¿Maribel Guardia confirma que Julián Figueroa tuvo otros hijos? Ella dice: “Feliz de recibirlos a todos”

En las últimas, se ha especulado sobre la supuesta existencia de otros hijos de Julián Figueroa. Este rumor salió a la luz en medio de los problemas legales entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por, entre otras cosas, el testamento del hoy occiso y la convivencia de la actriz con el único nieto conocido oficialmente.

Hace unas horas, la también cantante tuvo un encuentro con la prensa en el que precisamente abordó este asunto. Te contamos lo que dijo.

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Ha surgido el rumor de que Maribel Guardia supuestamente tiene otros nietos / Redes sociales

¿Por qué se dice que Julián Figueroa habría tenido otros hijos?

Al menos de forma oficial, se sabe que Julián Figueroa solo tuvo un hijo con Imelda Tuñón. No obstante, el abogado Alonso Beceiro, representante legal de Maribel Guardia, habló sobre lo que pasaría con el testamento del hoy occiso, el cual solo reconoce al vástago que tuvo con Tuñón como único heredero, en caso de que hubiera tenido más descendencia.

Si bien el licenciado solo lo manejó como una simple posibilidad, las especulaciones no se hicieron esperar y muchos interpretaron sus declaraciones como una forma de decir que Figueroa supuestamente sí tuvo más hijos fuera del matrimonio.

El rumor solo se fortaleció cuando un creador de contenido sostuvo que, presuntamente, Julián habría dejado embarazada a una exnovia. Dijo que, supuestamente, sería una niña y que actualmente tendría 11 años.

Por supuesto, Imelda desmintió los rumores, tachándolos de “ridículos”. Aseguró tener la certeza de que su hijo es el único descendiente de su exesposo.

“El abogado Beceiro no tiene ni idea del daño que está haciendo. (Mi hijo) Creció y sigue con la idea de que era la adoración de su papá, que su papá lo amaba con toda su alma y que digan algo así”, sentenció.

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Imelda Tuñón negó que Julián Figueroa tuviera otros hijos / Redes sociales

Maribel Guardia reacciona al rumor de que Julián Figueroa pudo haber tenido otros hijos

En su encuentro reciente con los medios de comunicación, Maribel Guardia comenzó reiterando que jamás pidió una prueba de ADN para verificar que el hijo de Imelda Tuñón realmente sea su nieto. Señaló desconocer de dónde surgió este rumor y hasta recalcó que, sin importar si el menor es su familiar biológico o no, siempre le tendrá un cariño especial.

Sobre la existencia de otros posibles nietos, dejó ver que, al menos hasta donde sabe, Julián Figueroa solo tuvo un hijo. Aunque reconoció que esto es algo que le hubiera “encantado”.

“Me hubiera encantado que me hubiera llenado de nietos. Yo hubiera estado feliz de recibirlos a todos. Es obvio, si no tengo a mi hijo, hubiera sido muy lindo, pero, no lo sé, habría que ver”. Maribel Guardia

También aprovechó para señalar que, al menos a su consideración, no existen videos o fotografías sobre la muerte de Julián Figueroa. Y es que piensa que, si esto fuera real, el material ya hubiera salido a la luz: “Ya pasaron tres años”, indicó.

La actriz aprovechó para pedirles a los medios que ya no la cuestionen sobre sus problemas legales con Imelda Tuñón o sobre más detalles de por qué decidió renunciar a su nieto, ya que sus abogados no le permiten hablar de todo esto.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre la polémica separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Otro tema que abordó durante la entrevista fue el apoyo que le brinda a Victoria Ruffo en la polémica por la separación de su hijo, José Eduardo Derbez, y Paola Dalay. Indicó que ya se ha puesto en contacto con ella para dejarle saber que cuenta con ella para cualquier cosa.

“Victoria y yo hemos pasado por tantas cosas. Ya nada más nos escribimos para decirnos: ‘Amiga, aquí estoy… Yo también’. Ya ni siquiera hablamos de eso. Cuando tienes hijos, en el caso de ella un hijo tan famoso, pues José Eduardo siempre va a estar porque la gente lo adora y la prensa lo sigue, Va a ser polémico siempre. Es un niño amoroso. Yo lo adoro”, puntualizó.

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