Arleth Terán respalda a Maribel Guardia y Marco Chacón revive polémico escándalo con Joan Sebastian: “Te sedujo”

Arleth Terán y Maribel Guardia vuelven a dar de qué hablar, pero esta vez no por Joan Sebastian. Luego de que la costarricense anunciara su decisión de renunciar a las convivencias con su nieto, en medio del conflicto con Imelda Tuñón, Arleth salió a respaldarla públicamente. Lo que nadie esperaba era que Marco Chacón, esposo de Maribel, reaccionara con un mensaje que revivió un escándalo de hace casi 30 años. ¿Qué le dijo?

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Arleth Terán le envió sus condolencias a Maribel Guardia, por el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa. / Instagram: @arleth_teran111 y @maribelguardia

¿Por qué Maribel Guardia decidió renunciar a convivir con su nieto?

Maribel Guardia tomó la difícil decisión de renunciar a la convivencia con su nieto, hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón. La actriz explicó que llegó a esta determinación tras los conflictos legales y familiares que mantiene desde hace meses con su exnuera, situación que ha escalado hasta los tribunales y los medios de comunicación.

Según ha contado públicamente, considera que la relación con el menor se ha visto afectada por los problemas entre los adultos y teme que cualquier acercamiento termine generando más conflictos.

En un mensaje que conmovió a sus seguidores, expresó: “No existe dolor más grande para una abuela que tener que renunciar al abrazo de mi único nieto por el temor fundado de que ese abrazo se convierta en una trampa mortal. La convivencia es también un derecho del niño y me duele profundamente que los conflictos de los adultos sigan colocándolo en medio de una situación que lo está dañando cuando mi intención fue todo lo contrario: protegerlo y amarlo”.

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Maribel Guardia renunció a su nieto / Redes sociales

¿Qué dijo Arleth Terán sobre Maribel Guardia y la polémica con Imelda Tuñón?

Durante un reciente encuentro con los medios, Arleth Terán fue cuestionada sobre la situación que enfrenta Maribel Guardia y no dudó en mostrarle su respaldo. La actriz aseguró que siente un profundo cariño por la costarricense y reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Yo a Maribel la estimo mucho, es una mujer que está pasando una situación fuertísima con todo lo que está viviendo, la verdad mi solidaridad absoluta con Maribel. Es una mujer fuerte que está pasando un momento muy complicado en su vida”. Maribel Guardia

Arleth también habló sobre las críticas y señalamientos que suelen acompañar a las figuras públicas y dejó claro que, después de tantos años en el medio artístico, aprendió a no engancharse con los comentarios negativos.

Arleth Terán “Yo ya hice las paces con los capítulos más oscuros de mi vida. Ustedes a mí me tienen sin cuidado, la verdad. Los adoro porque estamos todos para servirnos, pero en realidad para mí eso está pisadísimo. Estamos hablando de no sé hace cuánto, 23 años. Entiéndanme, ya para mí, imagínate la piel tan gruesa que tengo”.

Sus declaraciones fueron interpretadas por muchos como una muestra de la buena relación que actualmente mantiene con Maribel Guardia.

¿Qué respondió Marco Chacón al mensaje de Arleth Terán?

Las palabras de Arleth Terán no pasaron desapercibidas para Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia. A través de los comentarios del video en el que se difundieron las declaraciones de la actriz, el abogado decidió responder públicamente.

“Y nosotros a ti. Eras una joven cuando un hombre te sedujo. Tú eras soltera y no tenías compromisos con nadie. Es un machismo terrible que culpen a las mujeres de lo que hacemos los hombres”. Marco Chacón

El comentario llamó la atención porque defendió abiertamente a Arleth y cuestionó las críticas que durante años recibió por la relación que sostuvo con Joan Sebastian.

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Marco Chacón responde a Arleth Terán

¿Cuál fue la historia entre Arleth Terán, Maribel Guardia y Joan Sebastian?

Para entender por qué las declaraciones de Arleth Terán generaron tanto revuelo, hay que recordar que la actriz fue señalada durante años como la tercera persona en la relación entre Maribel Guardia y Joan Sebastian. La situación ocurrió en 1996, cuando Maribel Guardia y el cantante trabajaban juntos en la telenovela Tú y yo. En aquel momento salió a la luz la relación entre Joan Sebastian y una joven Arleth Terán.

El escándalo terminó marcando la ruptura definitiva entre Maribel y el llamado “Poeta del Pueblo”, convirtiéndose en uno de los triángulos amorosos más comentados del espectáculo mexicano.

Durante décadas, Arleth cargó con el peso mediático de aquella historia. Sin embargo, tras la muerte de Julián Figueroa en 2023, decidió acercarse a Maribel para expresarle sus condolencias.

Con el paso del tiempo, la relación entre ambas cambió por completo. En agosto de 2026, Maribel Guardia reveló públicamente que había perdonado a Arleth Terán y que ya no tenía ningún resentimiento por lo ocurrido. Incluso reconoció que la actriz era muy joven cuando sucedieron los hechos y que no merecía seguir siendo juzgada por algo ocurrido tantos años atrás.