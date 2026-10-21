Maribel Guardia renuncia a convivencia con su nieto tras audiencia, ¿no quiere verlo nunca más? “No se me antoja”

Luego de que resurgieran los audios de su nieto, en los que asegura que no perdona a su abuela y la califica de “mala y cruel”, Maribel Guardia habría emitido un comunicado en el que anunció su decisión de renunciar a las convivencias con el menor.

Ahora, Maribel Guardia salió visiblemente afectada de la Fiscalía, donde acudió para formalizar su decisión. Al ser cuestionada sobre si buscaba proteger el bienestar de su nieto, la actriz dejó claro que ya no desea seguir hablando públicamente del conflicto.

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Maribel Guardia asegura que el menor podría ser usado como una “trampa mortal” / Redes sociales

¿Por qué Maribel Guardia renunció a convivir con su nieto José Julián tras la audiencia?

Maribel Guardia acudió este 21 de octubre a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para formalizar su decisión de desistir de su derecho de convivencia con su nieto, en medio de la disputa legal que mantiene con Imelda Garza Tuñón.

Un día antes, la actriz explicó entre lágrimas que decidió alejarse temporalmente porque teme que cualquier acercamiento con el menor pueda utilizarse para generar nuevas acusaciones contra ella o su familia. Su equipo legal incluso habló de un supuesto “plan perverso”.

Su abogado, Alonso Beceiro, aclaró que la decisión corresponde únicamente al derecho de convivencia con el niño y no afecta otras denuncias penales relacionadas con el fallecimiento de Julián Figueroa.

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DE ÚLTIMO MOMENTO MARIBEL GUARDIA llega con sus abogados y escoltas al búnker tras renunciar a su derecho de convivir con su nieto🚨 #ebninforma #ernestobuitronnews #maribelguardia #imeldatuñon https://t.co/ltIXBaaBQe — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) October 21, 2026

¿Maribel Guardia ya no quiere ver a su nieto?

Maribel Guardia salió visiblemente afectada de la Fiscalía y fue cuestionada sobre si su decisión de renunciar a las convivencias buscaba proteger el bienestar de su nieto. Sin embargo, dejó claro que ya no desea seguir hablando públicamente del conflicto.

“Pues ya, la verdad es que ya no puedo hablar de esto, chicos. Ya lo que tenía que decir lo dije. Es muy doloroso para mí y, este, prefiero ya no continuar con este tema”. Maribel Guardia

La actriz insistió en que las declaraciones constantes sobre el asunto le resultan dolorosas y lanzó una frase que podría sorprender a más de uno: “Ya lo que se dijo, se dijo, y ojalá que ustedes lo puedan entender, que no puedo estar hablando de esto todo el tiempo. Ni quiero, ni debo, ni se me antoja y me duele”

Aunque sus palabras podrían interpretarse como un rechazo a volver a ver a su nieto, Maribel se refería a seguir hablando del conflicto ante la prensa, no a cerrar definitivamente la posibilidad de reencontrarse con él.

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Maribel Guardia / Redes sociales

¿Maribel Guardia acusa alienación contra su nieto tras los videos difundidos por Imelda Tuñón?

Maribel Guardia también habló del distanciamiento con su nieto, después de que Imelda Garza Tuñón difundiera grabaciones en las que el menor expresaba su enojo hacia su abuela. El material provocó nuevas reacciones en torno al conflicto familiar: “Es muy triste la alienación que le puedes hacer a un niño, porque son almitas puras y ellos no tienen la culpa más que de los errores de nosotros los adultos, ¿verdad?”.

Lejos de ocultar cuánto extraña al pequeño, Maribel recordó los momentos que compartieron y los dibujos que todavía conserva en su hogar.

“Y yo me quedo, pues, con todos los recuerdos hermosos que tengo con él, que son miles y miles, y tengo mil videos y tengo dibujitos que me hizo y ahí los tengo en la casa, pegados en la pared”. Maribel Guardia

La actriz también reveló que guarda uno de esos recuerdos junto a las cenizas de Julián Figueroa, su hijo fallecido en abril de 2023: “Incluso en las cenizas de mi hijo le tengo algunas cosas de… el osito, ya no tengo el osito, pero sí un ajolotito que le dibujó y ahí lo tengo pegadito”.

Pese a su decisión legal, Maribel Guardia no pierde la esperanza de reencontrarse con su nieto y dejó una frase que refleja cuánto lo sigue extrañando.

“Y, en fin, él está en mi corazón. Y yo lo que le pido a Dios, los tiempos de Dios son perfectos, es que algún día pueda ver, ¿verdad?”. Maribel Guardia

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Captura de pantalla

¿Cómo está Maribel Guardia emocionalmente? Confiesa que aún no supera la muerte de Julián Figueroa

Maribel Guardia reconoció que atraviesa una etapa de altibajos emocionales, marcada tanto por el distanciamiento de su nieto como por el duelo que continúa viviendo tras la muerte de Julián Figueroa. Al preguntarle qué tan difícil había sido grabar el video en el que anunció su decisión, respondió: “No, lo grabé en un segundo, con mi corazón en la mano y diciendo lo que pensaba y lo que sentía”.

La actriz también reconoció que actualmente no está tomando terapia. Cuando los reporteros le preguntaron si recibía apoyo psicológico, contestó: “No, debería”.

Pero la confesión más dolorosa llegó cuando habló de su estado de ánimo y admitió que todavía no logra superar la ausencia de su único hijo.

Maribel Guardia “Pues mi vida últimamente ha sido de subidas y bajadas, la verdad. Una caída, yo lo de Julián todavía no lo supero. Entonces es como bajarme y subirme. Pero mira, de la mano de Dios todo se puede. Dios no nos falta”.

Por ahora, Maribel Guardia ha decidido apartarse de las convivencias legales con su nieto, pero sus propias palabras dejan claro que no ha renunciado al deseo de volver a verlo.