Imelda Tuñón habría violentado a Julián Figueroa y amenazado a su examiga Nagibe Abbud, aseguran: VIDEO

El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón atraviesa una nueva etapa luego de la denuncia de hechos que presentó la actriz contra su exnuera, en la que señaló presuntos delitos relacionados con la salud y el fallecimiento de Julián Figueroa.

Mientras el proceso continúa, han surgido nuevas declaraciones que ponen nuevamente bajo los reflectores la relación que mantuvieron Imelda y el fallecido cantante.

Fue durante el programa del periodista Javier Ceriani donde Nagibe Abbud, quien fue cercana a la pareja, habló sobre lo que presuntamente ocurrió dentro de su relación.

¿Qué dijo Nagibe Abbud sobre la relación entre Imelda y Julián? Te contamos.

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Julián Figueroa e Imelda Tuñón / Foto: Redes sociales

¿Imelda Tuñón ejerció violencia contra Julián Figueroa cuando estaban juntos?

Nagibe Abbud estuvo como invitada en el programa de Javier Ceriani, quien le preguntó si consideraba que Julián Figueroa había sido violento con Imelda Tuñón durante su relación.

Nagibe respondió que, desde su perspectiva, Julián siempre fue un hombre protector tanto con Imelda como con su hijo y aseguró que nunca observó algún episodio de violencia por parte del cantante hacia su familia, incluso cuando, según contó, la pareja ya atravesaba varios problemas.

“Yo nunca lo vi de esa forma, cuando Imelda dice que le ponía el cuerno o era violento (...) Nadie es un santo, pero yo nunca vi eso. Al contrario, lo que vi era un Julián protector, siempre la quería cuidar.” Nagibe Abbud

La actriz también relató que Julián mantenía conversaciones con uno de sus amigos, quien le aconsejaba alejarse de relaciones violentas o conflictivas por el bienestar de los niños, refiriéndose al hijo que tenía en común con Imelda.

De acuerdo con Nagibe, ante los presuntos episodios de violencia que habría vivido Julián, algunos de sus amigos y familiares incluso le aconsejaban que se grabara para contar con evidencia de lo que estaba ocurriendo.

“Hablaban mucho con él, le decían que se divorciara (...) Le daba consejos de por qué los niños están mejor con padres divorciados pero que se llevan bien, que haya relaciones violentas enfrente de los niños (...) Le daban este tipo de pláticas hombre a hombre.” Nagibe Abbud

Además, aseguró que Imelda habría amenazado a Julián con quitarle a su hijo y acusarlo de violencia en caso de que decidiera divorciarse de ella.

“Como ya había mucha violencia y esta persona lo estaba culpando, todos sus amigos y su padrino le dijeron que se empezara a grabar para que tuviera evidencias de que lo estaban golpeando a él (...) Esta persona lo amenazaba, que si hubiera un divorcio, iba a decir que la golpeaba para quitarle al niño.” Nagibe Abbud

Esta versión fue presentada por Nagibe durante la entrevista; por otra parte, Ceriani también le preguntó a Nagibe sobre el video que había presentado meses atrás, en el que se observa a Imelda teniendo una aparente crisis emocional.

La actriz calificó las imágenes como muy fuertes y señaló que, desde su perspectiva, el video le dio mayor certeza sobre algunas situaciones que ya conocía de la relación entre Imelda y Julián, particularmente respecto a los presuntos episodios de violencia que habría atravesado el cantante.

“Ese video me pareció muy fuerte; pero me dio la certeza de muchas otras cosas que ya había visto anterior. Ya no hay de otra, lo que se ve no se puede juzgar y lo que es, es.” Nagibe Abbud

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Imelda Tuñon y Julián Figueroa / Especial

Nagibe Abbud, examiga de Julián Figueroa, ¿recibe amenazas de Imelda Tuñón?

Ceriani también le preguntó a Nagibe Abbud sobre el estado actual de Imelda Tuñón. La actriz respondió que actualmente ya no mantiene ningún tipo de contacto con ella y aseguró que incluso la bloqueó de sus redes sociales y cambió sus números telefónicos para evitarla, debido a las amenazas que ha recibido.

De acuerdo con Nagibe, aunque bloqueaba los números desde los que supuestamente Imelda intentaba comunicarse con ella, posteriormente recibía mensajes desde otros teléfonos con nuevas amenazas. También aseguró que Imelda habría enviado a algunos de sus amigos para preguntar por su dirección.

“Yo la bloqueé desde que me empezaron a llegar amenazas. Decidí además de bloquearla, cambiar todos mis números de teléfono; entonces tengo mucho de no hablar con ella. Obviamente me sigue mandando mensajes por redes sociales desde sus cuentas falsas, pero yo ya no contesto y tengo mucho tiempo que no hablo con ella cara a cara”. Nagibe Abbud

La actriz afirmó que la situación también se habría extendido a redes sociales, donde, según su testimonio, continúa recibiendo amenazas a través de cuentas falsas. Sin embargo, aseguró que decidió no responder y mantener cualquier tipo de contacto con Imelda completamente cerrado.

Nagibe también relató que ambas han sido convocadas a algunos eventos de activismo en los que podrían coincidir. Sin embargo, aseguró que esto no ha ocurrido, pues, según lo que le ha comentado su asistente, Imelda habría cancelado su participación de último momento al enterarse de que ella también estaría presente.

“Tampoco la veo, siempre que me invitan a un evento de activismo y que sabe que yo voy a ir, ella no va. Mi PR me dice que ella estaba también invitada y que canceló.” Nagibe Abbud

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¿Por qué Julián Figueroa no se divorció de Imelda Tuñón?

De acuerdo con el testimonio de Nagibe, Julián sí tenía el deseo de divorciarse por los problemas que ya tenía. Sin embargo, se detuvo mucho por su hijo y su mamá, para no quebrantar el vínculo familiar que existía entre ellos.

Además, en este punto entran las amenazas que Imelda Tuñón le habría puesto a Julián para evitar que se divorciaran.

“Julián se quería divorciar, sí, ya tenían muchos problemas entre ellos. Pero para Julián lo más importante era su familia, sobre todo su hijo y su mamá. Entonces, por esa razón...” Nagibe Abbud

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