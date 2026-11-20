¿Julián Figueroa sí tuvo otra hija? Aseguran que se lo confesó a Imelda Tuñón en sus últimos momentos: VIDEO
En redes sociales, se ha comenzado a hablar de un video en el que presuntamente Imelda Tuñón reconoce que Julián Figueroa sí tendría otra hija.
Más detalles surgen sobre la supuesta existencia de la segunda hija de Julián Figueroa. Ahora se reporta que, presuntamente, Imelda Tuñón ya sabía sobre esto, pues habría sido el mismo cantante quien se lo dijo antes de morir. Te contamos todo lo que se sabe.
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¿Por qué se dice que Julián Figueroa supuestamente tuvo una hija fuera del matrimonio?
De forma oficial, se sabe que Julián Figueroa solo tuvo un hijo con su esposa, Imelda Tuñón. De hecho, el menor fue nombrado “heredero universal” en el testamento del cantante, hallado poco después de su muerte, y que, según Tuñón, sería “falso”.
Hace algunas semanas, Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, señaló que el testamento de Figueroa podría cambiar, en caso de que apareciera más descendencia. Si bien solo fue un comentario, esto fue suficiente para desatar rumores sobre la presunta existencia de otros hijos de Figueroa.
Posteriormente, se empezó a hablar de que, supuestamente, el cantante habría tenido una hija antes de casarse con Imelda. Se dice que, presuntamente, la menor viviría en Guerrero y su mamá sería una expareja del artista.
Algunos medios digitales han reportado que supuestamente Maribel Guardia y Marco Chacón buscarían tener contacto con la pequeña. En encuentros con la prensa, Maribel aseguró desconocer si realmente esta información es verdad, pero que, en caso de ser así, la aceptaría con gusto.
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Imelda Tuñón sabía que Julián Figueroa tuvo una hija fuera del matrimonio, aseguran
Cuando Imelda Tuñón fue cuestionada sobre la posibilidad de que Julián Figueroa hubiera tenido otro hijo fuera del matrimonio, simplemente demeritó las especulaciones y acusó al licenciado Beceiro de afectar a su retoño al insinuarlo.
No obstante, el influencer experto en espectáculos ‘el Argüenderito’ tendría otra versión de la historia. De acuerdo con el creador de contenido, el cantante supuestamente le comentó a Imelda Tuñón sobre su presunta segunda hija.
“Imelda le contó a un grupo de amigos que presuntamente Julián Figueroa le contó que, antes de ella, tuvo una relación seria con una mujer a la que quiso mucho y que, en algún momento, había platicado… que esta chava quería ser mamá. Aparentemente lo habló con Julián. Julián estuvo de acuerdo. El punto es que Julián le dijo a Imelda: ‘Al parecer, tengo una hija. No te engañé a ti. Incluso me has oído hablar de ella’”.
Supuestamente, Tuñón platicó todo esto a sus amigos en julio. Según el influencer, hasta habría un video de dicha confesión: “Alguien graba a Imelda y se lo manda a Marco Chacón, (le dicen): ‘Oye, ¿tú sabes algo de esto?, ¿tú sabías que tu hijastro anduvo con fulana y que tuvieron un acuerdo para tener una hija que, en este momento, tendría más de diez años?’”, puntualizó.
Cabe mencionar que esta información no ha sido corroborada ni tampoco hay evidencia de que realmente exista el presunto video, por lo que todo sería un “rumor” hasta que se demuestre lo contrario.
¿Dónde estaría la segunda presunta hija de Julián Figueroa?
Hasta el momento, no se ha confirmado si realmente Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, tuvo más descendencia además del vástago que tuvo con Imelda Tuñón.
Sin embargo, se ha reportado que la supuesta segunda hija del cantante estaría viviendo en España con su madre, quien supuestamente también fue muy cercana a Guardia.
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