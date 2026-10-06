José Manuel Figueroa explota vs. reportera por pregunta sobre Imelda Tuñón: “Es igual que Ninel” VIDEO

Para nadie es un secreto que José Manuel Figueroa está muy enojado con Imelda Tuñón por unas declaraciones que hizo en su contra hace algunos meses. Por ello, para muchos no fue sorpresa que se molestara con una reportera después de que le cuestionaran sobre la nueva batalla legal entre la joven y Maribel Guardia. Te contamos cómo fue el momento.

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José Manuel Figueroa molesto con la prensa / Redes sociales

¿Cuál es el pleito entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón?

El pleito entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón comenzó hace algunos meses después de que se filtrara un audio en el que ella decía que él, presuntamente, abusó de Julián Figueroa. En el material, la joven sostiene que Maribel Guardia era consciente de esta presunta situación y no quiso hacer nada al respecto.

Si bien al principio quiso manejar la versión de que la grabación fue hecha con IA, poco después Imelda reconoció que sí era verídica. Se justificó diciendo que era un comentario que hizo durante una llamada telefónica privada.

Ante esto, José Manuel no solo negó lo dicho por Tuñón, sino que también inició un proceso legal en su contra por daño moral. El cantante indicó que, si bien la declaración era falsa, había sembrado la duda en la gente y su familia.

Por supuesto, Maribel también desmintió esto. Lanzó un comunicado calificando de “horrorosas” las acusaciones contra el medio hermano de Julián y hasta pidió a la gente que parara con sus ataques.

“Pido, se respete la memoria de mi hijo que no está para defenderse y que le permitamos descansar en paz. A nosotros ya nos han calumniado hasta el cansancio, pido que no involucren a terceros (José Manuel), con absoluta irresponsabilidad y sin ningún tipo de prueba”, expresó Guardia.

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José Manuel Figueroa demandó a Imelda Tuñón por daño moral / Redes sociales

José Manuel Figueroa enfurece ante pregunta sobre Imelda Tuñón

Recientemente, José Manuel Figueroa tuvo un encuentro con la prensa en el que se le cuestionó sobre Imelda Tuñón y su reciente batalla legal con Maribel Guardia. Recordemos que Tuñón pidió una orden de protección contra la actriz luego de que esta lo denunciara por su probable responsabilidad en la muerte de Julián Figueroa.

El cantante se dijo muy triste por toda esta situación. Si bien cree que debe haber justicia para su hermano, en caso de que Imelda sí sea responsable, manifestó su preocupación por la estabilidad mental de su sobrino.

En algún punto, una reportera le preguntó si había recibido algún tipo de documento legal que le prohíba hablar sobre Imelda. Esto molestó mucho al ex de Marie Claire Harp, quien no dudó en confrontar a la comunicadora y acusarla de “hacerle preguntas ilógicas y cargadas de veneno”.

Al ver esto, la chica quiso retirarse, pero el cantante no se lo permitió, exigiéndole que terminara su cuestionamiento. Posteriormente, y de forma molesta, aseguró que Tuñón no tendría ningún derecho a prohibirle hablar sobre ella, principalmente después de lo que dijo sobre él.

José Manuel Figueroa “No fue mi pareja, no tuvimos hijos juntos, no sé dónde vive, no sé su teléfono. Explícame tú, ¿cómo va a funcionar la ley así? Perdona que me moleste, pero tu pregunta es tonta o viene envenenada. Ven, mi vida… Me estás haciendo una pregunta con veneno. Sé valiente y termina tu pregunta…O sea, ¿yo no puedo hablar de ella cuando me acusa de vio…?, ¿Se te hace justo? Tengo el derecho a defenderme. Ella es igual que Ninel. Tiran la piedra y no quieren que alguien responda. Está borracha, está dro…, está mal. Su peor enemigo es su boca”.

Tras esto, el artista dio por terminado el encuentro con los medios y se fue. Las críticas sobre su comportamiento no tardaron en aparecer. Algunos consideran que estuvo bien y otros creen que debió tratar con más respeto a la reportera.

¿Imelda Tuñón respondió a las declaraciones de José Manuel Figueroa?

Hasta el momento, Imelda Tuñón no ha querido responder a las recientes declaraciones de José Manuel Figueroa. No obstante, en el pasado ha dicho que no tiene problema en arreglar todo este tema en tribunales.

“Al final del día es algo que no se hizo con dolo entonces ya más adelante arreglaremos las cosas en tribunales, pero yo en ningún momento hice una declaración, entonces si yo no declaré... Todo se va a resolver por lo legal”, puntualizó.

En esa ocasión, tampoco desmintió lo dicho y simplemente sostuvo que la atacan solo por decir la verdad: “Incluso si se muestran documentos... yo hice valer lo que estaba diciendo, mi verdad y aun así me siguen diciendo que soy mentirosa”, expresó.

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