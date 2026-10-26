Maribel Guardia renunció a convivencia con su nieto; peritaje la señala de presunta “violencia psicológica”, y a su esposo Marco Chacón, de “violencia física y psicológica”

La semana pasada, Maribel Guardia dio a conocer que tomó la decisión de desistir de las convivencias con su nieto. Su equipo legal señaló que tomó esta drástica decisión para evitar acusaciones y señalamientos por parte de Imelda Tuñón, dirigidos a ella y a su esposo Marco Chacón, de presunta violencia y hasta supuesto abuso sexual.

Marco Chacón y Maribel Guardia señalados en supuesto peritaje / Redes sociales

Caso Maribel Guardia: ¿Qué dice la presunta evaluación pericial?

Hasta la redacción de TVNotas acudió una fuente que, por obvias razones pidió omitir su nombre para evitar represalias, y nos presentó evaluaciones periciales y documentos integrados al caso. Dichos informes legales refieren presuntos episodios de violencia y afectación en contra del menor, cuando aún vivía su papá, Julián Figueroa (†), y después de su fallecimiento, cuando, por cuestiones legales, fue separado de su madre y estuvo un tiempo en casa de su abuelita, Maribel Guardia.

Al inicio del documento se relata el planteamiento del presunto problema: “El 21 de enero de 2025, Imelda Andrea Garza Tuñón y su hijo, en ese entonces de 7 años, fueron separados de manera abrupta con motivo de una denuncia en contra de la señora Imelda, presentada por Maribel del Rocío Fernández García (Maribel Guardia), por el delito de violencia familiar. Dicha separación se prolongó durante 38 días por instrucciones de la autoridad investigadora. Concluyó el 28 de febrero de 2025, una vez que, mediante peritajes y análisis de laboratorio, se determinó que la señora Imelda no presentaba consumo problemático de alcohol ni de otras sustancias”.

A Imelda Garza Tuñón se le practicó una entrevista psicológica forense (2 de mayo de 2017) que indica: “Ella refirió que su embarazo llegó a término y que el nacimiento fue mediante cesárea. Descubrió su embarazo a los 5 meses de gestación, debido a que presentaba ciclos menstruales irregulares, por lo que continuaba realizando actividades físicas. Tras confirmar el embarazo, el padre del niño le propuso matrimonio y la familia de él expresó desacuerdo, argumentando que el nacimiento del menor podría afectar la carrera del padre”.

“En cuanto a los antecedentes familiares de enfermedades, refirió que el padre del menor presentaba antecedentes de consumo de drogas y alcohol, mientras que ella cuenta con diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad”.

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Hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón nació en 2017 / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué es lo que estarían presuntamente investigando las autoridades en el caso de Imelda Tuñón?

Hechos que se investigan: “Imelda refirió que durante el embarazo y después del nacimiento de su hijo hubo conflictos constantes por intervención de la familia de su esposo, principalmente de su suegra (Maribel Guardia) y del padrastro (de Julián, Marco Chacón), en decisiones (relacionadas) con su matrimonio y la crianza de su hijo”.

“Que mientras ella residía en el domicilio de su suegra con su hijo, esta intervenía en rutinas del menor como horarios de sueño, alimentación y límites. ‘Era muy difícil hacerle de comer, no comía, era comida especial; si no quería, su abuela intervenía y le daba lo que él quisiera. Ahorita ya le enseñé a comer, ya es más accesible a comer de todo’. Estas diferencias ocasionaban conflictos entre ambas y generaban mensajes contradictorios para la educación del menor”.

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Transcripción completa que obra en el documento oficial / TVNotas

¿Cuáles fueron las recientes declaraciones de Maribel Guardia sobre “renunciar” a su nieto?

“No existe dolor más grande para una abuela que tener que renunciar al abrazo de mi único nieto, por el temor fundado de que ese abrazo se convierta en una trampa mortal”.

“Lo más doloroso es que existe un plan perverso para que, al darse cuenta de la primera convivencia, se utilice al niño para culpar a mi esposode algún tipo de agresión horrible. Y si él se sale del país, el señalamiento recaería contra mí” .

. “El amor por mi nieto permanece intacto y me lo quedaré tatuado en el alma. Ojalá algún día él pueda comprender que me veo obligada a permanecer alejada”.

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Maribel Guardia renunció a su nieto hace unos días / Archivo TVNotas y redes sociales

La guerra mediática entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón

Tras el fallecimiento de Julián (el 9 de abril de 2023, debido a un infarto de miocardio), Imelda y su hijo continuaron viviendo en casa de Maribel Guardia

NOV. 2023. Maribel publicó un video vestida de Catrina, junto a su nieto. La madre de Imelda (Imelda Tuñón Jáuregi) comentó en Facebook : “Que se vaya sola al más allá ”. “Váyase sola, comadre”, insinuando que Maribel estaba obsesionada con el niño y que no soltaba a su hijo muerto.

: ”. “Váyase sola, comadre”, insinuando que Maribel estaba obsesionada con el niño y que no soltaba a su hijo muerto. ENE.-MAY. 2024. Durante este periodo, la prensa notó que Imelda ya no aparecía con tanta frecuencia en las celebraciones familiares de los Guardia-Chacón .

. JUL. 2024. Imelda fue captada de la mano del joven Francisco Fernández Tovar, y fue criticada.

ENE. 2025. Maribel interpuso una denuncia penal y acciones legales en contra de Imelda , alegando que buscaba la protección y la integridad de su nieto, al señalar problemas de salud y abuso de sustancias por parte de Imelda. El menor fue separado de su mamá durante 38 días.

, alegando que buscaba la protección y la integridad de su nieto, al señalar problemas de salud y abuso de sustancias por parte de Imelda. El menor fue separado de su mamá durante 38 días. MAR. 2025. Imelda recuperó a su hijo , ya que las autoridades determinaron que el niño debía permanecer con ella.

, ya que las autoridades determinaron que el niño debía permanecer con ella. OCT. 2025. La disputa se extendió no solo por la custodia, sino también por la herencia de Julián .

. FEB. 2026. Imelda pide una pensión alimenticia de 100 mil pesos mensuales, y Maribel asegura que esto debe resolverse ante un juez. Asegura que ella no busca quitarle al menor a su madre .

. FEB. 2026. Surge un video en donde se ve a Imelda aparentemente azotando su frente contra el piso .

. Se desata la guerra y se busca culpar a Marco Chacón de la muerte de Julián.

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Así ha sido la batalla legal de Imelda Tuñón y Maribel Guardia / Archivo TVNotas y redes sociales

El abogado Gerardo Rincón nos da su opinión

“De acuerdo con el artículo 23 de la ley que protege a los niños, niñas y adolescentes, estos tienen derecho a la convivencia con los familiares. No sé cuál sea la estrategia del representante legal de Maribel, pero hay un derecho a la convivencia y el desarrollo integral. No sé si tal vez piense o tema que les vayan a achacar o inventar alguna cuestión jurídica, pero eso lo determina la autoridad. En mi opinión, yo no permitiría quitar un derecho al desarrollo integral. Si la mamá del menor pudo presentar un juicio de garantías o carácter legal, si existen evidencias o dictámenes de afectación hacia el menor, si los dictámenes arrojan un resultado o existe agresión contra el menor, se debió haber presentado ante la Fiscalía la respectiva carpeta de violencia familiar. La mamá del menor, si tiene pruebas o evidencias de maltrato o golpes, podría hacerlo valer ante la autoridad y ampararse contra cualquier resolución”.

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