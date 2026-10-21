Malillany Marín sale en defensa de Maribel Guardia por pleito con Imelda Tuñón: “La sangre pesa más que el agua”

Los desafortunados problemas legales entre la actriz e Imelda Tuñón, exnuera de la famosa, dieron un giro inesperado luego de que Maribel Guardia anunciars públicamente que renunciaría a las visitas con su único nieto.

Tras la dolorosa decisión de la actriz, Malillany Marín, amiga personal de Maribel Guardia, ha salido a apoyarla públicamente, ¿qué dijo? Aquí te damos todos los detalles.

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Malillany Marín, ¿qué dijo del problema legal de Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

En su más reciente encuentro con la prensa, la conductora cubana lamentó la decisión de Maribel de renunciar a sus visitas con su nieto, asegurando que el pleito legal al que se ha enfrentado con su exnuera, Imelda Tuñón, ha llegado demasiado lejos.

“Lamento mucho todo lo que, las cosas como han pasado porque creo que pues la sangre es innegable ¿no?” Malillany Marín

Respecto al reciente anuncio de Maribel Guardia, Marín aseguró que ella conocía a la actriz y que desde su perspectiva, se trataba de una mujer increíble: “ay a mi me da mucha tristeza, Maribel es una gran mujer, una mujer llena de amor, yo la quiero mucho”

#ZonaDeEspectáculos Malillany Marín expresa su deseo de que el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón llegue a una solución y ambas puedan encontrar la tranquilidad. 🕊️ #VLA, 8:55 A.M por @AztecaUno https://t.co/gngetRNC0t — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 21, 2026

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¿Qué está pasando entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Aunque la relación entre suegra y nuera ya estaba bastante desgastada tras la muerte de Julián Figueroa, las cosas se han puesto más complicadas este 2026 luego de que Maribel Guardia a través de su equipo legal, presentara una denuncia en contra de Imelda por supuestos delitos contra la salud y posible homicidio, luego de que la joven revelara que presuntamente había obtenido medicamentos psiquiátricos con engaños para dárselos a Julián Figueroa.

Por su parte, Imelda Tuñón solicitó medidas de protección en contra de su exsuegra, con el objetivo de frenar las declaraciones públicas y el linchamiento mediático del que asegura ser víctima.

Finalmente, Maribel Guardia ha anunciado públicamente que desistirá del régimen de visitas de su nieto, hijo de Imelda, pues según sus dichos, su contraparte legal ha orquestado un plan de manipulación para responsabilizarla a ella y a su esposo, Marco Chacón, de maltratar al menor.

Maribel Guardia asegura que el menor podría ser usado como una “trampa mortal” / Redes sociales

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¿Cómo reaccionó Imelda Tuñón tras el anuncio público de Maribel Guardia?

Luego de que la actriz de 67 años de edad revelara públicamente su decisión de evitar las visitas con su nieto, Imelda Tuñón tomó sus redes sociales para dejar un mensaje que muchos atribuyen iba dirigido a su exsuegra:

“Manipulación es cuando alguien ignora su comportamiento irrespetuoso, pero te culpa por cómo reaccionas ante él” Imelda Tuñón

El pleito legal entre ambas partes continúa, pero mientras tanto, Maribel Guardia ya planea como será el altar de muertos para Julián Figueroa, ¿cómo terminará todo esto? Estamos por descubrirlo.