ninel Conde, sin filtro. En dicho proyecto, la actriz de ‘Rebelde’ compartió diversas anécdotas de su pasado sentimental, aunque no incluyó nombres propios, sus seguidores vincularon una de sus experiencias con el hijo de Joan Sebastian.

En dicha anécdota, la exhabitante de La casa de los famosos México abordó un presunto episodio de violencia física y la intromisión de una tercera persona en discordia en uno de sus romance. Ante sus revelaciones, José Manuel Fugueroa fue cuestionado directamente sobre el tema y, lejos de alarmarse, lanzó un polémico comentario sobre la apariencia de su expareja: “El bótox ya le está haciendo mal, le está afectando la memoria, yo no recuerdo el episodio así”.

La respuesta por parte de Ninel Conde no tardó en ocurrir a través de un comunicado oficial en el que dejó entrever que su equipo legal podría proceder legalmente. Además, en el documento, la artista expresó su inconformidad ante las descalificaciones personales: “Contar una experiencia de mi pasado en mi docuserie no le da derecho a nadie a desacreditarme o atacarme hablando de mi cuerpo, mi edad o mi maternidad”.

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Ninel Conde hizo fuertes revelaciones en su docuserie. / Redes sociales

¿Por qué José Manuel Figueroa le exige a Ninel Conde que emprenda acciones legales?

En un primer momento, ante los rumores sobre una supuesta orden de restricción interpuesta en su contra, José Manuel Figueroa desestimó la medida legal y arremetió nuevamente contra Ninel Conde, asegurando que dicha orden carecía de fundamento jurídico al no mantener una relación sentimental desde hace varios años.

Posteriormente, en un reciente encuentro con la prensa, el cantautor de regional mexicano retó directamente a su expareja a formalizar una denuncia ante las autoridades competentes en lugar de limitarse a medidas restrictivas y declaraciones en programas y series:

“Que ella denuncie si realmente la golpeé y que no utilice la bandera de gente golpeada, de gente que realmente abusa, de gente que realmente ha sufrido ese tipo de situaciones lamentables y terribles, penosas, insufribles y de poco hombres, de la gente que llega a hacer eso”. José Manuel Figueroa

Asimismo, cuestionó la estrategia mediática de su expareja y defendió su postura ante la prensa. “Si tuvo tiempo para ir a poner una orden de restricción para que yo no me defendiera, mejor hubiera ido primero a poner una denuncia como debe de ser”, y añadió:

“Mientras ella no se hipersexualice en la televisión o en sus redes sociales, no vende nada. A nadie le importa verla secarse las uñas, cambiarse el color de los ojos, el pelo, a nadie le importa. Lo único que le interesa ver a todos los hombres que la amamos, es verle su ‘bombón asesino’”. José Manuel Figueroa

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¿Qué ha dicho Ninel Conde sobre posibles acciones legales contra José Manuel Figueroa?

Ninel Conde fue abordada recientemente por la prensa durante sus compromisos profesionales y su participación en proyectos como Top Chef VIP. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de iniciar un proceso legal en contra de su expareja, dejó claro que la situación se encuentra completamente en manos de sus representantes legales.

Durante un breve encuentro con los medios de comunicación, ‘el Bombón asesino’ aclaró que en ningún momento mencionó nombres propios, dejando claro que fueron terceros quienes relacionaron los hechos.

“Hay personas que sí dieron nombres propios, o sea el mío, y gracias a Dios hay autoridades y leyes muy buenas. Mis abogados son los que se van a encargar de explicar bien, pero vamos muy bien”. Ninel Conde

Sin mencionar directamente el nombre del hijo del “Rey del Jaripeo”, Ninel Conde aprovechó el espacio para destacar la importancia de las leyes en la protección de las mujeres contra conductas violentas, expresando su tranquilidad ante el respaldo jurídico con el que cuenta. Desde entonces, no ha dado mayores detalles sobre las posibles acciones legales que enfrentaría José Manuel Figueroa.

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