Imelda Tuñón habría lanzado dardo a Maribel Guardia tras compartir el video de Julián Figueroa

La guerra de declaraciones e indirectas entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón parece no tener fin. Luego de que la joven cuestionara la maternidad de la actriz, esta última compartió un video de Julián Figueroa para dejar claro “la clase de madre que fue”.

Si bien se pensó que Tuñón ya no diría nada al respecto, recientemente compartió un mensaje que, para muchos, fue una especie de dardo para su exsuegra. Te contamos qué dijo.

Checa: José Manuel Figueroa explota vs. reportera por pregunta sobre Imelda Tuñón: “Es igual que Ninel” VIDEO

Maribel Guardia publicó un video de Julián Figueroa / Redes sociales

¿Por qué Maribel Guardia compartió un video de su hijo?

En medio de la nueva batalla legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la muerte de Julián Figueroa, la joven usó sus redes sociales para repostear unas declaraciones sumamente polémicas en las que acusaba a la actriz de haber sido una mala madre.

“Maribel Guardia es la menos indicada para señalar a Imelda. Nadie nace sabiendo ser madre. Si Maribel Guardia fuera buena madre, su hijo estaría vivo”.

Si bien no fue Tuñón quien hizo ese comentario, para muchos fue como si la cantante cuestionara la maternidad de Maribel. Tras esto, Maribel compartió un video en el que su hijo Julián le expresaba el gran amor que siempre sintió por ella.

Junto a su publicación, escribió un largo mensaje para todos aquellos que la critican por la forma en la que crió a su hijo.

“Hoy dejo que sea mi hijo quien hable de mí como madre. Su voz, su recuerdo y el amor que nos tuvimos son una verdad que nadie puede reescribir. Yo sé la madre que fui. Y, sobre todo, lo sabía Julián. Descansa en paz, mi amor. Lo nuestro pertenece a la eternidad”, se lee.

No te pierdas: Imelda Tuñón preocupa por su salud; aparece en cama con mascarilla tras nueva denuncia de Maribel Guardia, FOTO

La supuesta indirecta de Imelda Tuñón a Maribel Guardia tras compartir video de Julián Figueroa

A través de Instagram, Imelda Tuñón compartió un mensaje que escribió en su canal de difusión. En dicho texto, la joven expresaba su deseo de recuperarse pronto de la bronquitis para poder ir a celebrar el cumpleaños de su madre.

“Necesito quitarme ya la bronquitis. Desde el viernes fatal y se supone que en 2 días me voy a festejar a mi mamy”. Imelda Tuñón

No mencionó el nombre de Maribel Guardia. Sin embargo, para muchos fue una forma de decir que no le interesan las palabras de su exsuegra. Incluso algunos consideran que aprovechó para presumir de la gran relación que tiene con su madre.

Hasta el momento, la actriz no ha hecho más comentarios al respecto. En tanto que posteriormente Imelda señaló que ya estaba recuperada de su enfermedad.

Imelda Tuñón y su presunto mensaje contra Maribel Guardia / Redes sociales

¿Por qué Imelda Tuñón solicitó una orden de protección contra Maribel Guardia?

Luego de que Imelda Tuñón admitiera haberle dado medicamentos sin prescripción a Julián Figueroa, Maribel Guardia inició un proceso legal contra la joven por su posible responsabilidad en la muerte de su hijo.

Ante esto, la joven decidió pedir medidas de protección contra Maribel, su esposo Marco Chacón y su abogado Alonso Beceiro. La defensa de ella resaltó ante la prensa que un juez ya había ratificado esta solicitud y que solo hicieron esta petición para ponerle un alto al “odio”.

Si bien Maribel no ha dicho nada respecto a este asunto, Chacón explicó que hasta les beneficiaba que los “forzaran” a dejar de hablar de ellos.

“También podríamos solicitar medidas por las declaraciones y agresiones que ella ha hecho contra Maribel y su familia, pero no lo haremos. Sus propias declaraciones, muchas veces, son las que terminan metiéndola en problemas”, puntualizó.

Mira: Imelda Tuñón, ¿engañó a todos? ¡Siempre no se fue de México! Así la captaron en CDMX