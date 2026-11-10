¡Imelda Tuñón confirma soltería! ¿Agustín Fernández fue la causa de su ruptura con Jorge Baruch?: “Muy arrepentida”

Luego de que se especulara que Imelda Tuñón habría terminado con su novio tras la polémica que protagonizó con Agustín Fernández y por culpa de su suegra, la viuda de Julián Figueroa rompió el silencio sobre su vida sentimental y confirmó que se encuentra soltera nuevamente. ¿Cuál es la verdadera razón de su ruptura? ¡Te contamos los detalles!

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Imelda Tuñón confirma que regresó a la soltería. / Imelda Tuñón

¿Por qué se dice que Imelda Tuñón terminó con su novio por culpa de Agustín Fernández?

Fue a mediados de septiembre cuando Imelda Garza Tuñón se vio envuelta en la polémica tras “agredir” a una reina de belleza durante una fiesta de Agustín Fernández. Aparentemente, lo que ocurrió en el departamento del exparticipante de La casa de los famosos México marcó el fin de su relación con Jorge Baruch, así lo dio a conocer la cuenta de Instagram Reina venenosa.

De acuerdo con la página especializada en espectáculos, Jorge Baruch terminó con Garza Tuñón no solo por lo sucedido en la fiesta de Agustín Fernández, sino también por las declaraciones que hizo sobre los medicamentos que le daba a Julián Figueroa. Ambas situaciones habrían hecho que se alejaran pese a que cada vez se mostraban más públicamente.

“Me acaban de decir que Jorge Baruch sí terminó con Imelda Tuñón, por lo de la fiestecita en casa de Agustín y más que nada por sus declaraciones sobre los medicamentos que le daba a Julián Figueroa. Que dijo la mamá de Jorge: ‘Te me alejas de ahí, por favor’. Y pues como toda mamá preocupada y con justa razón, es entendible”. Reina venenosa

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Imelda Tuñón habría terminado con su novio, Jorge. / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre los rumores de su ruptura con Jorge Baruch?

En medio de la nueva controversia entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, luego de que la conductora renunció a la convivencia con su nieto, la viuda de Julián Figueroa rompió el silencio sobre su estado sentimental actual ante los rumores de que Agustín Fernández estuvo involucrado en el fin de su relación.

En un encuentro con la prensa, la ex participante de La academia deVenga la alegría confirmó que se encuentra soltera, pero desmintió que haya sido a raíz de lo sucedido con Fernández semanas atrás. De acuerdo con Tuñón, está “arrepentida” de esa relación y no tiene ningún comentario bueno o malo que emitir al respecto.

“La gente cree que nos peleamos por lo de Agustín, no fue por eso, fue por otra cosa. Yo no hablo mal ni bien de las personas cuando no tuve una buena relación. Cuando hable de mis ex es porque dejaron algo bonito en mí. La verdad es que estoy muy arrepentida de esa relación”. Imelda Tuñón

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Imelda Tuñón confirma que está solera, pero desmiente que sea por Agustín Fernández. / Redes sociales

¿Cómo está Imelda Tuñón tras regresar a la soltería en medio de su pleito con Maribel Guardia?

Pese al proceso legal que enfrenta con Maribel Guardia, Imelda Tuñón se sinceró sobre su sentir tras poner fin a su relación con Jorge Baruch. En el mismo encuentro con la prensa, la joven aseguró estar tranquila y disfrutando de la prosperidad que ha llegado a su vida tras la ruptura.

“En el momento en que sueltas algo así, que te pesa tanto, que te está lastimando y te está insultando, todas las puertas se empiezan a abrir. Llega dinero, llega prosperidad, llegan cosas muy bonitas y eso me hace feliz; en este momento estoy muy feliz por eso”. Imelda Tuñón

Finalmente, cerró el tema resaltando que todas las relaciones aportan algo y, en este caso: “Yo creo que me enseñó lo que yo no quiero”, sentenció. Por ahora, no ha dado más detalles sobre su vida sentimental y se ha limitado a brindar declaraciones públicas respecto al conflicto legal que mantiene con Maribel Guardia.

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