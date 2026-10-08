Olivia Collins le da con todo a Imelda Tuñón tras problemas legales con Maribel Guardia: “está cavando su propia tumba”

Además de defender en su momento a José Manuel Figueroa de los dichos de Imelda Tuñón, ahora Olivia Collins sale en defensa de su entrañable amiga, Maribel Guardia, por los problemas legales a los que se está enfrentando en contra de su exnuera, quien fuera pareja de Julián Figueroa.

Fiel a su estilo, la actriz no se guardó nada y le mandó un contundente mensaje a Imelda Tuñón, ¿qué le dijo? Te lo compartimos.

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Olivia Collins / Redes sociales

Olivia Collins lanza dardo en contra de Imelda Tuñón

En su más reciente encuentro con la prensa, Olivia Collins se pronunció sobre el problema legal de Maribel Guardia en contra de Imelda Tuñón. La actriz reveló que aunque no le gusta hablar de la joven, ella es la que provoca que el tema no muera.

“Le da, le da la lengua, pues ella solita está cavando su propia tumba ¿no?… pobrecita, pobrecita de verdad, esa señora no tiene sesos” Olivia Collins

La actriz también aseguró que a pesar de que en el pasado suegra y exnuera también se habían enfrentado en los tribunales, ahora la situación es realmente grave, pues recordemos que sobre Imelda hay una denuncia penal por delitos contra la salud y presunto homicidio.

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Olivia Collins deja obra por lealtad a Maribel Guardia / Redes sociales

¿Qué dijo Olivia Collins sobre el nieto de Maribel Guardia?

En la misma entrevista, Collins señaló que el hecho de que Imelda se la pase buscando la atención de los medios también la hace preguntarse qué está pasando con el hijo que procreó con Julián Figueroa.

Olivia Collins e Imelda Tuñón / Redes sociales

“… hace puras tonterías por estar apareciendo y deja al niño, ¿y el niño? ¿Y el niño quién lo cuida? ¿Y el niño dónde está? O sea, ha perdido a su papá, ha perdido a su abuela paterna, ha perdido la escuela, ha perdido a sus nanas, ha perdido sus juguetes, no sé, muchas pérdidas” Olivia Collins

Cuando se le cuestionó a la actriz si Derechos Humanos debería intervenir, ella sin chistar dijo que sí, pues para ella no es conveniente que el menor esté bajo la tutela de una persona como Imelda Tuñón.

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Olivia Collins reaccionó con dureza a las recientes declaraciones de Imelda Tuñón y aseguró que “se está cavando su propia tumba” en medio del conflicto que mantiene con Maribel Guardia. La actriz también cuestionó las medidas de protección solicitadas por Imelda contra Maribel Guardia y Marco Chacón, y expresó su preocupación por cómo toda esta batalla podría afectar al pequeño José Julián. #OliviaCollins #MaribelGuardia #ImeldaTuñon #MarcoChacon #JavierCeriani — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) October 7, 2026

Olivia Collins ¿reta a Imelda Tuñón a responderle?

A pesar de que se sabe que a Imelda le gusta responder a sus detractores a través de comunicados, Olivia aseguró que eso es algo que jamás va a pasar con ella, pues Tuñón sabe muy bien que la actriz podría respoderle con argumentos que no le van a gustar y por lo tanto, se abstiene de hacer cualquier tipo de declaración en contra de la amiga de su exsuegra.

“Ni se atreve, ni se atreve porque me conoce, ni se atreve porque Olivia si le dice sus verdades… me conoce, o sea que se vaya con quieto” Olivia Collins

En el pasado cuando se le ha cuestionado a Imelda Tuñón sobre los dichos de Olivia, ella ha respondido de manera muy pacífica asegurando que es normal que la actriz defienda a Maribel pues son amigas de años.