Cuando parecía que el caso sobre la muerte de Julián Figueroa no podía dar más giros, surgió una nueva versión que ha encendido las especulaciones. Ahora se habla de la posible existencia de un segundo video relacionado con el fallecimiento del hijo de Maribel Guardia.

La información sale a la luz justo cuando el equipo legal de Maribel busca aclarar qué ocurrió con el material del que habló Gabo Cuevas hace años y que, según él, mostraba detalles del cuerpo del cantante tras su muerte.

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Julián Figueroa / Redes sociales

¿Qué se sabe del supuesto segundo video de Julián Figueroa?

La muerte de Julián Figueroa, ocurrida en abril de 2023, sigue generando controversia mientras continúa el proceso legal impulsado por Maribel Guardia para esclarecer diversos aspectos relacionados con el caso.

En las últimas horas, la página El salseo de Frank dio a conocer una versión que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: la presunta existencia de un segundo video de Julián Figueroa.

“Ahora resulta que, como si no fuera suficiente con ese primer video, surgió información sobre un supuesto segundo material de Julián Figueroa, pero esta vez grabado en su casa.” El salseo de Frank

De acuerdo con lo difundido, este material sería distinto al video que mencionó en su momento Gabo Cuevas. Según la versión, se trataría de una grabación tomada dentro de la casa donde fue encontrado el cantante.

El salseo de Frank “Se trataría de las imágenes del momento en que encontraron sin vida al cantante en su domicilio. Sobre quién podría tener ese video, han surgido varias versiones: se menciona a los policías que acudieron al lugar, así como a paramédicos y peritos. Incluso, se habla de unos amigos de Imelda Tuñón, quienes habrían llegado a la vivienda y que en aquel momento eran cercanos al matrimonio. No voy a mencionar sus nombres.”

La especulación ha provocado diversas preguntas sobre quién podría tener el supuesto material. Entre las versiones que circulan se menciona a personas que estuvieron presentes tras el fallecimiento, como policías, paramédicos, peritos o incluso conocidos cercanos a la familia: “Presuntamente, este segundo video mostraría el cuerpo de Julián Figueroa dentro de su casa. La verdad, ya no sé si estas versiones están siendo inventadas o si realmente podría existir otro material.”

¿Cuál es el video de Julián Figueroa que dijo haber visto Gabo Cuevas?

Para entender la polémica actual es necesario remontarse al video que Gabo Cuevas aseguró haber visto poco después de la muerte de Julián Figueroa. Según el periodista, el material le fue mostrado afuera de una funeraria por una persona que presuntamente buscaba venderlo a distintos medios de comunicación.

Durante una reciente transmisión en YouTube, Cuevas recordó cómo ocurrieron los hechos y explicó que nunca tuvo posesión del video: “Haciendo una guardia (afuera de la funeraria)... Nosotros pensábamos: ‘Qué raro está todo’”.

Posteriormente detalló lo que observó en aquel material: “Una persona me sube a su auto y saca la computadora y me dice: ‘¿Quieres ver esto? Nos están vendiendo este material’”.

Y agregó: “El material era un video que yo describí… Yo cuento que vi un video de Julián con la cara de lado, blanquito y, según, tenía aquí un piquete (en el brazo)”.

Las declaraciones de Cuevas generaron una fuerte controversia, ya que desde entonces surgieron versiones encontradas sobre la causa de muerte del cantante.

Gabo Cuevas / Redes sociales

¿Gabo Cuevas testificará en la investigación sobre la muerte de Julián Figueroa?

La posible existencia de ese primer video ha cobrado relevancia nuevamente después de que Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, informara que buscarían el testimonio de Gabo Cuevas. La intención sería conocer qué sabe el periodista sobre el material y si puede aportar información que ayude a localizarlo o identificar a quienes lo tenían en su poder.

Al respecto, Cuevas aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial, pero dijo estar dispuesto a colaborar si es requerido por las autoridades.

“Es lo que yo voy a decir si a mí me buscan porque no mentí. Si mi testimonio puede sumar en algo, lo voy a decir”. Gabo Cuevas

También dejó claro que el video nunca le fue ofrecido directamente a él: “No me lo ofrecieron a mí, sino a la persona que lo mostró, a quien se lo estaban ofreciendo. Yo creo que lo compró… Yo no tengo ningún miedo”.

Periodista Gabo Cuevas

¿Maribel Guardia cree que existe un video del cuerpo de Julián Figueroa?

Mientras continúan las especulaciones, la mamá de Julián Figueroa ha sido cautelosa al abordar el tema públicamente. En declaraciones previas, Maribel Guardia fue cuestionada sobre la existencia de un supuesto video que mostrara el cuerpo de su hijo y sobre la posibilidad de que dicho material pudiera ser utilizado dentro de algún proceso legal.

Lejos de validar las versiones, Maribel se mostró escéptica. Según ha explicado, le parece poco probable que exista un video de ese tipo sin que haya salido a la luz después de tantos años.

La actriz también ha evitado profundizar en el proceso legal por recomendación de sus abogados, aunque ha reiterado que su principal interés es conocer la verdad de lo ocurrido.

Por su parte, Imelda Tuñón también ha expresado su molestia por las versiones que han circulado en torno al fallecimiento de Julián Figueroa, al considerar que afectan la memoria del padre de su hijo.